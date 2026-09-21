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Body Odor: નહાયાના થોડા જ સમયમાં શરીરમાંથી વાસ આવવા લાગે છે? જાણો કારણ અને ઉપાયો

Body Odor: નહાયા પછી થોડી જ વારમાં શરીરમાંથી પરસેવાની વાસ આવવા લાગે, આવી સમસ્યા તમને પણ હોય તો તેનું સમાધાન પરફ્યુમ નથી. આ સમસ્યાનું કારણ શું હોય શકે અને તેનું સમાધાન શું છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 21, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:52 AM IST
Body Odor: નહાયાના થોડા જ સમયમાં શરીરમાંથી વાસ આવવા લાગે છે? જાણો કારણ અને ઉપાયો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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