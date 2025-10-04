Stale Food: રસોઈ બને પછી કેટલા કલાકમાં જમી લેવું ? જાણો આયુર્વેદનો નિયમ
Ayurveda Rules for Food: ઘણા લોકોના ઘરમાં રસોઈ સવારમાં બની જાય પરંતુ લોકો જમે બપોર પછી. પરંતુ આયુર્વેદ અનુસાર આ આદત ખરાબ અને ખોટી છે. રસોઈ બને પછી અમુક કલાકોમાં જમી લેવું સ્વાસ્થ્ય માટે હિતાવહ ગણાય છે.
Trending Photos
Ayurveda Rules for Food: આપણે કેવો આહાર લઈએ છીએ તેની અસર આપણા શરીર સાથે મન પર પણ પડે છે. તેવી જ રીતે ભોજન બન્યા પછી કેટલી કલાકોમાં તેને ખાવામાં આવે છે તેનો પણ પ્રભાવ હોય છે. આયુર્વેદમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભોજન બની ગયા પછી અમુક કલાકોની અંદર ખાઈ લેવું જોઈએ.
કલાકો સુધી ઠંડુ થયેલું ભોજન શરીર માટે ખરાબ ગણાય છે. ઘણા ઘરમાં ભોજન જમવાનું હોય તેની કલાકો પહેલાં તૈયાર કરી રાખી દેવામાં આવે છે. જમવાનો સમય થાય ત્યાં સુધીમાં ભોજન વાસી થઈ જાય છે. ઠંડુ થયેલું ભોજન ફરીથી ગરમ કરીને ખાવું પણ નુકસાનકારક સાબિત થાય છે. આજે તમને આયુર્વેદમાં ભોજન સંબંધિત કઈ વાત કરવામાં આવી છે તે જણાવીએ
આયુર્વેદ અનુસાર તાજું બનેલું ભોજન ખાવાથી તે સરળતાથી પચે છે અને પેટ સંબંધિત સમસ્યા થતા અટકાવે છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો વાસી ખોરાક લેવામાં આવે તો તે શરીરને નુકસાન કરે છે કારણ કે ભોજન બન્યા પછી તે વાતાવરણમાં ફેલાયેલા બેક્ટેરિયાના સંપર્કમાં આવે છે અને બેક્ટેરિયા ખોરાકના માધ્યમથી શરીરમાં જાય છે.
આયુર્વેદમાં વાસી ભોજનને વિષ માનવામાં આવે છે. ભોજન બનાવી લીધા પછી વધારે સમય સુધી તેને રાખી મૂકવામાં આવે તો તેમાં બેક્ટેરિયા અને ફંગલ્સ થવા લાગે છે સાથે જ આવું ભોજન પચાવવું પણ મુશ્કેલ છે કારણ કે તે ભારે ખોરાક ગણાય છે. કલાકો પછી વાસી ખોરાક ખાવો સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા કરી શકે છે.તેનાથી ગેસ, અપચો, પેટનો દુખાવો, ફૂડ પોઈઝનિંગ પણ થઈ શકે છે. વાસી ખોરાક ખાવાથી શરીરને રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા પણ નબળી પડી જાય છે.
આયુર્વેદ અનુસાર ખાવાનો નિયમ
આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભોજન હંમેશા તાજુ અને ગરમ હોય ત્યારે જ ખાઈ લેવું જોઈએ. ગરમ ભોજન ખાવાથી તેનું પાચન પણ સારી રીતે થાય છે. સામાન્ય રીતે ભોજન બનાવ્યા પછી ત્રણ થી છ કલાકની અંદર તો ખાઈ જ લેવું જોઈએ. તેનાથી વધારે સમય પછી ભોજન ખાવું હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ કરીને રાત્રે બચેલું ભોજન સવારે ખાવું હિતાવહ નથી. આવો વાસી ખોરાક ફરીથી ગરમ કરીને ખાવાથી પણ બચવું જોઈએ.
આયુર્વેદ અનુસાર વાતાવરણ પણ ખાવાની ગુણવત્તાને અસર કરે છે. જેમકે ઠંડીના વાતાવરણમાં ભોજન ઝડપથી વાસી થતું નથી પરંતુ ગરમીની ઋતુમાં ખોરાક ઝડપથી ખરાબ થઈ શકે છે તેથી આ બાબતે પણ સાવધાની રાખવી. સામાન્ય રીતે ખાવાની વસ્તુ 24 કલાકથી વધારે જૂની હોય તો તેને ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આટલો જુનો ખોરાક ખાવાથી બીમારી વધી શકે છે અને ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા પણ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે