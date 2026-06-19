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આ હેલ્ધી વસ્તુઓ પણ ચોમાસામાં શરીરને કરે નુકસાન, આયુર્વેદ અનુસાર વર્ષાઋતુમાં ન ખાવી આ 5 વસ્તુઓ


What Not To Eat In Monsoon: ચોમાસું શરુ થાય એટલે ઘરમાં આ 5 વસ્તુઓ લાવવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ. આયુર્વેદ અનુસાર વર્ષાઋતુ દરમિયાન આ 5 વસ્તુઓ શરીરમાં વિકારનું કારણ બની શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 19, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:55 PM IST
આ હેલ્ધી વસ્તુઓ પણ ચોમાસામાં શરીરને કરે નુકસાન, આયુર્વેદ અનુસાર વર્ષાઋતુમાં ન ખાવી આ 5 વસ્તુઓ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ચોમાસામાં શરીરને કરે નુકસાન આ હેલ્ધી વસ્તુ, આયુર્વેદ અનુસાર વર્ષાઋતુમાં ન ખાવા આ ફુડ
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