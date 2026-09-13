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Mobile Side Effects: પેરેન્ટ્સ થઈ જાવ એલર્ટ, મોબાઈલનો વધારે ઉપયોગ કરતાં બાળકોને આ 5 બીમારીઓ થવાનું રીસ્ક વધારે

Mobile Side Effects: જેમના બાળકો મોબાઈલનો ઉપયોગ વધારે કરતાં હોય તેવા માતાપિતાએ એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ. મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવાની આદત બાળકને આ 5 બીમારી થવાનું જોખમ પણ વધારી દે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 13, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:22 AM IST
Mobile Side Effects: પેરેન્ટ્સ થઈ જાવ એલર્ટ, મોબાઈલનો વધારે ઉપયોગ કરતાં બાળકોને આ 5 બીમારીઓ થવાનું રીસ્ક વધારે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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