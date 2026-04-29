Liver Transplant: લીવર બદલવાની જરૂર કઈ બીમારી પછી પડે ? લીવર ટ્રાંસપ્લાન્ટની પ્રક્રિયામાં ખર્ચ કેટલો થાય જાણો
Liver Transplant: લીવર સંબંધિત ગંભીર સમસ્યા થયા પછી સારવારનો કોઈ રસ્તો ન બચે ત્યારે લીવર ટ્રાંસપ્લાન્ટ કરવાની જરુર પડે છે. લીવર ટ્રાંસપ્લાન્ટની પ્રક્રિયામાં ખર્ચ કેટલો થાય, આ પ્રક્રિયા પછી વ્યક્તિ નોર્મલ લાઈફ જીવી શકે કે નહીં બધું જ આજે તમને જણાવીએ.
- લીવર આપણા શરીરનું મહત્વપૂર્ણ પણ સંવેદનશીલ અંગ છે.
- લીવર ડેમેજ થઈ જાય અથવા તો કામ કરતું બંધ થઈ જાય તો પછી વ્યક્તિનો જીવ જોખમમાં મુકાઈ જાય છે.
- લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સર્જરી બીમાર અને અસ્વસ્થ લીવરને સ્વસ્થ કરવામાં મદદ કરે છે.
Liver Transplant: આપણા શરીરના અલગ અલગ અંગોમાંથી લીવર એક મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. લીવર શરીરમાં રહેલા ઝેરી પદાર્થોને ફિલ્ટર કરી બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે. લીવર આપણા શરીરનું મહત્વપૂર્ણ પણ સંવેદનશીલ અંગ છે. લોકોની ખરાબ આદતો જેમ કે દારૂ પીવો, સિગરેટ પીવી, તમાકુનું સેવન લીવરને ધીરે ધીરે ડેમેજ કરવા લાગે છે. આ સિવાય લાઈફસ્ટાઈલ સંબંધિત સમસ્યાઓના કારણે પણ લીવરની બીમારી થવાનું જોખમ વધી જાય છે. લીવર ડેમેજ થઈ જાય અથવા તો કામ કરતું બંધ થઈ જાય તો પછી વ્યક્તિએ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવાની જરૂર પડે છે.
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ જટિલ પ્રક્રિયા હોય છે. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની સર્જરી બીમાર અને અશ્વસ્થ લીવરને સ્વસ્થ બનાવવામાં મદદ કરે છે. આ સર્જરી કરવાની જરૂર ક્યારે પડે છે તેમાં કેટલો ખર્ચ થાય છે અને સર્જરી પછી વ્યક્તિ નોર્મલ લાઈફ જીવી શકે કે નહીં ચાલો તમને જણાવીએ.
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ક્યારે કરવું પડે ?
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની જરૂર ત્યારે પડે છે જ્યારે શરીરમાં રહેલું લીવર ખરાબ રીતે ડેમેજ થઈ જાય અથવા તો કામ કરતું બંધ થઈ જાય. લીવર સિરોસિસ કે લીવર કેન્સર થઈ જાય ત્યારે પણ વ્યક્તિનું જીવ બચાવવા માટે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની જરૂર પડે છે. લીવર સિરોસિસ, લીવર કેન્સર જેવી બીમારીમાં લીવર કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે તેથી વ્યક્તિનો જીવ બચાવવા માટે લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું પડે છે.
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની પ્રક્રિયામાં શું કરવામાં આવે ?
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં શરીરમાં રહેલા લીવરને સ્વસ્થ લીવરથી બદલવામાં આવે છે. સૌથી પહેલા તો લિવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે ડોનર ની જરૂર પડે છે. મૃત ઘોષિત કરેલા વ્યક્તિના લીવરને તુરંત કાઢીને જરૂરિયાત મંદ વ્યક્તિના શરીરમાં લગાડી શકાય છે. જોકે એક હેલ્ધી વ્યક્તિ પણ લીવર ડોનેટ કરી શકે છે.
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઓપરેશન
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ની પ્રક્રિયા જટિલ હોય છે. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવા માટે સૌથી પહેલા તો દર્દીને યોગ્ય ડોનર મળે તેની રાહ જોવી પડે છે. જો વ્યક્તિને ઘર પરિવાર કે સંબંધમાંથી જ લીવર ડોનેટ કરનાર વ્યક્તિ મળી જાય તો લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવે છે. જેમાં સૌથી પહેલા તો ડોનેટ કરનાર વ્યક્તિના શરીરમાંથી 55 થી 60% લીવર કાઢી દર્દીના શરીરમાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે છે. આ ઓપરેશન કરતા પહેલા અલગ અલગ પ્રકારના ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. પેશન્ટ અને ડોનર બંનેના શરીરની તપાસ કરવામાં આવે છે અને ચેક કરવામાં આવે છે કે લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ શક્ય છે કે નહીં. ઓપરેશન પહેલા સીટી સ્કેન, બ્લડ ટેસ્ટ, ફિઝિકલ ટેસ્ટ વગેરે કરવામાં આવે છે. ડોનર અને પેશન્ટનું લીવર મેચ થાય ત્યાર પછી ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સર્જરીમાં 10 થી 12 કલાકનો સમય લાગે છે.
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં ખર્ચ
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો ખર્ચ ભારતમાં અંદાજે 15 થી 35 લાખ સુધીનો હોઈ શકે છે. હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીમાં લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ નો ખર્ચ કવર થઈ જતો હોય છે. આ સિવાય સરકારી હેલ્થ યોજનાઓમાં પણ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટનો ખર્ચ કવર થઈ જતો હોય છે. સરકારી હોસ્પિટલમાં લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ની પ્રક્રિયામાં 8 થી 15 લાખનો ખર્ચ અંદાજે થતો હોય છે.
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પછીની લાઈફ
લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ઓપરેશન પછી પણ મહિનાઓ સુધી પેશન્ટનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવે છે જેથી એ જાણી શકાય કે લીવર બરાબર રીતે કામ કરે છે કે નહીં. ઓપરેશન પછી ડોનર અને પેશન્ટ બંનેને છ થી સાત દિવસ સુધી હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવે છે. પેશન્ટ અને ડોનરની રિકવરી થતાં એક થી બે મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. આ સમય દરમિયાન અલગ-અલગ ટેસ્ટ કરાવવાના હોય છે અને દવાઓ પણ લેવી પડે છે. આ સમય દરમિયાન પેશન્ટ અને ડોનરની વધારે સંભાળ લેવી પડે છે. ત્રણ મહિના પછી વ્યક્તિ નોર્મલ લાઈફ જીવી શકે છે. પરંતુ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટના ઓપરેશન પછી વ્યક્તિએ પોતાની લાઈફ સ્ટાઈલ અને આહાર પર વિશેષ ધ્યાન આપવું પડે છે. અને સમયાંતરે ફુલ બોડી ચેકઅપ કરાવવું પડે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
