Prevent Heart Attack: ભારતમાં આ 4 કારણે 99 ટકા લોકોને આવે છે હાર્ટ એટેક, આ રીતે લક્ષણને ઓળખો
Heart Attack: હાર્ટ એટેકનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે. ચાલો તેના લક્ષણો અને તેનાથી બચવા અને સુરક્ષિત રહેવા માટે તમે કયા પગલાં લઈ શકો છો તે સમજાવીએ.
Trending Photos
Rising Heart Attack Trends: ભારતમાં હૃદય સંબંધિત રોગો ઝડપથી વધી રહ્યાં છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલ અને તણાવથી ભરેલી લાઇફસ્ટાઇલ લોકોના હૃદયના માટે મોટો ખતરો બની છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે જો હજુ પણ લોકો પોતાના ખાનપાન અને લાઇફસ્ટાઇલ પર ધ્યાન નહીં આપે તો આવનારા વર્ષોમાં હાર્ટ એટેકના કેસ વધી શકે છે. સમય રહેતા શરીરના સંકેતોને ઓળખવા અને નિયમિત તપાસ કરવી જરૂરી છે, જેથી ખતરાથી બચી શકાય.
ભારતમાં કેમ વધી રહ્યાં છે હાર્ટ એટેકના મામલા?
ભારતમાં હાર્ટ એટેક મોતનું સૌથી મોટું કારણ બની ગયો છે. 2014થી 2019 વચ્ચે દેશમાં હાર્ટ એટેકના કેસમાં આશરે 50 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે. શહેરીકરણ, બદલાતી જીવનશૈલી, ખરાબ ખાનપાન, તણાવ, વ્યસ્ન અને ડાયાબિટીસ જેવી બીમારીઓ તેનું મુખ્ય કારણ છે. એક્સપર્ટનું માનવું છે કે આ સમસ્યા માત્ર સ્વાસ્થ્ય સુધી સીમિત નથી, પરંતુ તેની અસર દેશની અર્થવ્યવસ્થા, પરિવારોની સ્થિરતા અને કામકાજી જીવન પર પણ પડે છે.
હૃદયરોગનો હુમલો કેમ થાય છે?
હૃદય તરફ જતી ધમનીઓમાં ગંઠાવાથી અથવા અવરોધને કારણે હૃદય તરફ લોહીનો પ્રવાહ અવરોધાય છે ત્યારે હૃદયરોગનો હુમલો થાય છે. આ ઓક્સિજનને હૃદયના સ્નાયુ સુધી પહોંચતા અટકાવે છે, જેના કારણે કોષો ટૂંકા સમયમાં મૃત્યુ પામે છે. જો સમયસર સારવાર ન મળે તો તે જીવલેણ બની શકે છે. વિજયવાડાના શ્રીમથા હાર્ટ ક્લિનિકના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ટી. સુમન કુમારના મતે, "મોટાભાગના હૃદયરોગના હુમલા, સ્ટ્રોક અને હૃદયની નિષ્ફળતા અચાનક થતી નથી; તેમના જોખમી પરિબળો આપણા શરીરમાં પહેલાથી જ હાજર છે, જેમ કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ, ડાયાબિટીસ, સ્થૂળતા અને ધૂમ્રપાન."
શરીરમાં છુપાયેલા ચાર મોટા ખતરા
ડોક્ટરો પ્રમાણે મોટા ભાગના લોકોને પહેલા હાર્ટ એટેક અચાનક નથી આવતો, પરંતુ તેની પાછળ કેટલાક છુપાયેલા લક્ષણ હોય છે જેમ કે
હાઈ બ્લડ પ્રેશર - લાંબા સમયથી વધેલું બ્લડ પ્રેશર ધમનીઓની દિવાલોને નુકસાન પહોંચાડે છે.
કોલેસ્ટ્રોલ - લોહીમાં એલડીએલ કોલેસ્ટ્રોલનું પ્રમાણ વધવાથી ધમનીઓમાં ચરબી જમા થાય છે, જે રક્ત પ્રવાહને અવરોધે છે.
બ્લડ સુગર અથવા ડાયાબિટીસ - વધુ પડતી ખાંડ રક્ત કોશિકાઓને નબળી પાડે છે અને હૃદય રોગનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.
ધુમ્રપાન - તમાકુ હૃદય અને ધમનીઓ બંનેને નુકસાન પહોંચાડે છે.
આ બધા ફેક્ટર ધીમે-ધીમે અસર કરે છે, પરંતુ લક્ષણ ત્યારે જોવા મળે છે જ્યારે ખતરો વધી જાય છે. તેથી નિયમિત તપાસ જરૂરી છે.
કઈ રીતે હાર્ટ એટેકનો ખતરો ઘટાડશો?
સારી વાત છે કે આ મોટા ભાગના જોખમોને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. યોગ્ય ખાનપાન, નિયમિત વ્યાયામ અને મેડિકલ તપાસથી હાર્ટ એટેકનો ખતરો ઘટાડી શકાય છે. આ માટે તમારા આહારમાં કેટલાક સુધારા કરવાની જરૂર છે, જેમ કે ફળો, લીલા શાકભાજી, આખા અનાજ અને સ્વસ્થ ચરબીનો સમાવેશ. વધુમાં, દરરોજ ઓછામાં ઓછા 30 મિનિટ ચાલવા અથવા યોગ સહિત કસરત કરો. શક્ય હોય ત્યારે ધૂમ્રપાન છોડી દો. તમાકુનું સેવન તાત્કાલિક બંધ કરવાથી હૃદય રોગનું જોખમ ઓછું થાય છે. મોટાભાગના સ્ટ્રોક અને હાર્ટ એટેક એટલા માટે થાય છે કારણ કે લોકો તેમના સ્વાસ્થ્યનું નિરીક્ષણ કરતા નથી. જો સમયસર પરીક્ષણ કરવામાં આવે, તો ડૉક્ટરો પ્રારંભિક તબક્કે સારવાર શરૂ કરી શકે છે. ખાસ કરીને 30 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો અથવા હૃદય રોગનો કૌટુંબિક ઇતિહાસ ધરાવતા લોકોએ નિયમિત તપાસ કરાવવી જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે