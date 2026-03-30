Bad Breath: બ્રશ બરાબર ન થતું હોય એટલે જ નહીં, શરીરમાં આ 4 તકલીફ વધતી હોય ત્યારે પણ શ્વાસમાંથી દુર્ગંધ આવવા લાગે
Bad Breath: મોં માંથી વાસ આવતી હોય તો એવું માની લેવામાં આવે છે કે ઓરલ હાઈજીન બરાબર ન હોવાથી વાસ આવે. પરંતુ મોં માંથી વાસ આવવાનું કારણ શરીરમાં વધતી આ 4 બીમારીઓ પણ હોય શકે છે. આ 4 સમસ્યાના કારણે પણ શ્વાસમાંથી વાસ આવે છે.
- મોં માંથી વાસ આવવાનું કારણ.
- આ 4 સમસ્યાના કારણે પણ વધે શ્વાસની દુર્ગંધ
- આખો દિવસ શ્વાસ માંથી વાસ આવતી હોય તો તે સામાન્ય ન હોય.
Bad Breath: સવારે જાગીએ ત્યારે મોં માંથી વાસ આવે તેને સામાન્ય ગણી શકાય. આ સિવાય લસણ-ડુંગળી ખાધા પછી પણ મો માંથી વાસ આવે છે. પરંતુ બ્રશ કર્યા પછી અને આખો દિવસ શ્વાસ માંથી વાસ આવતી હોય તો તે સામાન્ય ન હોય શકે છે. મોં માંથી વાસ આવતી હોય તે વ્યક્તિને બ્રશ સરખું કરવાની સલાહો આપવામાં આવે છે પણ આ સમસ્યા સ્વચ્છતાના અભાવ સિવાય 4 બીમારીના કારણે પણ લોકોને થતી હોય છે. ચાલો તમને જણાવીએ કઈ 4 સમસ્યા છે જેના કારણે મોં માંથી વાસ આવી શકે છે.
આ 4 સમસ્યાના કારણે પણ વધે શ્વાસની દુર્ગંધ
ડિહાઈડ્રેશન
ઉનાળામાં સૌથી વધુ થતી સમસ્યા છે ડિહાઈડ્રેશન. ડિહાઈડ્રેશનના કારણે લો એનર્જી, અશક્તિની સાથે મોં માંથી વાસ પણ આવી શકે છે. જ્યારે દિવસ દરમિયાન પુરતાં પ્રમાણમાં પાણી ન પીવાતું હોય તો શ્વાસમાંથી વાસ આવવા લાગે છે. જો તમને શ્વાસની દુર્ગંધની સમસ્યા હોય તો સૌથી પહેલા પાણી પીવાનું પ્રમાણ વધારો.
અપચો
જ્યારે ખાધેલા ખોરાકનું પાચન બરાબર ન થયું હોય ત્યારે પણ મોંમાંથી વાસ આવી શકે છે. પાચન તંત્ર બરાબર કામ ન કરતું હોય તો પાચનની તકલીફો રહે છે. ઘણીવાર પેટમાં એસિડ વધી જાય છે તો ઘણીવાર ગેસ થઈ જાય છે. આવી સમસ્યામાં ઓડકાર આવે તેમાંથી વાસ આવે અને શ્વાસમાંથી પણ વાસ આવે છે.
સ્ટ્રેસ
મોં માંથી આવતી વાસ સ્ટ્રેસ કે કોઈ દવાની આડઅસરના કારણે પણ હોય શકે છે. સ્ટ્રેસમાં હોય તેવા લોકોની શ્વાસની પેટર્ન બદલી જાય છે, તેમને લાળ ઓછી બને છે. તેના કારણે મોંમાંથી વાસ આવે છે. કેટલીક દવાઓ એવી હોય છે જેના કારણે મોં ડ્રાય થઈ જાય છે અને વાસ આવે છે.
ઓછી ઊંઘ
રોજ 7 થી 8 કલાકની ઊંઘ કરવી જરૂરી છે. જો રોજ ઓછી ઊંઘ થતી હોય અથવા રાત્રે ઊંઘ વારંવાર તુટતી હોય તો પણ સવારે શરીરમાં થાક વધારે રહે છે અને તેના કારણે શ્વાસમાંથી વાસ આવે છે.
આ 4 સમસ્યા સિવાય ઓરલ હાઈજીન પણ મહત્વની હોય છે. ઓરલ હાઈજીનને ક્યારેય ઈગ્નોર ન કરો. મોં ની સફાઈ પર પુરતું ધ્યાન આપો. જો મોંમાં બેક્ટેરિયા વધી જાય તો પણ વાસ વધી જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
