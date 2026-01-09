Prev
Vitamin D: વિડામિન ડી શરીરમાં નેચરલી વધારવા ડાયટમાં સામેલ કરો આ વસ્તુઓ, દવા વિના વધશે વિટામિન ડી

Vitamin D Rich Food: જો શરીરમાં વિટામિન ડી ઓછું હોય પણ તમારે દવા વિના નેચરલી વિટામિન ડી વધારવું છે તો આહારમાં આ વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. આ વસ્તુઓ શરીરમાં વિટામિન ડી વધારવામાં મદદ કરી શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 09, 2026, 07:12 PM IST

Vitamin D Rich Food: ભારતે એવો દેશ છે જ્યાં વર્ષના મોટાભાગના દિવસોમાં સૂર્ય ચમકતો જોવા મળે છે. તેમ છતાં ભારતમાં દર ચોથી વ્યક્તિ વિટામિન ડી ની ખામીથી પીડિત છે. શિયાળાની ઋતુમાં ભારતમાં કેટલાક રાજ્યોમાં ઠંડી ચરમ સીમાએ હોય છે. આ  સ્થિતિમાં સૂર્યની શક્તિ પણ ક્ષીણ થઈ જાય છે. ઘણા દિવસોમાં તો આકાશમાં ફક્ત વાદળ અને ઝાકળ જોવા મળે છે, જેના કારણે પણ શરીરને તડકો મળતો નથી અને શરીરની વિટામિન ડીની જરૂરિયાત પૂરી થતી નથી. જો કોઈપણ કારણસર તમે સૂર્યના તડકાથી વિટામિન ડી મેળવી શકતા નથી તો આહારમાં વિટામિન ડી થી ભરપૂર વસ્તુઓ સામેલ કરો. 

વિટામીન ડી શરીર માટે જરૂરી છે. વિટામિન ડી ની ઉણપ હોય તો શરીર નબળું અને બેજાન દેખાવા લાગે છે. વિટામીન ડી શરીરના હાડકા. સ્નાયુ. દાંત અને ઇમ્યુમ સિસ્ટમને પ્રભાવિત કરે છે. શિયાળામાં વાત દોષની વૃદ્ધિ ઝડપથી થાય છે તેવામાં વિટામિન ડી ઓછું હોય તો સાંધાના દુખાવા વધવા લાગે છે. તેથી જ જરૂરી છે કે શરીરની વિટામિન ડી ની જરૂરિયાત પૂરી કરવામાં આવે. આ જરૂરિયાત તડકાથી પૂરી ન થતી હોય તો આહારથી પૂરી કરો. 

વિટામીન ડી બે રીતે મળી શકે છે. પહેલું વિટામીન d3 અને બીજું વિટામીન d2. વિટામીન d3 તડકાના કારણે શરીરને મળે છે અને વિટામીન d2 ભોજન અને સપ્લીમેન્ટ દ્વારા લઈ શકાય છે. તમારા શરીરમાં વિટામિન ડી પૂરતા પ્રમાણમાં છે કે નહીં તે જાણવું હોય તો તમે એક બ્લડ ટેસ્ટ કરાવી શકો છો, બ્લડ ટેસ્ટમાં વિટામિન ડી ની માત્રા 30 થી 50 એમએલ હોવી જરૂરી છે. જો શરીરમાં વિટામીન ડી ઓછું હોય તો તેની ઉણપ આ રીતે દૂર કરી શકાય છે. 

તડકા વિના વિટામિન ડી ની ઉણપ દૂર કરવી હોય તો ફોર્ટિફાઈડ ફૂડનું સેવન કરો. ફોર્ટિફાઈડ આહારમાં દૂધ, આખા અનાજ, બદામ અને સોયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ સિવાય મશરૂમ થી પણ શરીરને ભરપૂર માત્રામાં વિટામિન ડી2 મળે છે. પરંતુ તેના માટે મશરૂમ અને મસાલા સાથે પકાવવા નહીં. તેને બાફીને સલાડ તરીકે ખાવું. અથવા તો તમે ઘીમાં જીરું અને મીઠું ઉમેરીને મશરૂમને ફ્રાય કરી શકો છો. આ વસ્તુઓ લીધા પછી પણ જો તમારા શરીરમાં વિટામીન ડી વધતું ન હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લઈને વિટામીન ડી ના સપ્લીમેન્ટ પણ લઈ શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Vitamin DFoodHealth TIPSવિટામિન ડી

