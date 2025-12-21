ABCG Juice: આ જ્યુસનો 1 ગ્લાસ સુધારશે ઓવરઓલ હેલ્થ, જાણો બનાવવાની રીત અને પીવાના ફાયદા વિશે
ABCG Juice Recipe: શિયાળામાં જ્યુસ પીવા હેલ્થ માટે ફાયદાકારક હોય છે. પરંતુ માર્કેટમાં મળતા જ્યુસ પીવા કરતાં તમે ઘરે સૌથી વધારે હેલ્ધી જ્યુસ પીવાનું શરુ કરો. આ જ્યુસ બનાવવું પણ એકદમ ઈઝી છે.
ABCG Juice Recipe: શિયાળાની ઋતુમાં સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર હોય છે. બદલતા વાતાવરણમાં શરદી, ઉધરસ, કફ, તાવ જેવી તકલીફનું જોખમ વધી જાય છે. તેથી જ શિયાળામાં લોકો પોતાની હેલ્થ અને ડાયટનું ખાસ ધ્યાન રાખતા હોય છે. શિયાળો શરૂ થાય એટલે લોકો ખાસ પ્રકારના જ્યુસ પણ પીવા લાગે છે. ઠંડીની ઋતુમાં મોટાભાગે લોકો મોસંબી, દાડમ, આમળા, બીટ જેવી વસ્તુઓનું જ્યુસ પીવે છે. હાલ તો એબીસી જ્યુસ પણ ટ્રેન્ડમાં છે. પરંતુ શું તમે એબીસીજી જ્યુસ વિશે સાંભળ્યું છે ? જો તમે એક ગ્લાસ જ્યુસ પી ને ઓવરઓલ હેલ્થ સુધારવા માંગો છો તો આ જ્યુસ પીવાનું શરૂ કરો. આ જ્યુસ પોષણનું પાવર હાઉસ છે. રોજ એક ગ્લાસ આ જ્યુસ પીવાથી લીવર ડિટોક્ષ કરવામાં મદદ મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ABCG જ્યુસ કેવી રીતે બનાવવું.
ABCG જ્યુસમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ ઉમેરવી.
આ જ્યુસમાં સૌથી પહેલા સફરજન પડે છે. સફરજન સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને પોષક તત્વથી ભરપૂર. આ ફળ એટલું જાદુઈ છે કે રોજ તેને ખાય તેને ડોક્ટર પાસે જવાની પણ જરૂર ન પડે તેવું કહેવાય છે. સફરજન વિટામીન, ખનીજ અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે..
સફરજન સાથે આ જ્યુસમાં બીટ પડે છે જે પણ પોષક તત્વનું પાવર હાઉસ છે. બીટમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે અને તેનાથી શરીરને પ્રોટીન સુગર અને જરૂરી ફાયબર મળે છે.
આ જ્યુસમાં ગાજરનો ઉપયોગ પણ કરવામાં આવે છે. ગાજરમાં વિટામીન અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ હોય છે તેને શિયાળાનું સુપર ફૂડ ગણવામાં આવે છે.
સાથે જ આ જ્યુસમાં આદુ નાખવાનું હોય છે. આદુ ઔષધીય ગુણનો ભંડાર હોય છે તેમાં વિટામીન, ખનીજ અને અન્ય શક્તિશાળી બાયો એક્ટિવ યૌગિક હોય છે.
ABCG જ્યુસ બનાવવાની રીત
સૌથી પહેલા સફરજન લઈ તેને છાલ સહિત ટુકડામાં કાપી લો.. ત્યાર પછી બીટની છાલ ઉતારી તેના પણ ટુકડા કરો. તેવી જ રીતે ગાજરની છાલ ઉતારી તેના ટુકડા કરો. જો ગાજરની અંદરથી પીળો ભાગ નીકળે તો તે ભાગને દૂર કરી દો. સાથે જ તેમાં એક ઇંચ નો આદુનો ટુકડો ઉમેરો. બધી જ સામગ્રીને મિક્સરમાં સારી રીતે પીસી લો. બધી જ વસ્તુની પેસ્ટ બની જાય એટલે તેમાં એક ગ્લાસ પાણી ઉમેરો અને ફરી એક વખત મિક્સરમાં ચર્ન કરી લો.
ત્યાર પછી આ જ્યુસને ગાળી લો. તૈયાર કરેલા જ્યુસમાં લીંબુનો રસ ઉમેરો. તમે ઈચ્છો તો તેમાં મીઠું પણ ઉમેરી શકો છો. રોજ સવારે આ જ્યુસ પીવાનું શરૂ કરો. આ જ્યુસ ફ્રેશ બનાવીને જ પીવું. આ જ્યુસ પીવાથી શરીરને અંદરથી ડિટોક્ષ કરવામાં મદદ મળે છે.
