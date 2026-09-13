/Mobile Side Effects: પેરેન્ટ્સ થઈ જાવ એલર્ટ, મોબાઈલનો વધારે ઉપયોગ કરતાં બાળકોને આ 5 બીમારીઓ થવાનું રીસ્ક વધારે

Mobile Side Effects: ઘરમાં બધાને મોબાઈલમાં વ્યસ્ત જોઈને બાળક પણ મોબાઈલનો વધારે ઉપયોગ કરતાં થઈ જાય છે. ઘણા માતાપિતા હસતાં હસતાં કહેતા પણ હોય છે કે તેમના બાળકને અત્યારથી મોબાઈલમાં બધું કરતાં આવડે છે. બાળક મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવાનું જાણે છે અને દિવસ દરમિયાન અવારનવાર મોબાઈલ લઈને બેસી જતું હોય તો આ વાત ચિંતાજનક છે. કારણ કે મોબાઈલનો વધારે ઉપયોગ કરતાં બાળકોને 5 બીમારીઓ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે.
જો તમારું બાળક પણ મોબાઈલનો ઉપયોગ વધારે કરે છે તો તમને આ વાત ખબર હોવી જોઈએ. બાળક નાની વયે બિનજરૂરી રીત મોબાઈલનો વધારે ઉપયોગ કરે તો તેને આ પ્રકારની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે.
આંખની નબળાઈ
બાળકો કલાકો સુધી મોબાઈલની સ્ક્રીન જોતું હોય તો તેની આંખ નબળી પડી જાય છે. આંખના નંબર વધી જવાથી લઈ આંખના સ્નાયૂ પર પ્રેશર વધવા લાગે છે. મોબાઈલનો સતત ઉપયોગ આંખની સમસ્યા વધારી શકે છે.
યાદશક્તિ નબળી થઈ જવી
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર નાનપણથી બાળકને મોબાઈલની આદત પડી જાય તો તેની યાદશક્તિ પર અસર થાય છે. ગેમ અને શોર્ટ વીડિયો જોવાની આદત બાળકના મગજને અસર કરે છે. જેના કારણે બાળકની ફોકસ કરવાની ક્ષમતા અને યાદશક્તિ નબળી પડી શકે છે.
માથાનો દુખાવો
મોબાઈલનો વધારે પડતો ઉપયોગ માથાના દુખાવાનું કારણ બની શકે છે. સ્ક્રીન પર સતત નજર રાખવાથી માથું ભારે થઈ જાય છે ધીરે ધીરે બાળકોમાં માથાનો દુખાવો અને માઈગ્રેન જેવી સમસ્યા વધી શકે છે.
ગરદન અને કરોડરજ્જુમાં સમસ્યા
મોબાઈલ હાથમાં લઈ ગરદન ઝુકાવીને બેસી રહેવાથી બાળકોને નાની ઉંમરમાં ગરદન અને પીઠ પર પ્રેશર વધી શકે છે. ગરદન અને કરોડરજ્જુ આસપાસ દુખાવાનો અનુભવ થઈ શકે છે. મોબાઈલ લઈને બેસતા બાળકોના બોડી પોશ્ચર પર ધ્યાન આપવું પણ જરૂરી છે.
ઊંઘની સમસ્યા
મોબાઈલનો ઉપયોગ બાળકની ઊંઘને પણ પ્રભાવિત કરી શકે છે. બાળકો સૂતા પહેલા પણ વીડિયો, ગેમ વગેરેમાં સમય પસાર કરે છે જેના કારણે ધીરે ધીરે તેમની સ્લીપ સાઈકલ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. રાત્રે સૂવાના સમયે પણ બાળકનું મગજ એક્ટિવ રહે છે જે ઊંઘની સમસ્યાનું કારણ બને છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)