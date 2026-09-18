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30 વર્ષ પછી મહિલાઓના શરીરમાં થતા આ ફેરફાર બની શકે સાયલન્ટ કિલર, આ લક્ષણોને ન કરો ઈગ્નોર

Women Health: 30 વર્ષ પછી મહિલાઓના શરીરમાં થતા હોર્મોનલ ફેરફારો કેટલીક ગંભીર સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. આ સમસ્યાના લક્ષણોને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ કરવી નહીં. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 18, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:44 AM IST
30 વર્ષ પછી મહિલાઓના શરીરમાં થતા આ ફેરફાર બની શકે સાયલન્ટ કિલર, આ લક્ષણોને ન કરો ઈગ્નોર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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