Cucumber: આ 5 લોકોએ ભુલથી પણ ન ખાવી કાકડી, ખાવી પણ હોય તો બી કાઢી નાખવા નહીં તો પડશો માંદા
Cucumber Side Effects: હેલ્થ માટે કાકડી ખાવી સારી ગણાય છે પરંતુ કેટલાક લોકો રોજ કાકડી ખાય તે યોગ્ય નથી. કાકડી ખાવી હોય તો કેટલીક સાવધાની રાખવી પડે છે. આ લોકો વધારે પ્રમાણમાં કાકડી ખાય તો તેમને હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે.
Cucumber Side Effects: સ્વાસ્થ્ય માટે કાકડી ખાવી ફાયદાકારક છે. મોટાભાગના ઘરોમાં રોજ સલાડમાં કાકડી ખાવામાં આવે છે. કાકડીમાં 95 ટકાથી વધુ પાણી હોય છે સાથે જ તેમાં વિટામીન કે વિટામિન સી પોટેશિયમ મેગ્નેશિયમ અને ફાઇબર જેવા પોષક તત્વો ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. કાકડી હાઇડ્રેશન હાડકાના સ્વાસ્થ્ય અને પાચન માટે ફાયદાકારક ગણાય છે. કાકડી સ્વાદિષ્ટ પણ હોય છે તેથી નાના મોટા સૌ કોઈને કાકડી ભાવે છે.. પરંતુ કેટલાક લોકો કાકડી ખાય તો તેમને ફાયદાને બદલે નુકસાન થઈ શકે છે. આજે તમને જણાવીએ કયા લોકોએ કાકડી ખાવી નહીં. કાકડી ખાવાથી આ લોકોને નુકસાન થઈ શકે છે
આ 5 લોકોએ કાકડી ખાવાની ભૂલ ન કરવી
કફ પ્રકૃતિ
આયુર્વેદ અનુસાર કાકડીની તાસીર ઠંડી હોય છે જે શરીરમાં કફ દોષ વધારી શકે છે જે લોકોને વારંવાર શરદી, ઉધરસ થતા હોય કે અસ્થમાની તકલીફ રહેતી હોય તેમણે કાકડી ઓછી ખાવી અથવા તો ન ખાવી. આ સમસ્યા હોય તેવા લોકો કાકડી થાય તો તેમની તકલીફ વધી શકે છે. કારણ કે કાકડી શરીરમાં કફ દોષ વધારે છે જેના કારણે નાક બંધ થઈ શકે છે, ઉધરસ આવી શકે છે અને કફ પણ વધી શકે છે.
નબળું પાચન
કાકડીમાં ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારે હોય છે તેના કારણે ગેસ, બ્લોટીંગ અને અપચાની તકલીફ પણ થઈ શકે છે. જે લોકોનું પાચનતંત્ર પહેલાથી જ નબળું હોય અથવા તો આઈબીએસની તકલીફ હોય તેમણે કાકડી ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ લોકોને કાકડી ખાવાથી તકલીફ વધી શકે છે.
સાંધાના દુખાવા
આયુર્વેદના સિદ્ધાંત અનુસાર કાકડીની તાસીર ઠંડી હોય છે અને તે વાત દોષ વધારી શકે છે. જેનાથી કેટલાક સંવેદનશીલ લોકોને હાડકાના સાંધામાં દુખાવો કે સોજો આવી શકે છે.. તેથી જે લોકોને સાંધા ની સમસ્યા હોય તેમણે કાકડીનું સેવન ટાળવું જોઈએ.
યુરીન સંબંધિત સમસ્યા
કાકડીમાં પ્રાકૃતિક રીતે પેશાબ વધારતા ગુણ હોય છે. જે લોકોને વારંવાર પેશાબ જવું પડતું હોય એવા લોકો કાકડી ખાય તો તેમની તકલીફ વધી શકે છે. આવ્યા લોકોએ કાકડી મર્યાદિત માત્રામાં ખાવી અથવા તો ન ખાવી.
ડાયાબિટીસ
કાકડીમાં કેલેરી અને કાર્બોહાઈડ્રેટ ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે, તેથી સામાન્ય રીતે ડાયાબિટીસના દર્દી માટે કાકડી સુરક્ષિત ગણાય છે પરંતુ ઇન્સ્યુલિન અથવા ગ્લુકોઝ ઓછું કરતી દવાઓ ખાતા લોકોને કાકડીના બી તકલીફ કરાવી શકે છે. કાકડીના બી ખાવાથી બ્લડ સુગર લેવલ ઘટી શકે છે જેના કારણે ચક્કર આવવા, ધ્રુજારી થવી, થાક લાગવો, નબળાઈ આવવી જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. ડાયાબિટીસમાં જો તમે નિયમિત કાકડી ખાવા માંગતા હોય તો તેના બી કાઢીને ખાવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
