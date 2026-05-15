/Heart Attack: સાંજ પછી કરેલા આ 4 કામ વધારે હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક, હાર્ટને સ્વસ્થ રાખવું હોય તો આ 4 આદતો બદલો

Heart Attack Risk: સાંજ પછી અમુક કામ કરવા હાર્ટ માટે જોખમી હોવાનું સામે આવ્યું છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સાંજ પછીની કેટલીક ખરાબ ટેવોના કારણે હાર્ટ એટેક આવવાનું જોખમ વધી જાય છે. જે લોકોને આ ખરાબ આદતો હોય તેમણે હેલ્થ માટે એલર્ટ થઈ જવું જોઈએ.
Heart Attack Risk: હાર્ટ એટેકના મામલા દિવસેને દિવસે વધતા જાય છે. હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક ઓછુ કરવું હોય તો સાંજની 4 ખરાબ ટેવોને છોડી દેવી જરૂરી છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સાંજ પછી કરેલી 4 ભૂલ હાર્ટ એટેક આવવાનું રિસ્ક વધારી દે છે. જો તમે હેલ્ધી લાઈફ સ્ટાઈલ જીવતા હોય અને ખાવા પીવામાં પણ ધ્યાન રાખતા હોય તેમ છતાં હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધી શકે છે. જો તમને આ 4 ખરાબ આદતો હોય. કોઈપણ વ્યક્તિને આ 4 ખરાબ આદતો હોય તો તેણે સુધારી લેવી જોઈએ.
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સાંજ પછી આપણું શરીર રિકવરી ફેઝમાં હોય છે. જેના કારણે બ્લડ પ્રેશર. હાર્ટ રેટ. મેટાબોલિક એક્ટિવિટી પણ ધીરે ધીરે સ્લો થઈ ગઈ હોય છે. આવા સમયે જો 4 ખરાબ આદતો અપનાવી લેવામાં આવે તો શરીરની રિધમ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે અને તેની ખરાબ અસર હાર્ટ પર પડે છે. એટલા માટે જ સાંજ પછી એવા 4 કામ કરવાનું ટાળવું જોઈએ જે શરીરની રીધમને ડિસ્ટર્બ કરે. આ 4 કામ કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
ચા અને કોફી પીવી
ઘણા લોકોને સાંજે ઓફિસથી આવ્યા પછી ચા કે કોફી પીવાની આદત હોય છે. એક કપ ચા કે કોફી ફ્રેશ ફિલ કરાવશે પણ જે કેફિન શરીરમાં જશે તે નર્વસ સિસ્ટમને સ્ટીમ્યુલેટ કરી દેશે અને હાર્ટ રેટ વધારી દે છે. રોજ સાંજે ચા કે કોફી પીવાથી સ્લીપ સાયકલ બગડે છે અને કાર્ડિયોસક્યુલર હેલ્થ પણ ખરાબ થાય છે.
હેવી ડિનર
જે રીતે સાંજે ચા કે કોફી પીવી ખરાબ આદત છે તે રીતે જ રાત્રે ભારે ખોરાક લેવો પણ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. જે લોકો રાત્રે મોડું જમે અને ભારે ખોરાક ખાતા હોય તેમની ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને રાત્રે પણ વધારે કામ કરવું પડે છે. રાત્રે આપણી ડાઈજેસ્ટિવ સિસ્ટમ સ્લો હોય છે જો એવામાં તમે ભારે ખોરાક ખાવ છો તો તેના કારણે હાર્ટ પર પણ પ્રેશર આવે છે. આ ખરાબ આદત હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક વધારી શકે છે.
મોડી રાત્રે નાસ્તો
ઘણા લોકો વીકેન્ડમાં મોડે સુધી જાગતા હોય અને ટીવી જોતા જોતા ચિપ્સ, પ્રોસેસ ફૂડ અને અનહેલ્ધી વસ્તુઓ ખાતા હોય છે. આવી વસ્તુઓથી શરીરમાં અનહેલ્થી ફેટ અને કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ વધે છે. જે લોકોને રોજ મોડી રાત્રે તળેલી વસ્તુઓ ખાવાની આદત હોય તેમની કાર્ડીયોવસ્કુલર હેલ્થ ખરાબ થઈ શકે છે.
દારૂ પીવો
સ્ટ્રેસ ઉતારવા માટે અને મજા કરવા માટે ઘણા લોકો રાત્રે દારૂ પીતા હોય છે. દારુ પીવાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થતો નથી પણ તબિયત ખરાબ થઈ જાય છે. દારૂ પીવો શરીર માટે હાનિકારક છે. દારૂ પીવાથી ફક્ત લીવર જ નહીં હાર્ટની હાલત પણ બગડી શકે છે. આલ્કોહોલથી હાર્ટ એટેકનું રિસ્ક વધે છે, બ્લડ પ્રેશર વધી શકે છે અને સ્લીપ પેટર્ન પર પણ ખરાબ અસર પડે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)