/શું ત્વચા પર ઘેરી લાલ ફોલ્લીઓ કેન્સરની નિશાની છે? ડોક્ટરે જણાવી કામની વાત

Cancer Symptoms: કેન્સર એક એવી બીમારી છે જેના શરૂઆતી લક્ષણ શરીર પર અલગ-અલગ રીતે જોવા મળે છે. કેટલાક લક્ષણ સરળતાથી ઓળખી શકાય છે તો કોઈને ઓળખવામાં સમસ્યા આવે છે. પરંતુ ત્યવા પર જોવા મળતા દરેક નિશાન કેન્સરના જ લક્ષણ હોય તે જરૂરી નથી. તેથી કેન્સરમાં ડાઘ કેવા દેખાય છે અને કેવા નહીં તે સમજવું જરૂરી છે. ત્વચા પર હંમેશા લાલ રંગના નિશાન જોવા મળે છે. આ નિશાન કે બહારની તરફ ઉભરતા દેખાતા ડાઘ વિશે જણાવી રહ્યાં છે ડર્મેટોલોજિસ્ટ ડો. શ્રદ્ધા પિટાલિયા. પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલથી વીડિયો શેર કરી સ્કિન ડોક્ટરે જણાવ્યું કે ત્વચામાં આ ધબ્બા કેન્સરનું લક્ષણ હોય છે કે નહીં.
શું લાલ લાલ ધબ્બા કેન્સરનું લક્ષણ છે
ડોક્ટર જણાવે છે કે ત્વચા પર જોવા મળતા લાલ ધબ્બા ચેરી એન્જીયોમાસ કહેવાય છે. ચેરી એન્જીયોમાસ નાના બ્લડ વેસલ્સના ક્લસ્ટર્સ હોય છે, જે સ્કિન પર લાલ, પર્પલ કે ચેરી કલરમાં ઉભરતા જોવા મળે છે. આ લાલ ધબ્બા મોટા ભાગે છાતી પર, પીઠ પર, પેટ પર, આર્મ્સ અને જાંઘ પર જોવા મળે છે. પરંતુ આ ધબ્બા બિનાઇન હોય છે એટલે કે નોન-કેન્સર છે અને તેથી તે નુકસાનકારક હોતા નથી.
આ કેમ જોવા મળે છે
ત્વચા પર જોવા મળતા આ ધબ્બા ઉંમરને કારણે પણ જોવા મળી શકે છે. તે 30 વર્ષની ઉંમર બાદ જોવા મળી શકે છે.
જેનેટિક્સને કારણે આ ધબ્બા ત્વચા પર નિકળી શકે છે. જો તમારા માતા-પિતાને આ સમસ્યા છે તો તમને પણ થઈ શકે છે.
શું આ ધબ્બા માટે ટ્રીટમેન્ટની જરૂર હોય છે
ડોક્ટરની સલાહ છે કે આ ધબ્બા માટે કોઈ પ્રકારની સારવારની જરૂર હોતી નથી. પરંતુ જો તમે ઈચ્છો તો તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે ડર્મોટોલોજિસ્ટનો સંપર્ક કરી શકો છો. રેડિયો ફ્રીક્વેન્સી એબ્લેશન કે પછી લેઝર થેરેપીથી આ ધબ્બાને હટાવી શકાય છે.
ક્યારે ધબ્બા હોય છે કેન્સરનું લક્ષણ
ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય જાણકારી માટે આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે નિષ્ણાંત ડોક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.