/Monsoon Herb: ચોમાસામાં આ 6 વસ્તુઓ રોજ આહારમાં સામેલ કરો, એક પણ બીમારી આસપાસ નહીં ફરકે

Monsoon Herb: ચોમાસામાં ખાવાપીવાની વસ્તુની પસંદગી સમજીવિચારીને કરવી જોઈએ. આ સમય એવો હોય છે જ્યારે આપણી પાચનશક્તિ મંદ થઈ ગઈ હોય છે. આ સમયમાં નિરોગી રહેવા માટેનો રસ્તો આયુર્વેદમાં જણાવેલો છે. ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન આહારમાં 6 પ્રકારની જરૂરી વસ્તુઓ આહારમાં સામેલ કરવી. આ વસ્તુઓ પાચન સુધારે છે, શરીરના દોષને કંટ્રોલ કરે છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. તો આજથી જ આ 6 વસ્તુઓ આહારમાં સામેલ કરવાનું શરુ કરી દો.
ચોમાસામાં શરીરને નિરોગી રાખે તેવી 6 વસ્તુઓ
મરી
ચોમાસામાં શરીરમાં વાત અને પિત્ત દોષ સંતુલિત રહે તે માટે આહારમાં મરીનો સમાવેશ કરવો. કાળા મરીનો આહારમાં સમાવેશ કરવાથી પાચન સુધરે છે. મરી ખાવાથી વારંવાર થતા શરદી, ઉધરસથી પણ રાહત મળે છે.
હીંગ
ચોમાસા દરમિયાન ખાવાપીવાની વસ્તુઓમાં હીંગનો ઉપયોગ પણ કરવો. હીંગથી પેટના ગેસની તકલીફ ઓછી થઈ જાય છે. રસોઈના વઘારમાં હીંગનો ઉપયોગ કરવાથી ખોરાકનું પાચન સરળતાથી થાય છે.
જીરું, અજમા અને સૂંઠ
ચોમાસા દરમિયાન ખોરાકના પાચનમાં સમસ્યા વધે છે. પાચન સંબંધિત સમસ્યા દુર કરવા માટે જીરું, અજમા અને સૂંઠ પણ ઉપયોગી છે. આ વસ્તુઓ ખોરાકના પાચનને સરળ બનાવે છે. ચોમાસા દરમિયાન આ વસ્તુઓ ખાવી જ જોઈએ.
ગોળ અને ઘી
ચોમાસા દરમિયાન ગોળ ખાવો જ જોઈએ. શરીરમાં વધેલા પિત્ત દોષને ગોળ શાંત કરે છે. ગોળ ખાવાથી શરીર નિરોગી રહે છે. ગોળ સાથે આહારમાં ઘીનો સમાવેશ પણ કરવો. ગોળ સાથે પણ ઘી ખાઈ શકાય છે. શરદી ઉધરસ થઈ જાય તો ગોળ, ઘી અને સુંઠનું મિશ્રણ ખવાથી પણ લાભ થાય છે.
આમ ચોમાસા દરમિયાન આહારમાં આ 6 વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવાથી તમે હેલ્ધી રહેશો અને વારંવાર બીમારી નહીં આવે. આ વસ્તુઓને આહારમાં અલગ અલગ રીતે એડ કરીને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તેનાથી પાચન સુધરશે, ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ થશે અને શરીરમાં ટોક્સિન પણ બહાર નીકળી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)