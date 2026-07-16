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ઘઉં દળાવો ત્યારે તેમાં ઉમેરી દો સોયાબીન, આ લોટની રોટલી વજન ઓછું કરવાથી લઈ ડાયાબિટીસમાં કરશે ફાયદો

Wheat and Soyabean Mix Flour Roti: રોટલીના લોટ માટે જ્યારે ઘઉં દળાવો ત્યારે તેમાં સોયાબીન પણ ઉમેરવાનું શરુ કરો. ઘઉં અને સોયાબીનના મિક્સ લોટથી દુનિયાની સૌથી પોષ્ટિક રોટલી બનશે. આ રોટલી વજન ઘટાડવાથી લઈ બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 16, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 05:29 PM IST
ઘઉં દળાવો ત્યારે તેમાં ઉમેરી દો સોયાબીન, આ લોટની રોટલી વજન ઓછું કરવાથી લઈ ડાયાબિટીસમાં કરશે ફાયદો
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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