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Bad Food Combination: જો તમે નાસ્તામાં પોહા અને ચા એક સાથે ખાવ છો તો ચેતી જાવ, આ ફુડ કોમ્બીનેશન શરીર માટે હાનિકારક

Bad Food Combination For Breakfast: ચા અને પોહાનો નાસ્તો કરનાર લોકોએ આ વાત ખાસ જાણવી જોઈએ. આ બંને વસ્તુને નાસ્તામાં એક સાથે લેવાથી શરીરને ફાયદો નહીં પણ નુકસાન થઈ શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 06, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:30 PM IST
Bad Food Combination: જો તમે નાસ્તામાં પોહા અને ચા એક સાથે ખાવ છો તો ચેતી જાવ, આ ફુડ કોમ્બીનેશન શરીર માટે હાનિકારક

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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