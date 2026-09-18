/30 વર્ષ પછી મહિલાઓના શરીરમાં થતા આ ફેરફાર બની શકે સાયલન્ટ કિલર, આ લક્ષણોને ન કરો ઈગ્નોર

Women Health: 2 એવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા છે જે મહિલાના શરીરમાં 30 થી 40 વર્ષની ઉંમર દરમિયાન ગુપચુપ રીતે વધે છે. આ સમસ્યાઓને સાયલન્ટ કિલર કહેવામાં આવે છે. શરીરમાં થતા આ ફેરફાર મહિલાઓમાં મોટાભાગે હોર્મોનલ ફેરફારના કારણે ગંભીર બની છે. એટલા માટે જ મહિલાઓ માટે 30 થી 40 વર્ષનો સમય હાર્ટ હેલ્થની દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ હોય છે.
30 થી 40 વર્ષની ઉંમરમાં મહિલાઓના શરીરમાં થતા હોર્મોનલ ફેરફારોના કારણે તેમને વજન વધવું, બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલ, હાર્ટ હેલ્થ સંબંધિત સમસ્યા થાય છે. આ સમસ્યાઓના લક્ષણો પણ દેખાય છે પણ મહિલાઓ તેના પર ધ્યાન આપતી નથી. આવી ભુલ ક્યારેય કરવી નહીં.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જેમ જેમ ઉંમર વધે તેમ આપણી ધમનીઓની લચક ઓછી થઈ જાય છે અને ધમનીઓ સ્ટિફ એટલે કે કઠોર થવા લાગે છે. જેના કારણે હૃદય દ્વારા પંપ થતા લોહીનું પ્રેશર હેન્ડલ કરવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. આ સાથે જ બ્લડ પ્રેશરમાં પણ ફેરફાર થવા લાગે છે.
ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર મહિલાઓના શરીરમાં 30 વર્ષની ઉંમર પછી જે હોર્મોનલ ફેરફાર થાય છે તે હાર્ટ અને બ્લડ વેસલ્સને પ્રભાવિત કરે છે. 30 થી 40 વર્ષની ઉંમરમાં પેરિમેનોપોઝ અને મેનોપોઝનો સમય હોય છે. આ સમયે મહિલાઓમાં વજન વધવું, ઊંઘ પ્રભાવિત થવી, સ્ટ્રેસ, શારીરિક ગતિવિધિમાં ઘટાડો જેવા ફેરફાર જોવા મળે છે. જે હાર્ટ સંબંધિત સમસ્યાનું જોખમ વધારી શકે છે.
કાર્ડિયોલોજિસ્ટ મહિલાઓને સલાહ આપે છે કે 30 વર્ષ પછી મહિલાઓએ નિયમિત સ્વાસ્થ્યની તપાસ કરાવતા રહેવું જોઈએ. ખાસ કરીને બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલ, વજન, બ્લડ શુગર પર ધ્યાન આપવું. સમયે સમયે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું જેથી લક્ષણો વિના વધતી સમસ્યા વિશે પણ યોગ્ય સમયે જાણકારી મેળવી શકાય.
બ્લડ પ્રેશર અને આર્ટરી સંબંધિત સમસ્યાથી બચવા માટે સંતુલિત આહાર લેવો, ઊંઘ પુરી કરવી, નિયમિત એક્સરસાઈઝ કરવી અને સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવો. આ સિવાય સમયાંતરે હેલ્થ ચેકઅપ કરાવવું.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)