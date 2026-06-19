/આ હેલ્ધી વસ્તુઓ પણ ચોમાસામાં શરીરને કરે નુકસાન, આયુર્વેદ અનુસાર વર્ષાઋતુમાં ન ખાવી આ 5 વસ્તુઓ

What Not To Eat In Monsoon: ઋતુ બદલે એટલે વ્યક્તિએ પોતાના આહારમાં પણ કેટલાક ફેરફાર કરવા જોઈએ. આયુર્વેદ અનુસાર જ્યારે ચોમાસુ શરૂ થાય ત્યારે કેટલીક હેલ્ધી વસ્તુઓ પણ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. ચોમાસા દરમિયાન આ વસ્તુઓ ખાવાથી શરીરમાં વિકાર વધી શકે છે. આજે તમને આયુર્વેદમાં જણાવેલી એવી 5 વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને ચોમાસા દરમિયાન ખાવાનું રાખો તો તેનાથી શરીરને નુકસાન થઈ શકે.
ચોમાસામાં પાચનશક્તિ નબળી
આયુર્વેદ અનુસાર ચોમાસુ એવી ઋતુ હોય છે જ્યારે આપણી પાચનશક્તિ મંદ થઈ જાય છે. આ સમય એવો હોય છે જ્યારે અમુક પ્રકારની ખાદ્ય સામગ્રીમાં નરી આંખે ન જોઈ શકાય તેવા બેક્ટેરિયા અને જીવજંતુનું પ્રમાણ વધી જાય છે. આવી વસ્તુઓ ખાવાથી બીમારીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તેથી ચોમાસામાં અમુક પ્રકારની વસ્તુ ખાવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ.
વાત અને પિત્ત દોષ
આયુર્વેદ અનુસાર વર્ષાઋતુ દરમિયાન આહારનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું એટલા માટે પણ જરૂરી છે કે આ ઋતુમાં શરીરમાં વાત્ત દોષ વધેલો રહે છે. વર્ષાઋતુ દરમિયાન પિત્ત દોષ પણ અસંતુલિત રહે છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને આહારમાં કેટલીક વસ્તુઓને લેવાનું ટાળવું જોઈએ. કારણકે આ વસ્તુઓ વાત્ત અને પિત્ત દોષનું સંતુલન ખરાબ કરી શકે છે.
વર્ષાઋતુમાં આહાર શા માટે બદલવો જરૂરી ?
ચોમાસામાં કઈ 5 વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ ?
દહીં - ચોમાસા દરમિયાન દૂધ અને દહીં ઓછા પ્રમાણમાં લેવા જોઈએ. વધારે માત્રામાં દૂધના ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ કરવાથી પેટમાં ઈંફેકશન થઈ શકે છે.
વિવિધ પ્રકારની ભાજી - ચોમાસામાં લીલી પાનવાળા શાકભાજીમાં નરી આંખે ન જોઈ શકાય તેવી જીવાત વધી જાય છે. આવા શાક ખાવાથી પેટમાં જીવાત પહોંચી શકે છે. તેથી ચોમાસામાં પાલક, મેથી, કોબી, જેવા પાનવાળા શાક ન ખાવા.
રીંગણ અને કાકડી - ચોમાસામાં શાકભાજીમાં રીંગણ અને કાકડી જેવી વસ્તુઓ ખાવાનું ટાળવું. આવા શાકમાં કીડા ઝડપથી થઈ જાય છે. આ શાક પાચન પણ ખરાબ કરી શકે છે.
ટમેટા - પેટમાં થતી સમસ્યા ટમેટાના કારણે વધી જાય છે. ટમેટા ખાવાથી ગેસની તકલીફ થઈ શકે છે. તેથી ટમેટા ખાવાથી બચવું.
કેપ્સિકમ - કેપ્સિકમ ખાવાનું પણ ટાળવું જોઈએ. ચોમાસામાં કેપ્સિકમ જેવા શાકમાં ટેપ વોર્મ જેવા જંતુઓ થઈ જાય છે. જે પેટમાં પહોંચી નુકસાન કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)