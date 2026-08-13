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Snake Bite: સાપ કરડે પછી શરીરમાં ઝેર કેટલીવારમાં અને કેવી રીતે ફેલાય ? સાપ કરડે પછી કઈ ભુલો ન કરવી ?

Snake Bite: ચોમાસામાં સાપ કરડવાના કેસ વધી જતા હોય છે. સાપ કરડવાની ઘટનામાં બેદરકારી રાખવામાં આવે કે વધારે સમય વેડફવામાં આવે તો જીવ જવાનું જોખમ વધી જાય છે. સાપ ઝેરી હોય તો તેનું ઝેર શરીરમાં ઝડપથી ફેલાય શકે છે. આ શું કરવું અને શું ન કરવું તેની જાણકારી અહીં આપેલી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 13, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:28 AM IST
Snake Bite: સાપ કરડે પછી શરીરમાં ઝેર કેટલીવારમાં અને કેવી રીતે ફેલાય ? સાપ કરડે પછી કઈ ભુલો ન કરવી ?
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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