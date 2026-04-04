Wellness Tips: 30 વર્ષ પછી દરેક સ્ત્રીએ આ 4 મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ, ગંભીર બીમારીનો ભોગ બનતા બચી જશો

Wellness Tips: 30 વર્ષ પછીના સમયમાં સ્ત્રીએ પોતાના સ્વાસ્થ્યને લઈ વધારે જાગૃત થવું જોઈએ. કારણ કે 30 વટાવ્યા પછી એવો સમય શરુ થાય છે જેમાં બેદરકારી રાખવામાં આવે તો ગંભીર બીમારી થઈ શકે છે. તેની સામે જો સમયાંતરે 4 મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવી લેવામાં આવે તો ગંભીર બીમારીનો ભોગ બનતા બચી જવાય છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 04, 2026, 02:57 PM IST
Wellness Tips: બીમારી થયા પછી તેના ઉપચાર કરતાં બીમારી થાય તે પહેલા જ સમસ્યાનું નિવારણ કરવું વધારે સારું રહે છે. આ બાબત મહિલાઓના સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં સાચી પડે એવી છે. જો મહિલાઓ 30 વર્ષની ઉંમર પછી થોડા થોડા સમયે કેટલાક મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવી લેવાનું રાખે તો ગંભીર બીમારીનો ભોગ બનતા બચી શકે છે. 

મોટાભાગે ઘરમાં સ્ત્રી પાત્ર હોય તે આખા ઘરની ચિંતા કરી લે છે પણ જ્યારે વાત પોતાના સ્વાસ્થ્યની હોય તો ઈગ્નોર કરી દે છે. પોતાના સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં સબ ચલતા હૈ.. જેવું વર્તન કરવાને બદલે સ્ત્રીઓ પોતાના માટે વધારે જાગૃત થવું જોઈએ. કારણ કે તેણે વધારે જવાબદારીઓ નિભાવવાની હોય છે તેથી સ્વસ્થ રહેવું આવશ્યક હોય છે. સ્ત્રીઓ નાની -મોટી સમસ્યા પર ધ્યાન ત્યાં સુધી ન આપે જ્યાં સુધી તેનાથી સહન થઈ જતું હોય. જ્યારે સહન ન થાય ત્યારે ડોક્ટર પાસે જાય છે. ત્યાં સુધીમાં બીમારી ફેલાઈ જાય છે.

મહિલાઓમાં 30 વર્ષ પછી સૌથી વધુ જોવા મળતી બીમારીઓથી બચવું શક્ય છે. જો 30 વર્ષની ઉંમર પછી મહિલાઓ અમુક સમયે મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવી લે તો તે બીમારીથી બચી શકે છે. આ 4 ટેસ્ટ એકદમ સામાન્ય હોય છે પણ સમયસર થઈ જાય તો જીવ બચાવી શકે છે. આ 4 મેડિકલ ટેસ્ટ કયા છે ચાલો જાણીએ. 

PCOS માટે ટેસ્ટ

પોલિસિસ્ટિક ઓવેરિયન સિંડ્રોમ એવી સમસ્યા છે જે અનેક મહિલાઓને પ્રભાવિત કરે છે. પીસીઓએસમાં માસિક અનિયમિત રહે છે, હોર્મોનલ અસંતુલન રહે છે, ઓવરીમાં સિસ્ટ થઈ શકે છે. પીસીઓએસમાં સ્ત્રીઓને ડાયાબિટીસ અને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થવાનું રિસ્ક પણ વધી શકે છે. તેથી પીસીઓએસની તપાસ કરાવવી જોઈએ જો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવે તો તેની સારવાર કરી શકાય છે. 

એનિમીયા

એનિમીયા એટલે કે લોહીની ઊણપ. મહિલાઓમાં જોવા મળતી આ ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા છે. માસિક દરમિયાન વધારે લોહી વહી જવાથી, પોષણનો અભાવ અને અન્ય કારણોને લીધે મહિલાઓમાં એનિમિયાની તકલીફ જોવા મળે છે. એનિમીયા માટે પણ ટેસ્ટ કરાવી લેવા જોઈએ. 

ફર્ટીલીટી સંબંધિત ટેસ્ટ

આજના સમયમાં ફર્ટીલીટી સંબંધિત સમસ્યા ખૂબ સામાન્ય છે. હોર્મોલન પ્રોબ્લેમ, ઓવરીની સમસ્યા કે ઈન્ફેકશનના કારણે ઈન્ફર્ટીલીટી થઈ શકે છે. આવું ન થાય તે માટે 30 વર્ષ પછી મહિલાઓએ ફર્ટીલીટ સંબંધિત કોઈ સમસ્યા નથી તેની તપાસ કરાવી લેવી જોઈએ. જો સમસ્યા હોય તો શરુઆતમાં તેનો ઈલાજ સરળતાથી થઈ શકે છે. 

મેનોપોઝ

40 વર્ષની ઉંમર પછી મહિલાના મેનોપોઝ શરુ થાય છે. આ સમયે તેમનામાં શારીરિક અને માનસિક ફેરફારો આવી જાય છે. આ સમયે પણ ડોક્ટર સાથે વાત કરી જરૂરી ટેસ્ટ કરાવી મેડિકલ હેલ્પ લઈ શકાય છે. કારણ કે મેનોપોઝમાં મૂડ સ્વિંગ, હોટ ફ્લેશ, માસિક સંબંધિત સમસ્યા જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવી મહિલાઓ મેનોપોઝના લક્ષણોને મેનેજ કરવાનું કામ કરી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

