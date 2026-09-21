/Body Odor: નહાયાના થોડા જ સમયમાં શરીરમાંથી વાસ આવવા લાગે છે? જાણો કારણ અને ઉપાયો

Body Odor: નહાયા પછી થોડી જ વારમાં શરીરમાંથી પરસેવાની વાસ આવવા લાગતી હોય તો આ સમસ્યાના કારણે ઘણી વખત શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાવવું પડે છે. આ તકલીફ ઘણા લોકોની હોય છે. નહાયા પછી તેમના શરીરમાંથી તુરંત જ પરસેવાની વાત આવવા લાગે છે. આવા લોકો મોટાભાગે નહાયા પછી ડિયો કે પછી પર્ફ્યુમ લગાડીને પરસેવાની ગંધ છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પરંતુ આ સમસ્યાનું સમાધાન પરફ્યુમ નથી.
નહાયા પછી તુરંત પરસેવાની વાસ શા માટે આવે ?
શરીરમાંથી પરસેવાની તીવ્ર વાસ આવે તેની પાછળ અલગ અલગ કારણ જવાબદાર હોય છે. પરંતુ નહાયાની થોડી જ મિનિટોમાં પરસેવાની વાસ આવવા લાગે તેની પાછળ ત્વચામાં રહેલા બેક્ટેરિયા જવાબદાર હોઈ શકે છે. પરસેવો અને બેક્ટેરિયા વચ્ચે થતી પ્રોસેસના કારણે શરીરમાંથી દુર્ગંધ આવે છે. નહાયા પછી શરીરમાંથી આવતી દુર્ગંધને દૂર કરવા માટે આ ઉપાય અપનાવી શકો છો.
1. નહાયા પછી ઉતાવળમાં કપડાં પહેરવાનું ટાળો. શરીર બરાબર કોરું થાય પછી જ કપડાં પહેરવા.
2. જે જગ્યાએ પરસેવો વધારે થતો હોય તે જગ્યાઓ બરાબર સાફ કરવી.
3. પગના આંગળા, બગલ, ઘુંટણ, કોણી ભીની ન રહે તે વાતનું ધ્યાન રાખવું.
4. નહાયા પછી એન્ટીપર્સપિરેંટ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. તેને સ્કીન પર લગાડવાનું હોય છે.
5. નહાયા પછી પરસેવાવાળા કપડા પહેરવાનું ટાળવું. ભીના મોજા, બનિયાન પહેરવાથી પણ વાસ વધી શકે છે.
6. પરસેવો વધારે થતો હોય તેમણે ટાઈટ કપડા પહેરવાનું ટાળવું.
7. ખરાબ હાઈજીનના કારણે પણ શરીરમાંથી વાસ આવી શકે છે. તેથી વધારે પરસેવો આવતો હોય તેમણે હાઈજીનનું ધ્યાન રાખવું.
8. દિવસમાં 2 વખત નહાવાનું રાખવું. નહાયા બાદ કપડા પણ બદલી લેવા. આમ કરવાથી પરસેવાની વાસની સમસ્યા ધીરે ધીરે ઓછી થઈ શકે છે.
આ ઉપાયો કર્યા પછી પણ જો પરસેવાની વાસની સમસ્યા દુર ન થાય, સમસ્યા લાંબા સમયથી હોય તો ડોક્ટરની મદદ લેવી. પરસેવામાં અચાનક ફેરફાર થાય તો પણ તુરંત ડોક્ટરને સંપર્ક કરવો. આ સ્થિતિમાં ત્વચા નિષ્ણાંત વધારે સારી રીતે જણાવી શકશે કે શું કરવું હિતાવહ રહે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)