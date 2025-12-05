Amba Haldi: શિયાળામાં રોજ ખાજો આંબા હળદર, ગઠિયાથી લઈ ઉધરસ સુધીની બીમારીઓથી રાહત મળી જશે
Amba Haldi Benefits: સાંધાના દુખાવા અને ઉધરસ શિયાળામાં સૌથી વધુ થતી સમસ્યાઓ છે. પરંતુ જો તમે શિયાળામાં ડાયટમાં આંબા હળદરનો સમાવેશ કરો છો તો તેનાથી આ સમસ્યામાં રાહત થઈ શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આંબા હળદર ખાવાથી થતા ફાયદા વિશે વિસ્તારપૂર્વક.
Amba Haldi Benefits: શિયાળામાં પીળી હળદર અને આંબા હળદર સૌથી વધુ મળતી હોય છે. શિયાળા દરમિયાન પીળી હળદર અને આંબા હળદર ખાવાથી શરીરને ફાયદા થાય છે. લીલી હળદરનો ઉપયોગ તો ઘણા લોકો કરતા હોય છે પરંતુ આંબા હળદર થી થતા ફાયદાથી લોકો અજાણ હોય છે. આંબા હળદરને ઘણા લોકો સફેદ હળદર પણ કહે છે તે દેખાવમાં આદુ જેવી હોય છે પરંતુ તેનો સ્વાદ કાચી કેરી જેવો લાગે છે અને સુગંધ પણ અલગ પ્રકારની હોય છે.
ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે આયુર્વેદમાં આંબા હળદરને ઔષધી ગણવામાં આવે છે. આંબા હળદરનો ઉપયોગ આયુર્વેદમાં રોગની દવા તરીકે કરવામાં આવે છે. આંબા હળદરમાં એન્ટિ બેક્ટેરિયલ, એન્ટી ફંગલ અને એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટ્રી ગુણ હોય છે. જે ત્વચા રોગ, કેન્સર શરદી, ઉધરસ, સાંધાના દુખાવા અને સોજા દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. આંબા હળદરથી ફક્ત રોગમાં જ નહીં પરંતુ ત્વચા ને પણ ફાયદા થાય છે.
આંબા હળદરનું સેવન કરવાથી અથવા તેનો લેપ લગાડવાથી ત્વચાની સમસ્યાઓ દૂર થઈ શકે છે. આંબા હળદર થી ત્વચા ની સમસ્યાઓ જેમકે ખીલ, ખંજવાળ, ડ્રાયનેસ અને અન્ય ત્વચાના રોગથી રાહત મળી શકે છે. આંબા હળદરનું તમે અથાણું બનાવીને પણ ખાઈ શકો છો અને દૂધમાં ઉકાળીને પણ પી શકો છો. આંબા હળદરમાં એન્ટી બેકટેરિયલ અને એન્ટી ફંગલ ગુણ હોય છે જે ત્વચાની સમસ્યાઓ દૂર કરે છે.
આંબા હળદર પાચન સુધારવામાં મદદરૂપ થાય છે. તેનું સેવન કરવાથી પાચન શક્તિ વધે છે અને ગેસ તેમજ અપચા જેવી સમસ્યા દૂર થાય છે. આંબા હળદરનું સેવન કરવાથી આંતરડા કે લીવરના સોજામાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે. લીવરમાં સોજો કે આંતરડામાં સોજો હોય તો આંબા હળદરનો ઉકાળો બનાવીને પી શકાય છે. આંબા હળદર પ્રતિકારક ક્ષમતા વધારે છે.
આંબા હળદરનો ઉપયોગ વર્ષોથી દવા તરીકે કરવામાં આવે છે. આંબા હળદરનું સેવન કરવાથી સંક્રમણ ફેલાતું અટકે છે અને ઘા પણ ઝડપથી રૂઝાઈ જાય છે. જે લોકોને ડાયાબિટીસ હોય તેમને ઘા ઝડપથી રૂઝાતો નથી તેવામાં આંબા હળદરનો પ્રયોગ કરવાથી ઘા ઝડપથી રૂજાય છે..
આંબા હળદર સાંધાના દુખાવાની સમસ્યામાં પણ ફાયદો કરી શકે છે. આંબા હળદરને દૂધ સાથે ઉકાળીને પી શકાય છે અથવા તેને તેલમાં પકાવીને દુખાવો થતો હોય તે જગ્યાએ તેલ લગાડી પણ શકાય છે. તેનાથી સાંધાના દુખાવા અને સોજા ઓછા કરવામાં મદદ મળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
