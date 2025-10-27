Prev
Stomach Gas Remedy: ગેસ ચડવાની સમસ્યા અનેક લોકોને થાય છે. જો તમને પણ વારંવાર ગેસ થતો હોય તો આજે તમને હથેળીના એવા પોઈંટ વિશે જણાવી દઈએ જેને દબાવવાથી પેટમાં ભરાયેલો ગેસ 5 મિનિટમાં નીકળી જાય છે. 
 

Stomach Gas: ગેસ ચડે ત્યારે હથેળીનો આ પોઈંટ દબાવજો, પેટમાં ભરાયેલા ગેસથી તુરંત મળશે છુટકારો

Stomach Gas Remedy: ઓઈલી, મસાલેદાર ફુડ ખાવાના કારણે ગેસ થઈ જાય તે સામાન્ય સમસ્યા છે. ઘણા લોકો સાથે આવું વારંવાર થતું હોય છે. જમ્યા પછી પેટમાં ગેસ બનવા લાગે છે. પેટ ગેસના કારણે ફુલેલું અને ટાઈટ દેખાય છે. ઘણીવાર આ સમસ્યા ખરાબ પાચનના કારણે પણ થાય છે. જો તમને પણ ગેસ, બ્લોટિંગ કે એસિડિટી વારંવાર થાય છે અને તમે આ સ્થિતિમાંથી દવા વિના બહાર આવવા માંગો છો તો શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. 

ગેસ માટે એક્યૂપ્રેશર પોઈંટ

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જે લોકોને પેટમાં ગેસ વારંવાર બનતો હોય તેમણે હથેળીમાં રહેલા એક્યૂપ્રેશર પોઈંટની મદદ લેવી જોઈએ. આપણી હથેળીમાં એવા એક્યૂપ્રેશર પોઈંટ હોય છે જેને દબાવવાથી પેટનો બધો જ ગેસ બહાર આવી જાય છે. આ પોઈંટ થોડીવાર દબાવવાથી પણ પેટ હળવું થઈ જાય છે. 

ગેસ માટે હથેળીનો પ્રેશર પોઈંટ

હાથના અંગૂઠાની નીચે જ્યાંથી રેખા નીકળતી હોય છે ત્યાં હળવા હાથે દબાવી માલિશ કરવી જોઈએ. આમ કરવાથી પેટનો ગેસ નીકળી જાય છે. આ કામ કરવાથી ગેસ સંબંધિત સમસ્યાથી પણ રાહત મળે છે. જો તમને લાંબા સમયથી ગેસ ચડવાની સમસ્યા છે તો પછી સૌથી પહેલા ડોક્ટરને બતાવો. વારંવાર ગેસ થતો હોય તો તેને ઈગ્નોર ન કરો. આ સમસ્યા કોઈ મોટી બીમારીનું લક્ષણ પણ હોય શકે છે. 

CV 6 પોઈંટ

પેટમાં ગેસ ભરાયો હોય અને દુખાવો પણ થતો હોય તો તમે CV 6 પોઈંટ પર મસાજ કરીને પણ આ દુખાવો દુર કરી શકો છો. આ પાર્ટ નાભિથી લગભગ દોઢ ઈંચ નીચે હોય છે. આ પોઈંટ પર માલિશ કરવાથી ગેસ તુરંત નીકળી જાય છે. આ પોઈંટ પર 3 આંગળી રાખી ધીરેધીરે પ્રેશર આપો અને પછી હળવા હાથે મસાજ કરો. આમ કરવાથી પેટનો ગેસ નીકળી જાય છે અને દુખાવો પણ દુર થઈ જાય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

