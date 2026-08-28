/Healthy Heart : કઈ 5 ખરાબ આદતો હાર્ટને કરે છે નુકસાન જાણો એક્સપર્ટ પાસેથી, હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા આટલું કરો

Healthy Heart : હાર્ટ એટેકની ઘટના દિવસને દિવસે વધતી જાય છે. હાર્ટ એટેકના કારણે નાના બાળકો પણ મૃત્યુ પામે તેની ઘટનાઓ વધતી જાય છે. તેવામાં જાણીતા સર્જન જેરેમી લંડને તેના instagram અકાઉન્ટ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે. જેમાં તેણે 5 એવી વાતો વિશે જણાવ્યું છે જેનાથી દૂર રહેવામાં આવે તો હાર્ટ એટેકનું જોખમ ઓછું થઈ શકે છે.
હાર્ટને હેલ્ધી રાખવા માટે સંપૂર્ણ લાઈફ સ્ટાઈલ બદલવાની જરૂર નથી. કેટલીક આદતોમાં ફેરફાર કરી લેવામાં આવે તો પણ હાર્ટને હેલ્ધી રાખી શકાય છે. ડોક્ટર જેરેમીએ તેના વીડિયોમાં પાંચ એવી વસ્તુ વિશે જણાવ્યું છે જેનાથી તે પોતે પણ દુર રહે છે.
ધૂમ્રપાન છોડો
ડોક્ટર જેરેમીએ તેના વીડિયોમાં જણાવ્યું છે કે સિગરેટ પીવી, વેબ અને ગાંજા જેવી વસ્તુથી બચવું જોઈએ. આ વસ્તુઓમાંથી નીકળતો ધુમાડો હૃદય માટે હાનિકારક છે. હાનિકારક ધુમાડો રક્તવાહિકાઓને ખરાબ રીતે અસર કરે છે. જો હાર્ટને જલ્દી રાખવું હોય તો ધુમ્રપાન સૌથી પહેલા છોડવું.
ફાસ્ટફુડ
હાર્ટ એટેક ના બીજા કારણ વિશે ડોક્ટરે જણાવ્યું કે ચિપ્સ, પેકેટમાં મળતા નાસ્તા, ફાસ્ટ ફૂડ અને અલ્ટ્રા પ્રોસેસ ફૂડ જેમાં મીઠું અને ખાંડ વધારે હોય તેવી વસ્તુઓ લેવાનું પણ હટાડવું જોઈએ. ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર આવા નાસ્તા કરવાને બદલે ફળ, લીલા શાકભાજી, દાળ, આખા અનાજ અને ઘરનું બનેલું ભોજન લેવું હિતાવહ રહે છે.
બેઠાડુ જીવનશૈલી છોડો
હાર્ટને હેલ્દી રાખવા માટે શારીરિક રીતે એક્ટિવ રહેવું પણ જરૂરી છે. કલાકો સુધી એક જગ્યાએ બેસી રહેવું હાર્ટ માટે હાનિકારક છે. હૃદયને હેલ્દી રાખવું હોય તો બેઠાડું જીવન શૈલી છોડવી. જમ્યા પછી 10 મિનિટ વોક કરવાની આદત પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
સ્ટ્રેસ મેનેજ કરો
સ્ટ્રેસના કારણે પણ બ્લડપ્રેશર વધે છે અને તેના કારણે હાર્ટ પર દબાવ આવે છે. હાર્ટને હેલ્થી રાખવા માટે સ્ટ્રેસથી પણ બચવું. સ્ટ્રેટને ઓછું કરવા માટે પૂરતી ઊંઘ કરવી એક્સરસાઇઝ કરવી.
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર આ 5 આદતો અપનાવવાથી હાર્ટ એટેક કે સ્ટ્રોક આવે જ નહીં તેવું નથી પરંતુ જો સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવી અને આ પાંચ કુટેવોનો છોડવામાં આવે તો હાર્ટ એટેક કે સ્ટ્રોકનું જોખમ ઓછું કરી શકાય છે અને હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)