Cold and Cough: શિયાળામાં વારંવાર શરદી-ઉધરસ થાય છે ? તુરંત રાહત માટે અપનાવો આ અસરદાર આયુર્વેદિક ઉપાય
Home Remedy For Cold and Cough : ઘણા લોકોને શિયાળામાં વારંવાર શરદી, ઉધરસ થઈ જતા હોય છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થતું હોય તો તમે આ આયુર્વેદિક ઉપાય અપનાવી શકો છો. આ ઉપાય કરવાથી શરદી-ઉધરસથી દવા વિના રાહત મળી શકે છે.
Home Remedy For Cold and Cough : વાતાવરણમાં ફેરફાર થવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. વાતાવરણ જ્યારે બદલતું હોય ત્યારે શરદી-ઉધરસ વારંવાર થઈ જતા હોય છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં મોટાભાગે શરદી, ઉધરસ, તાવ જેવી વાયરલ બીમારીઓનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે. ઘણા લોકોને ઠંડીની શરૂઆતમાં પણ વારંવાર શરદી ઉધરસ થાય છે. ખાસ કરીને જે લોકોની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી હોય તેવો વારંવાર સંક્રમણથી પ્રભાવિત થઈ જાય છે. જો આ શિયાળામાં તમારે શરદી અને ઉધરસથી બચીને રહેવું હોય અને સ્વસ્થ રહેવું હોય તો એક આયુર્વેદિક કાઢો તમારી મદદ કરી શકે છે. આ આયુર્વેદિક કાઢાથી ગળુ સાફ થાય છે અને કફથી રાહત મળે છે.
જે લોકોને રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી હોય તેમને શરદી, ઉધરસ વારંવાર પરેશાન કરે છે. તેથી શિયાળા દરમિયાન રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટે સૌથી પહેલા તો વિટામીન સી થી ભરપૂર વસ્તુઓનું સેવન શરૂ કરો જેથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ નેચરલી વધે. સાથે જ ઓમેગા ફેટી એસિડ અને વિટામીન d યુક્ત વસ્તુઓ ભરપૂર માત્રામાં લેવી. આ સિવાય શરદી, ઉધરસ વધારે થતા હોય તો એક ખાસ ઉકાળો બનાવીને દિવસમાં બે વખત પી લેવો.
શરદી ઉધરસ માટેનો કાઢો
શરદી ઉધરસ દવા વિના મટી જાય તેવી ઈચ્છા હોય તો આ રીતે કાઢો બનાવીને દિવસમાં બે વખત પીવો. તેના માટે એક ગ્લાસ પાણીમાં આદુ, મરી, હળદર અને તુલસીના પાન ઉમેરી બરાબર ઉકાળો. પાણી અડધું બચે એટલે ગેસ બંધ કરી દો. આ પાણી થોડું ગરમ હોય ત્યારે જ પી લેવું. જો તમે કાઢાનો સ્વાદ વધારવા માંગો છો તો તેમાં મધ પણ ઉમેરી શકો છો. દિવસમાં બે વખત આ રીતે બનાવેલો કાઢો પીશો એટલે શરદી ઉધરસ મટી જશે.
શરદી, ઉધરસ મટાડવા માટે સ્ટીમ લેવી પણ ફાયદાકારક સાબિત થશે. જો શરદીના કારણે નાક બંધ થઈ જાય તો સ્ટીમ લેવાથી શ્વસન નળીઓ ખુલી જાય છે અને બંધ નાકથી રાહત મળે છે. જો છાતીમાં કફ જામી ગયો હોય તો રાતના સમયે સરસવના તેલમાં અજમા અને લસણ ઉમેરો. તેલ બરાબર ગરમ થઈ જાય પછી ગેસ બંધ કરો અને તેલ હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે ગરદન અને છાતી પર લગાવી માલિશ કરો. તેનાથી શરીરને ગરમી મળશે અને કફ છૂટો પડવા લાગશે.
શરદી ઉધરસ થઈ હોય ત્યારે દિવસ દરમિયાન પણ હુંફાળું પાણી પીવાનું રાખવું. તેનાથી શરીર ગરમ રહેશે અને સંક્રમણથી બચાવ થશે. શરદી ઉધરસ વધારે થઈ ગયા હોય તો મુલેઠીનો કાઢો બનાવીને પણ પી શકાય છે. મુલેઠી ઉધરસને જળ મૂળથી દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
