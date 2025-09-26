Health Tips: પેટનો દુખાવો કે પીરિયડ ક્રૈમ્પ્સ, આ લેપ લગાડી લો પેટ પર, મિનિટોમાં મટી જશે દુખાવો
Health Tips for Stomach Pain and Cramps: પેટમાં દુખાવો થવાના કારણે અલગ અલગ છે પરંતુ તેનો ઈલાજ એક હોય શકે છે. આજે તમને 3 એવા લેપ વિશે જણાવીએ જેને પેટ પર લગાડવાથી મિનિટોમાં પેટનો દુખાવો મટી જાય છે.
Health Tips for Stomach Pain and Cramps: બેઠાડું જીવનશૈલી અને ખરાબ ખાનપાનના કારણે ગેસ, અપચો અને પેટ ફુલવા જેવી સમસ્યાઓ થઈ જતી હોય છે. ગેસ બનવાના કારણે પેટમાં દુખાવો થાય તે પણ સામાન્ય વાત છે. આ સિવાય યુવતીઓને પિરિયડ દરમિયાન પણ પેટમાં દુખાવો અને ક્રેમ્પ્સ અનુભવાય છે. આ સ્થિતિમાં દુખાવા થોડી મિનિટોથી લઈને કલાકો સુધી રહી શકે છે.
પેટનો દુખાવો અને ક્રેમ્પ્સથી રાહત મેળવવા માટે દવાની મદદ પણ લેવામાં આવે છે પરંતુ જો તમારે દવા લેવી ન હોય તો પેટની સમસ્યાને ઘરેલુ નુસખાની મદદથી પણ દૂર કરી શકાય છે. આજે તમને કેટલાક એવા લેપ વિશે જણાવીએ જેને બનાવીને પેટ પર લગાડી દેવાથી દુખાવો થોડી જ મિનિટોમાં દૂર થઈ શકે છે.
હિંગ અને આદુનો લેપ
પેટમાં દુખાવો ગેસના કારણે થતો હોય કે પિરિયડના કારણે દુખતું હોય આ દુખાવાને દૂર કરવા માટે હિંગ અને આદુનો લેપ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. આદુમાં એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ગુણ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે અને હિંગ બ્લોટીંગ સાથે ગેસની સમસ્યાને દૂર કરવામાં કારગર છે. આ બંને વસ્તુનો લેપ બનાવીને નાભિની આસપાસ લગાડી લેવાથી થોડી જ મિનિટોમાં આરામ મળી જાય છે. લેપ બનાવવા માટે આદુની પેસ્ટ બનાવી લેવી અને તેમાં હિંગ ઉમેરીને લેપ પેટ પર લગાડી લેવો.
સરસવનું તેલ અને અજમા
ગેસ મટાડવા માટે સરસવ અને અજમાનો લેપ સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. પાચન સંબંધિત સમસ્યાના કારણે પેટમાં દુખાવો થતો હોય તો આ લેપ લગાડો તેનાથી ગેસના કારણે થતો દુખાવો તુરંત મટે છે. આ લેપ બનાવવા માટે અજમાને પીસી લો અને તેમાં સરસવનું તેલ મિક્સ કરી બંને વસ્તુને થોડી ગરમ કરો. આ પેસ્ટ થોડી ગરમ હોય ત્યારે જ પેટ પર લગાવી લો.
હળદર અને એલોવેરા
ક્રેમ્પ્સની તકલીફ દૂર કરવા માટે હળદર અને એલોવેરાનો લેપ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. હળદરમાં એન્ટી બાયોટિક અને એન્ટી ઇન્ફ્લેટરી ગુણ હોય છે જે સોજા અને દુખાવાને ઓછા કરે છે. એલોવેરા બળતરા ઓછી કરવામાં પણ મદદ કરે છે. તેના માટે એલોવેરા જેલમાં એક ચમચી હળદર મિક્સ કરી નાભિની આસપાસ લગાવી લો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
