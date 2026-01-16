Prev
Stretch Marks: કમર, સાથળ પર દેખાતા સ્ટ્રેચ માર્ક્સ દુર કરવાનો દેશી ઈલાજ, આ વસ્તુ રોજ લગાડવાથી નિશાન થઈ જશે દુર

Stretch Marks Removal Tips: શરીરનું વજન ઘટે ત્યારે સાથળ, પેટ, કમરના ભાગે સફેદ સ્ટ્રેચ માર્ક્સ થઈ જાય છે. આ નિશાન દેખાવમાં ખરાબ લાગે છે. તેને દુર કરવાનો દેશી ઈલાજ આજે તમને જણાવીએ. આ રીતે તમે દવા વિના સ્ટ્રેચ માર્ક્સને દુર કરી શકો છો. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:57 PM IST

Stretch Marks Removal Tips: સ્ટ્રેચ માર્ક્સ ફક્ત ગર્ભાવસ્થા પછી જ થાય તેવું નથી જ્યારે અચાનક વજન વધે કે પછી વજન ઘટે ત્યારે પણ પેટ, સાથળ, હાથ, કમર પર સ્ટ્રેચમાર્ક દેખાવા લાગે છે. સ્ટ્રેચ માર્ક્સ હોય ત્યારે શરીર પર લાલ, બ્લુ કે સફેદ નિશાન દેખાવા લાગે છે. જે ત્વચામાં આવેલા ખેંચાણથી પડે છે. 

ઘણી વખત સ્ટ્રેચ માર્ક્સ થયા હોય ત્યાં ખંજવાળ પણ આવે છે. સ્ટ્રેચ માર્ક્સ મટાવવાનો દાવો કરતી ક્રીમ અને લોશન પણ બજારમાં મળે છે પરંતુ ઘણી મહિલાઓને તેનાથી કોઈ વધારે ફરક દેખાતો નથી. જોકે સ્ટ્રેચ માર્ક્સ દૂર કરવાના કેટલાક ઘરેલુ ઉપાયો પણ છે જેને અપનાવીને તમે પરફેક્ટ રીઝલ્ટ મેળવી શકો છો. આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ આડઅસર પણ થતી નથી. આ વસ્તુઓ નેચરલ છે અને તેનાથી ત્વચાની સુંદરતા પણ વધી જાય છે. 

સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પડવાના કારણની વાત કરીએ તો અચાનક ત્વચા ખેંચાય તો વાત દોષની અસર વધે છે જેના કારણે ત્વચાનું નેચરલ મોઈશ્ચર ઓછું થઈ જાય છે. ડ્રાઇનેસના કારણે ત્વચા પર નિશાન પડી જાય છે..

સ્ટ્રેચ માર્ક વજન ઘટવાના કારણે થયા હોય, વજન વધવાના કારણે થયા હોય કે ગર્ભાવસ્થા પછી દેખાતા હોય, તેને નેચરલી દૂર કરવા માટે કેસ્ટર ઓઇલ સૌથી અસરકારક ગણાય છે. કેસ્ટર ઓઈલ એટલે કે એરંડિયાનું તેલ સ્ટ્રેચ માર્ક્સ માટે અસરદાર ઉપાય છે. તેને લગાડવાથી ત્વચા હાઇડ્રેટ થાય છે અને સાથે જ ત્વચાની લોચ એટલે કે ઇલાસ્ટિસીટી પણ વધે છે. 

કેસ્ટર ઓઇલમાં એન્ટી માઇક્રોબિયલ અને એન્ટી ઇનફ્લેમેટ્રી ગુણ હોય છે જે ત્વચાને અંદરથી પોષણ આપે છે જેના કારણે સ્ટ્રેચમાર્ક ધીરે ધીરે ઓછા થવા લાગે છે. કેસ્ટર ઓઇલથી પીગમેન્ટેશન, ડાર્ક સ્પોટ અને ખીલની સમસ્યા પણ ઓછી થાય છે. 

કેસ્ટર ઓઇલનો ઉપયોગ કરવા માટે સૌથી પહેલા જે જગ્યાએ સ્ટ્રેચ માર્ક્સ થયા હોય તેને સારી રીતે સાફ કરો અને કોરી કરો. ત્યાર પછી હાથમાં થોડી માત્રામાં કેસ્ટર ઓઇલ લઈ સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પર લગાવો અને હળવા હાથે માલીશ કરો. આ કામ હંમેશા રાત્રે કરવું અને તેલને શરીર પર આખી રાત રહેવા દેવું. બીજા દિવસે સવારે હુંફાળા પાણીથી નહાઈ લેવું. સતત ત્રણ મહિના સુધી રોજ એરંડિયાના તેલથી માલિશ કરવાથી સ્ટ્રેચ માર્ક્સ દૂર થઈ જશે અને ત્વચા વધારે સુંદર દેખાવા લાગશે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

