Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Monsoon Herb: ચોમાસામાં આ 6 વસ્તુઓ રોજ આહારમાં સામેલ કરો, એક પણ બીમારી આસપાસ નહીં ફરકે

Monsoon Herb: ચોમાસામાં આ 6 વસ્તુઓ રોજ આહારમાં સામેલ કરો, એક પણ બીમારી આસપાસ નહીં ફરકે

Monsoon Herb: ચોમાસામાં બીમાર ન પડવાનો રસ્તો આયુર્વેદમાં વર્ષોથી જણાવેલો છે. ઘરમાં રહેલા કેટલાક ગરમ મસાલા શરીરની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં મદદ કરે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ દઈએ ઘરમાં રહેલી કઈ કઈ વસ્તુઓ ચોમાસામાં તમને નિરોગી રાખશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 09, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:19 AM IST
Monsoon Herb: ચોમાસામાં આ 6 વસ્તુઓ રોજ આહારમાં સામેલ કરો, એક પણ બીમારી આસપાસ નહીં ફરકે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ચોમાસામાં આ 6 વસ્તુઓ રોજ આહારમાં સામેલ કરો, એક પણ બીમારી આસપાસ નહીં ફરકે
monsoon7 min ago
2
Lifehacks49 min ago
3
Halvad wife murder caseJul 08
4
Amreli lion attack newsJul 08
5
Trump threat to Iran tonightJul 08