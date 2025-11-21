Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Health Tips: 30 વર્ષની ઉંમર પછી ભુલ્યા વિના કરાવવા આ 3 ટેસ્ટ, હાર્ટ એટેક અને ડાયાબિટીસથી બચી શકશો

Health Tips For 30 Plus: આજના સમયમાં નાની વયે લોકોને હાર્ટ એટેક આવવાનું અને ડાયાબિટીસ થવાનું જોખમ વધ્યું છે. તેનાથી બચવું હોય તો 30 વર્ષની ઉંમર પછી ખૂબ ઓછા ખર્ચે થતા આ 3 ટેસ્ટ કરાવી લેવા જોઈએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:35 PM IST

Health Tips For 30 Plus:  આજના સમયમાં નાની ઉંમરમાં પણ ગંભીર બીમારીઓ થવાનું રિસ્ક વધી રહ્યું છે. 30 વર્ષની ઉંમરમાં લોકોને ડાયાબિટીસ, હૃદય રોગ જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આ સ્થિતિમાં હેલ્થ એક્સપર્ટનું જણાવવું છે કે જો ગંભીર બીમારીઓથી બચવું હોય તો 30 વર્ષની ઉંમર પછી દરેક વ્યક્તિએ ત્રણ ટેસ્ટ સમયાંતરે કરાવતા રહેવું જોઈએ. વ્યસ્ત જીવનશૈલી, સ્ટ્રેસ અને અનહેલ્થી આહારના કારણે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ દિવસેને દિવસે વધતી જાય છે. આ સ્થિતિમાં લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્યને પણ ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે. તેવામાં જો 30 વર્ષની ઉંમર પછી આ ત્રણ ટેસ્ટ કરાવી લેવામાં આવે તો ગંભીર બીમારીઓથી બચી શકાય છે. 

બોન ડેન્સિટી ટેસ્ટ

30 વર્ષની ઉમર પછી બોન ડેન્સિટી ટેસ્ટ કરાવો જરૂરી છે. મહિલા હોય કે પુરુષ 40 વર્ષ પછી હાડકા ઝડપથી નબળા પડવા લાગે છે. જો તમે 30 વર્ષની ઉંમરમાં આ ટેસ્ટ કરાવો છો તો તમને ખબર પડી શકે છે કે તમારા હાડકાની ડેન્સિટી કેટલી છે. તેનાથી સમયસર તમે હાડકાને નબળા પડતા બચાવી શકો છો. 

લિપિડ પ્રોફાઈલ 

લિપિડ પ્રોફાઇલ ટેસ્ટ 30 વર્ષ પછી દરેક વ્યક્તિએ કરાવવો જોઈએ. આ ટેસ્ટની મદદથી જાણી શકાય છે કે રક્તમાં કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઈગ્લિસરાઈડ્સ કેટલું વધે છે. હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ અને ટ્રાઈગ્લિસરાઈડ્સ હાર્ટ ડિસીઝની ચેતવણીના સંકેત હોઈ શકે છે. જો તમે લિપિડ પ્રોફાઈલ ટેસ્ટ કરાવો તો તેની મદદથી જાણી શકો છો કે તમારે હાર્ટ સંબંધિત સારવારની જરૂર છે કે નહીં. તેનાથી હૃદય રોગથી બચી પણ શકાય છે. 

બ્લડ સુગર ટેસ્ટ 

દુનિયાભરમાં અને ખાસ કરીને ભારતમાં ડાયાબિટીસ એક ગંભીર સમસ્યા બની રહ્યું છે. ખરાબ લાઈફ સ્ટાઈલ ના કારણે યુવાનો પણ ડાયાબિટીસની સમસ્યાનો શિકાર થઈ રહ્યા છે. શરૂઆતમાં ડાયાબિટીસ વિશે કોઈને ખબર પડતી નથી. કારણ કે તેઓ જરૂરી ટેસ્ટ કરાવતા જ નથી. ડાયાબિટીસ એવી બીમારી છે જે એકવાર થઈ જાય તો ખતમ થઈ શકતી નથી બસ તેને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. 30 વર્ષની ઉંમર પછી બ્લડ ટેસ્ટ કરાવો એટલા માટે જરૂરી છે કે તમે સમયસર ડાયાબિટીસને લઈને ચેતી જાઓ અને ગંભીર સમસ્યાઓને ટાળી શકાય.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

