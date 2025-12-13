Winter Vegetables: અનહદ ભાવતા હોય તો પણ શિયાળામાં આ શાક ખાવાનું બંધ કરી દેવું, ખાવાથી વધશે શરદી સહિતની તકલીફો
Winter Vegetables: કેટલાક શાકભાજી એવા હોય છે જે શરીરને ગરમી આપે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે અને કેટલાક શાક એવા હોય છે જે ઠંડીના વાતાવરણમાં શરીરમાં કફ વધારે છે. તેથી જ એ વાત જાણવી જરૂરી છે કે આ ઋતુમાં કયા શાક ખાવા જોઈએ અને કયા શાક ખાવાનું બંધ કરવું જોઈએ.
Winter Vegetables: શિયાળામાં માર્કેટમાં અલગ અલગ પ્રકારના શાકભાજી મળતા હોય છે. શાકભાજી ખાવા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. જોકે મોટાભાગના લોકો શાકભાજીની પસંદગી શું ભાવે અને શું ન ભાવે ના આધારે જ કરતા હોય છે. એટલે કે જે શાક ભાવતા હોય તેનો ઉપયોગ કરે અને જે શાક ન ભાવતા હોય તે ખાવાનું ટાળતા હોય છે. પરંતુ હકીકતમાં શિયાળામાં શાકભાજી પસંદ કરતી વખતે સ્વાદ નહીં પરંતુ ગુણને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. કારણ કે શાકભાજી પણ આપણા સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે.
જે રીતે અલગ અલગ ફળની અલગ અલગ તાસીર હોય છે તે રીતે જ શાકભાજીની પણ તાસીર હોય છે. કેટલાક શાક એવા હોય છે જે ઠંડીની ઋતુમાં શરીરને ગરમી આપે અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે. તેનાથી વિરુદ્ધ કેટલાક શાક એવા હોય છે જેને શિયાળામાં ખાવ તો કફ અને અન્ય તકલીફો વધે. મોટાભાગના લોકો આ વાત વિશે જાણતા નથી તેથી શાકભાજી લેવામાં પણ ભૂલ કરે છે.
આજે તમને શિયાળામાં કયા શાક ખાવા જોઈએ અને કયા શાક ખાવાનું ટાળવું જોઈએ તે જણાવીએ. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને જો તમે શિયાળાની ઋતુમાં શાકભાજી ખાવાનું રાખશો તો તેનાથી તબિયત સારી રહેશે અને ઠંડીમાં થતા રોગથી બચાવ પણ થશે.
લીલા શાકભાજી
શિયાળામાં લીલા પાનવાળા શાકભાજી ખાવા ફાયદાકારક છે. જેમકે મેથી, પાલક, કોબી જેવા શાકભાજી વિટામીન એ અને વિટામીન સી થી ભરપૂર હોય છે. આ શાક રોગ પ્રતિકારક ક્ષમતા વધારવામાં મદદ કરે છે. ભાજી ખાવાથી શરદી, ઉધરસ જેવી તકલીફો પણ થતી નથી. કારણ કે તેમાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ હોય છે જે શરીરને ગરમ રાખે છે અને ઠંડીની અસરને ઓછી કરે છે. શિયાળામાં અઠવાડિયામાં બે થી ત્રણ વખત લીલા શાકભાજી ખાવા જ જોઈએ.
કંદમૂળ
શિયાળાની ઋતુમાં ગાજર, બીટ, મૂળા, જેવા શાકભાજી પણ ખાવા જોઈએ. જમીનની અંદર ઉગતા આ શાકની તાસીર ગરમ હોય છે તેને ખાવાથી શરીર અંદરથી ગરમ રહે છે. ગાજર અને બીટમાં બીટા કેરોટીન, આયરન અને ફોલેટ હોય છે. જે એનિમિયા ઓછુ કરવામાં મદદ કરે છે. શિયાળામાં આ શાકભાજીનો ઉપયોગ તમે સલાડ, સૂપ કે અન્ય રીતે કરી શકો છો તેનાથી શરીરને ઠંડી સહન કરવાની ક્ષમતા પણ મળે છે.
શિયાળામાં કયા શાક ન ખાવા ?
શિયાળાની ઋતુમાં કેટલાક શાકભાજી ખાવાથી બચવું જોઈએ. જેમકે કાકડી, કારેલા જેવી વસ્તુઓમાં વધારે માત્રામાં પાણી હોય છે. આ શાકભાજી શરીરમાં ઠંડક વધારી શકે છે. જો ખાવા પણ હોય તો આ શાકભાજી દિવસ દરમિયાન જ ખાવા જોઈએ રાત્રે તેને ખાવાથી કફ અને ઠંડી લાગવાની સમસ્યા વધી શકે છે.
શિયાળામાં ટમેટાનો ઉપયોગ સૌથી વધુ થતો હોય છે પરંતુ ટમેટા પણ કેટલાક લોકોને પેટની સમસ્યા કરી શકે છે. ખાસ કરીને જે લોકોને ગેસ, એસીડીટી અને કિડની સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય તેઓએ ટમેટા પણ ખાવા નહીં. ટમેટા ખાવાથી તેમની તકલીફ વધી શકે છે.
