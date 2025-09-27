Brain Health: બદામ કે અખરોટ ? બાળકના બ્રેન ગ્રોથ માટે કયું ડ્રાયફ્રુટ વધારે સારું જાણી લો આજે
Brain Health: બદામ અને અખરોટ બંને બ્રેન હેલ્થ માટે ફાયદાકારક છે. ખાસ કરીને બાળકોને આ ડ્રાયફ્રુટ ખવડાવવા જોઈએ. આ બંનેમાંથી ડ્રાયફ્રુટ ખાવાથી બાળકને વધારે લાભ થાય આજે તમને જણાવીએ.
Brain Health: દરેક માતા-પિતા ઈચ્છે છે કે તેનું બાળક હેલ્ધી હોય અને તેનું મગજ પણ તેજ હોય. બ્રેન હેલ્થ સારી રહે તે માટે માતા-પિતા નાનપણથી જ બાળકોને સારી સારી વસ્તુઓ ખવડાવે છે. મગજની શક્તિ વધારવાની વાત હોય તો બદામ અને અખરોટનું નામ સૌથી પહેલા આવે છે. બ્રેન હેલ્થ માટે બદામ અને અખરોટ બંને ડ્રાયફ્રુટને ફાયદાકારક ગણવામાં આવે છે. આ ડ્રાયફ્રુટ પોષણથી ભરપૂર હોય છે. પરંતુ ઘણા માતા પિતાને એ પ્રશ્ન પણ હોય છે કે મગજ માટે બદામ વધારે સારી કે અખરોટ? એટલે કે બાળકને શું આપવાથી વધારે ફાયદો થાય? તો ચાલો તમને જણાવીએ બ્રેન હેલ્થ માટે કયું ડ્રાયફ્રુટ વધારે ફાયદાકારક છે.
બદામ
બદામ એવું ડ્રાયફ્રુટ છે જે મગજને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરે છે. વિટામીન ઈ થી ભરપૂર બદામ બાળકોની યાદશક્તિ વધારવામાં અને બ્રેન ગ્રોથમાં મદદ કરે છે. બદામમાં મેગ્નેશિયમ અને હેલ્ધી ફેટ પણ હોય છે જે મગજની નસોને મજબૂત બનાવે છે. રોજ ચાર થી પાંચ પલાળેલી બદામ બાળકને ખવડાવવાથી ફોકસ અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતા વધે છે અને સાથે જ ઇમ્યુનિટી પણ બુસ્ટ થાય છે.
અખરોટ
અખરોટ પણ બ્રેન હેલ્થ માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. અખરોટમાં આલ્ફા લીનોલેનિક એસિડ હોય છે જે મગજના સેલ્સને ગ્રો થવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી મગજની ક્ષમતા પણ વધે છે. અખરોટ બાળકને મેન્ટલ સ્ટ્રેસ અને થાકથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. અખરોટ થી બાળકને સારી ઊંઘ કરવામાં પણ મદદ મળે છે.
બદામ અને અખરોટ બંને વસ્તુઓમાં અલગ અલગ પોષક તત્વો ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. બંને અલગ અલગ રીતે બ્રેન ગ્રોથમાં ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. જો બાળક અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકતું ન હોય તો તેને પલાળેલી બદામ ખવડાવી શકો છો. જો બાળક થાકેલું રહેતું હોય અને સ્ટ્રેસ અનુભવે તો તેને અખરોટ આપવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
