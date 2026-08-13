/Snake Bite: સાપ કરડે પછી શરીરમાં ઝેર કેટલીવારમાં અને કેવી રીતે ફેલાય ? સાપ કરડે પછી કઈ ભુલો ન કરવી ?

Snake Bite: વરસાદ પછી સાપ સુરક્ષિત અને સુકી જગ્યા શોધવા માટે બહાર નીકળતા હોય છે. એટલા માટે જ ચોમાસામાં સાપ કરડવાની ઘટના વધી જાય છે. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠનના ડેટા અનુસાર દુનિયાભરમાં દર વર્ષે 50 લાખથી વધુ લોકોને સાપ કરડે તેવી ઘટના બને છે. જેમાંથી અનેકના શરીરમાં ઝેર ફેલાય છે. એક અંદાજ અનુસાર 81,000 થી વધુ લોકોના જીવ સાપના ઝેરના કારણે જાય છે.
સાપ કરડવાથી મોત થાય જ તેવું નથી. પણ સાપ કરડ્યા પછી બેદરકારી રાખવામાં આવે કે સારવાર લેતા પહેલા વધારે સમય વેડફાઈ જાય તો જોખમ ઊભું થાય છે. કારણ કે સાપનું ઝેર ઘણીવાર શરીરમાં ઝડપથી ફેલાવા લાગે છે. કેટલાક કેસમાં સાપનું ઝેર શરીરને કાયમી નુકસાન પણ કરી શકે છે.
સાપનું ઝેર શરીરમાં કેવી રીતે ફેલાય ?
સાપ કરડે એટલે તેનું ઝેર શરીરમાં જાય છે અને ડાયરેક્ટ નર્વસ સિસ્ટમ પર હુમલો કરે છે. સાપ કરડ્યા પછી દર્દીને સુસ્તી લાગે છે અને તેની આંખો બંધ થવા લાગે છે. જાણે અચાનક જ ઊંઘ આવવા લાગી હોય. ઝેરની અસર જેમ જેમ વધે તેમ શરીરમાં નબળાઈ લાગે છે અને પછી શ્વાસ નળી બ્લોક થવા લાગે છે. જેના કારણે શ્વાસ લેવામાં સમસ્યા થવા લાગે છે. ઝેરી સાપ કરડે પછી યોગ્ય સમયે વેન્ટીલેટર સુવિધા અને એન્ટી સ્નેક વેનમ ન મળે તો જીવ બચી શકતો નથી.
સાપના ઝેરને ફેલાતું કેવી રીતે રોકી શકાય ?
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર સાપ કરડે પછી શરીરમાં ઝેર ફેલાતું રોકવાનો એકમાત્ર ઈલાજ એન્ટીવેમન ઈન્જેકશન છે. આ સિવાય કોઈ ઉપાય કે ઈલાજથી સાપનું ઝેર ફેલાતું અટકે નહીં. તેથી સાપ કરડે તો સમય બગાડ્યા વિના દર્દીની હોસ્પિટલ લઈ જવા જોઈએ. સારવારમાં મોડું થાય તો વ્યક્તિનું મોત પણ થઈ શકે છે.
સાપ કરડે પછી કઈ ભુલો ન કરવી ?
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર સાપ કરડે પછી લોકો ડંખ પાસે કપડું કે દોરી બાંધે છે. આમ કરવાથી શરીરને વધારે નુકસાન થાય છે. આ સિવાય ડંખ હોય ત્યાં ચીરો કરવાથી પણ ઝેર નીકળતું નથી. તેથી આવી ભુલો કરવી નહીં. સાપના કરડ્યા પછી દર્દીને તુરંત એવી હોસ્પિટલ લઈ જાવ જ્યાં એન્ટી વેનમ અને વેન્ટીલેટરની સુવિધા હોય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)