Eye Care: આંખ માટે બેસ્ટ છે આ 4 જડીબુટ્ટી, આંખના નંબર વધતા હોય તેવા બાળકો માટે પણ એકદમ સેફ
Ayurvedic Herb for Eyes: બાળકોના આંખના નંબર વધી રહ્યા હોય કે ઉનાળામાં આંખ સંબંધિત અન્ય સમસ્યા થતી હોય તેનાથી રાહત મેળવવા આ 4 આયુર્વેદિક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ વસ્તુઓ આંખ માટે ફાયદાકારક ગણાય છે.
Ayurvedic Herb for Eyes: ઉનાળો શરૂ થાય એટલે આંખ સંબંધિત સમસ્યાઓ પણ વધી જતી હોય છે. ગરમીના કારણે આંખમાં બળતરા થવી, આંખ લાલ થઈ જવી જેવી સમસ્યાઓ મોટાભાગના લોકોને થતી હોય છે. આ સિવાય ઘણા લોકોને આંખમાં નંબર પણ સતત વધતા હોય છે. સ્ક્રીન ટાઈમ વધારે હોવાના કારણે નાના બાળકોને પણ હાઈ પાવરના ચશ્મા આવી જતા હોય છે. પોષણનો અભાવ અને ટેકનોલોજીનો વધુ પડતો ઉપયોગ આંખ માટે હાનિકારક સાબિત થઈ રહ્યો છે. આ સ્થિતિમાં આંખની સંભાળ રાખવામાં ચાર જડીબુટ્ટી મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
આયુર્વેદમાં જણાવ્યું છે કે ઘરના રસોડામાં રહેલી 4 વસ્તુઓ એવી છે જે આંખ માટે વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી આંખની નબળાઈ, આંખના વધતા નંબર, આંખની ગરમી જેવી તકલીફોથી રાહત મળી શકે છે. આ વસ્તુઓ એકદમ નેચરલ છે અને આડઅસર થતી નથી. જેના કારણે નાના બાળકોના રૂટિનમાં પણ તેનો સમાવેશ કરી શકાય છે. કાળઝાળ ગરમી પડવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તેવામાં તમે પણ આ વસ્તુઓનો પ્રયોગ કરીને આંખને સુરક્ષિત રાખી શકો છો.
ત્રિફળા
વર્ષોથી ત્રિફળાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં ત્રિફળાને અનેક રોગની દવા ગણવામાં આવે છે. ત્રિફળા આંખ માટે વરદાન સમાન જડીબુટ્ટી છે. ત્રિફળા આંખની નસોને મજબૂત કરે છે અને આંખની અંદરની ગંદકીને સાફ કરવામાં મદદ કરે છે. આ સંબંધિત સમસ્યા અને આંખની નબળાઈને દૂર કરવા માટે રાત્રે સુતા પહેલા એક ચમચી ત્રિફળા ચૂર્ણ હુંફાળા પાણી સાથે લઈ શકાય છે.
ગુલાબજળ
ઉનાળામાં આંખની ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે ગુલાબજળ પણ બેસ્ટ છે. આંખની બળતરા, આંખ લાલ થઈ જવી જેવી સમસ્યામાં ગુલાબજળ દવા જેવું કામ કરે છે. ગુલાબ જળનો ઉપયોગ કરવાથી આંખનો થાક આંખની બળતરા, ધૂંધળું દેખાવું જેવી સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે. જે લોકોનો સ્ક્રીન ટાઈમ વધારે હોય તેમણે ગુલાબજળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેના માટે દિવસમાં બે વખત ગુલાબજળના પોતા આંખની ઉપર મૂકવા જોઈએ.
સાકર, વરીયાળી અને બદામ
આંખની નબળાઈ દૂર કરી આંખનું તેજ વધારવા માટે બદામ વરીયાળી અને સાકરનું મિશ્રણ સૌથી બેસ્ટ ગણાય છે. આ ત્રણ વસ્તુનું મિશ્રણ આંખને ઠંડક પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. નાના બાળકોને દૂધ સાથે આ ત્રણેય વસ્તુ આપી શકાય છે. તેના માટે બદામ અને વરીયાળીને પીસી તેમાં સાકર ઉમેરીને દૂધ સાથે લેવું.
આમળા
વિટામીન સીથી ભરપુર આમળા પણ આંખ માટે ગુણકારી છે. આમળામાં રહેલું વિટામિન સી આંખના રેટિનાને થતું ડેમેજ અટકાવે છે અને આંખને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરે છે. ઉનાળા દરમિયાન આમળાનું જ્યુસ રોજ સવારે ખાલી પેટ પાણી સાથે લઈ શકાય છે અથવા તો આમળાનું ચૂર્ણ પણ પાણી સાથે લઈ શકાય છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે અહીં દર્શાવેલા ઉપાયો અપનાવો તો તેની સાથે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું. જેમકે સ્ક્રીન ટાઈમ ઓછો થાય તે વાત પર ફોકસ કરો. ખાસ કરીને બાળકોનો સ્ક્રીન ટાઈમ ઓછો કરવો જરૂરી છે. જે લોકો દિવસ દરમિયાન લેપટોપ કે કમ્પ્યુટર સામે બેસીને કામ કરતા હોય તેમણે દર કલાકે આંખને ઠંડા પાણીથી સાફ કરવી જોઈએ. તડકામાં બહાર નીકળતી વખતે સનગ્લાસિસનો ઉપયોગ કરવો જેથી ગરમ હવા અને તડકો આંખને નુકસાન ન કરે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
