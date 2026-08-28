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Healthy Heart : કઈ 5 ખરાબ આદતો હાર્ટને કરે છે નુકસાન જાણો એક્સપર્ટ પાસેથી, હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા આટલું કરો

Healthy Heart : હાર્ટ હેલ્ધી રહે તે માટે 5 ખરાબ આદતોને છોડવી જરૂરી છે. હજારો સર્જરી કરી ચુકેલા ડોક્ટરે જણાવ્યું કે તે પોતે પણ હાર્ટ હેલ્ધી રહે તે માટે આ 5 વસ્તુથી દુર રહે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 28, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:49 PM IST
Healthy Heart : કઈ 5 ખરાબ આદતો હાર્ટને કરે છે નુકસાન જાણો એક્સપર્ટ પાસેથી, હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા આટલું કરો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Healthy Heart : કઈ 5 ખરાબ આદતો હાર્ટને કરે છે નુકસાન જાણો એક્સપર્ટ પાસેથી
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