Watermelon Adulteration: લાલ ચટ્ટક તરબૂચ જોઈને ખુશ ન થઈ જતા, આવું તરબૂચ ખાધા પછી પડશો બીમાર
Watermelon Adulteration: ઉનાળામાં લોકો તરબૂચ ખાતા હોય છે. તરબૂચ ખરીદતા પહેલા લોકો ચેક કરતાં હોય છે કે ફળ અંદરથી લાલ છે કે નહીં. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે લાલ દેખાતું તરબૂચ તમને બીમારી કરી શકે છે. ? જો તમે આ અંગે નથી જાણતાં તો ચાલો તમને જણાવીએ.
- તરબૂચ સારું છે કે ઈન્જેકશનવાળું કેવી રીતે ચેક કરવું ?
- તરબૂચમાં શા માટે ઈન્જેકશન મારવામાં આવે છે ?
- ઈન્જેકશન વાળું તરબૂચ ખાવાથી થતી આડઅસરો
Watermelon Adulteration: કાળઝાળ ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે લોકો ઉનાળામાં તરબૂચ ખાવાનું પસંદ કરતા હોય છે. ઉનાળામાં કેરી સિવાય તરબૂચ એવું ફળ છે જે સૌથી વધુ ખવાતું હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તરબૂચમાં પણ ભેળસેળ થતી હોય છે ? માર્કેટમાં એવા તરબૂચ પણ મળતા હોય છે જે ઇન્જેક્શન વાળા હોય. ખાસ પ્રકારના ઇન્જેક્શન વડે તરબૂચને લાલ અને રસીલા બનાવી દેવામાં આવે છે. આવા તરબૂચ ખાવાથી તબિયત બગડી પણ શકે છે
તરબૂચ ખરીદી વખતે લોકો તેને કાપીને ચેક કરાવતા હોય છે કે તરબૂચ અંદરથી લાલ છે કે નહીં. લાલ ચટક તરબૂચ લોકો ખરીદતા હોય છે. અને ખુશ થતા હોય છે કે તેમને સારું તરબૂચ મળ્યું. પરંતુ આ લાલ કલર નેચરલ નહીં પરંતુ હાનિકારક ઇન્જેક્શનના કારણે હોઈ શકે છે. આવા ઇન્જેક્શન વાળા તરબૂચ ખાવાથી તબિયતને અસર થઈ શકે છે.
તરબૂચમાં ઇન્જેક્શન શા માટે મારવામાં આવે ?
જે રીતે કેરી, કેળા સહિતના ફળને ઝડપથી પકાવવા માટે તેમાં ઝેરી દવાઓ મૂકવામાં આવતી હોય છે તે રીતે તરબૂચ પણ લાલ અને રસદાર દેખાય તે માટે તેમાં તરબૂચને લાલ રંગ આપતા ઇન્જેક્શન મારવામાં આવે છે. આ ઇન્જેક્શનના કારણે કાચું તરબૂચ પણ લાલ દેખાવા લાગે છે. ઘણી વખત લાલ દેખાતું તરબૂચ પણ સ્વાદમાં મીઠું ન હોય તેનું કારણ ઇન્જેક્શન હોઈ શકે છે.
માર્કેટમાંથી ખરીદેલું તરબૂચ ઇન્જેક્શન વાળું છે કે નહીં તે જાણવાની રીત ખૂબ જ સરળ છે. તરબૂચ ખરીદી ઘરે લાવો એટલે તેના બે ટુકડા કરો. ત્યાર પછી તરબૂચના લાલ દેખાતા ભાગ પર ટિશ્યૂ પેપર અથવા રુ રાખો. જો રુ કે ટીશ્યૂ પેપરમાં ગુલાબી રંગ દેખાવા લાગે તો સમજી લેવું કે તરબૂચમાં ઇન્જેક્શન મારેલું છે અને નેચરલી પાકેલું નથી. જો તરબૂચ નેચરલી પાકેલું હશે અને કુદરતી લાલ રંગ હશે તો રુ કે ટીસ્યૂ પેપરમાં રંગ નહીં દેખાય.
ઇન્જેક્શન વાળું તરબૂચ ખાવાથી થતા નુકસાન
તરબૂચ પણ ઝડપથી પાકી જાય અને તેનો રંગ લાલ દેખાય તે માટે તેમાં હાનિકારક ઇન્જેક્શન મારવામાં આવતા હોય છે. આવું તરબૂચ ખાવાથી પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ ઉપરાંત માથાનો દુખાવો, ત્વચામાં એલર્જી થઈ શકે છે. આવા તરબૂચના ગંભીર નુકસાનની વાત કરીએ તો તે નર્વસ સિસ્ટમને પણ પ્રભાવિત કરી શકે છે અને કિડની તેમજ લીવરના ફંકશનને પણ નુકસાન કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
