/Bad Food Combination: જો તમે નાસ્તામાં પોહા અને ચા એક સાથે ખાવ છો તો ચેતી જાવ, આ ફુડ કોમ્બીનેશન શરીર માટે હાનિકારક

Bad Food Combination For Breakfast: જો તમે વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હોય અને સવારે નાસ્તામાં પોહા અને ચા એક સાથે ખાતા હોય તો તમે સૌથી મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. ભારતમાં મોટાભાગના લોકો નાસ્તામાં પોહા ખાવાનું પસંદ કરે છે. પોહા સાથે લોકો ચા પણ પીતા હોય છે.. હેલ્થની દ્રષ્ટિએ પોહા ફાયદાકારક છે પરંતુ જો તેની સાથે ચા પીવામાં આવે અને તે પણ સવારે નાસ્તામાં તો તેનાથી વજન ઘટાડવું મુશ્કેલ થઈ શકે છે. આવું શા માટે ચાલો તમને જણાવીએ.
ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર ચા અને પોહા નિયમિત ખાવાથી બચવું જોઈએ. પોહા નાસ્તાનો હેલ્ધી વિકલ્પ છે કારણ કે પોહામાં આયરન, કાર્બોહાઇડ્રેટ અને ફાઇબર હોય છે. પરંતુ જો તમે પોહાની સાથે ચા પીવો છો તો તેનાથી આયરનનું અવશોષણ ઓછું થઈ જાય છે. જેના કારણે પોહાથી મળતા પોષકતત્વો પણ શરીરને મળતા નથી. જે લોકોના શરીરમાં હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય તેમણે પોહા સાથે ચા પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
ચા અને પોહા એક સાથે ખાવાથી થતી સમસ્યાઓ
1. જો તમે પોહા સાથે ચા પીવાનું રાખો છો તો શરીરમાં આયરનનું અવશોષણ ઓછું થઈ જાય છે તેના કારણે શરીરમાં આયરનની ઉણપ સર્જાઈ શકે છે.
2. જો તમે ખાંડ અને દૂધવાળી ચા પીતા હોય તો પોહા અને ચા બંને એકસાથે લેવાથી શરીરમાં કેલરી વધી જશે સાથે જ બ્લડ સુગરનું સ્તર પણ વધી શકે છે.
3. ચા અને પોહા એક સાથે લેવાથી એસિડિટીની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે અને પેટમાં બળતરા થવા લાગે છે. જે લોકોને એસીડીટીની સમસ્યા રહેતી હોય તેમણે સવારે નાસ્તામાં પોહા અને ચા એકસાથે લેવાનું ટાળવું.
4. સૌથી મોટું કારણ છે કે ચા અને પોહા લો પ્રોટીન ડાયટ છે. એટલે કે તેનાથી શરીરને પ્રોટીન મળતું નથી. શરીરમાં પ્રોટીન ન જાય તો વારંવાર ભૂખ લાગે છે. જો તમે સવારે નાસ્તામાં પોહા ખાવ છો તો તમને વારંવાર ભૂખ લાગશે.
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નાસ્તામાં પોહા સાથે શું ખાઈ શકાય ?
- સવારે નાસ્તામાં પોહા ખાવા હોય તો તેની સાથે ફણગાવેલા મગ, પનીર જેવી પ્રોટીનથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાવી જોઈએ.
- પોહામાં ફરસાણ ઉમેરવાને બદલે લીંબુ ઉમેરીને ખાવું જોઈએ તેનાથી આયરનનું અવશોષણ વધે છે.
- પોહા સાથે નાસ્તામાં જામફળ, સંતરા, મોસંબી, પપૈયા જેવા ફળનું સેવન કરી શકાય છે તેનાથી હેલ્દી બની જશે.
- સાથે તમે દહીં અથવા તો છાશ પણ લઈ શકો છો, તેનાથી શરીરને પ્રોટીન અને કેલ્શિયમ બંને મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)