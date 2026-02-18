સુગરનો આયુર્વેદિક રામબાણ ઇલાજ, ડાયાબિટીસના દર્દીઓ આ વસ્તુનું કરે સેવન, કંટ્રોલમાં રહેશે સુગર લેવલ
Ayurvedic Remedies In Diabetes: સુગરની બીમારીનું નામ સાંભળી ડર લાગે છે. તેમાં ખાવા પીવાની આદતો બદલવી પડે છે. પરંતુ કેટલીક વસ્તુ ડાયટમાં સામેલ કરી ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરી શકાય છે. આવો જાણીએ આયુર્વેદ પ્રમાણે સુગરનો ઇલાજ અને ઉપાય.
આધુનિક સમયમાં ખાન-પાન અને જીવનશૈલીમાં પરિવર્તનને કારણે ઘણા લોકો સુગરની સમસ્યાનો સામનો કરે છે. તમારા શરીરમાં રહેલા ઇન્સુલિનની માત્રાનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ ન થવા પર તમારા બ્લડમાં રહેલા સુગરનું સ્તર વધી જાય છે. આ સામાન્ય સમસ્યા લાંબા સમય સુધી બનેલી રહે તો જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે અને તમારા રોજિંદા જીવનને પ્રભાવિત કરી શકે છે. આયુર્વેદમાં સુગરની સારવાર માટે જડીબુટ્ટી અને જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન પર કામ કરવામાં આવે છે. આયુર્વેદિક ડોક્ટર ચંચલ શર્માએ જણાવ્યું કે કઈ એવી આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીઓ છે, જેનાથી સુગર કંટ્રોલ કરી શકાય છે.
ડાયાબિટીસ માટે આયુર્વેદિક ઉપાય
મેથી દાણાઃ મેથી દાણાના નિયમિત સેવનથી સુગર કંટ્રોલમાંરહે છે. તેથી તમેરાત્રે એક ગ્લાસ પાણીમાં મેથીના દાણા પલાળી દો અને સવારે ખાલી પેટ તેનું સેવન કરો.
જામુનઃ આ મીઠું અને સ્વાદિષ્ટ ફળ સુગરને કંટ્રોલ કરવામાં તમારી મદદ કરી શકે છે. જામુનના બીજને સૂકવી તેનો પાઉડર તૈયાર કરી લો. નિમિત રૂપથી દિવસમાં બે વખત આ ચૂર્ણને દહીં કે પાણી સાથે લો.
કારેલાઃ કારેલાનો સ્વાદ જેટલો કડવો હોય છે, તેની અંદર એટલા ગુણ રહેલા હોય છે. તમે ઈચ્છો તો કારેલાનું જ્યુસ કે તેનું શાક બનાવી સેવન કરી શકો છો, તેનાથી સુગર નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળશે.
આમળા અને હળદરઃ ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર નિયંત્રિત રાખવા માટે તમે નિયમિત રૂપથી આમળાનું જ્યુસ અને હળદરનું સેવન કરી શકો છો. તેમાં એવા તત્વો હોય છે જે શરીરમાં કોઈ પ્રકારના સોજાને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે અને તમને સ્વસ્થ રાખે છે.
સદાબહાર ફૂલો- આ ફૂલના પાંદડામાં એવા ગુણ રહેલા હોય છે જે બ્લડ સુગરનેનિયંત્રિત રાખે છે તેથી તમે ઈચ્છો તો તેના પાંદડાને ચાવી કે પાણીમાં ઉકાળી પી શકો છો.
જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન
ખાન-પાન સિવાય તમારે તમારી જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન કરવું પડશે ત્યારે બ્લડ સુગર નિયંત્રિત થઈ શકશે. તે માટે દરરોજ સવારે અડધો કલાક ચાલો. નિયમિત વ્યાયામ કે યોગ કરો. બહારનું ભોજન કરવાથી બચો. ભોજનમાં મીઠી વસ્તુને સામેલ ન કરો. મેંદો અને રિફાઇંડ સુગરથી દૂર રહો.
