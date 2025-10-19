Health Tips: ગટ હેલ્થ ખરાબ હોવાના લક્ષણો, આ રીતે સુધારો તમારા પાચન તંત્રનું સ્વાસ્થ્ય

Prev
Bad Gut Health Symptoms: જ્યારે આપણું પેટ બરાબર ન હોય તો સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા વધારે થાય છે. આજે તમને જણાવીએ ખરાબ ગટ હેલ્થના લક્ષણો કયા છે અને ગટ હેલ્થ કેવી રીતે સુધારવી.
 

Oct 19, 2025

Bad Gut Health Symptoms: સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત મોટાભાગની સમસ્યાનું કારણ ખરાબ ડાયજેશન હોય છે. જ્યારે પેટ ખરાબ થઈ જાય છે તો સ્કીન સંબંધિત સમસ્યા, ઈમ્યૂનિટી સંબંધિત સમસ્યા, વજન વધવું જેવી તકલીફો થવા લાગે છે. આ સિવાય કેટલીક બીમારીઓ પણ ખરાબ પાચનના કારણે થતી હોય છે. તેથી જ ગટ હેલ્થ સારી હોય તે જરૂરી છે. ગટ હેલ્થનો મતલબ છે પાચન તંત્રનો એ ભાગ જે મોઢાથી લઈને કોલોન એટલે કે મોટા આંતરડા સુધી ફેલાયેલો હોય. શરીરનો આ ભાગ ઠીક હોય તે જરૂરી છે. તમારી ગટ હેલ્થ સારી છે કે ખરાબ તે પણ તમે પોતે જાણી શકો છો. 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર રોજ ખરાબ આહાર લેવો, લાઈફ સ્ટાઈલ સંબંધિત કેટલીક આદતો ગટ હેલ્થને નુકસાન કરે છે. જેમકે વધારે માત્રામાં કેફીન લેવું, દારૂ, ધૂમ્રપાન, ઊંઘ પૂરી ન કરવી, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ન હોવી, યોગ્ય માત્રામાં પાણી ન પીવું, વધારે પડતો સ્ટ્રેસ લેવો ગટ હેલ્થને નુકસાન કરે છે. જ્યારે ગટ હેલ્થ ખરાબ થાય છે તો શરીરમાં કેટલાક લક્ષણો પણ જોવા મળે છે. 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો પાચનતંત્ર સારી રીતે કામ કરતું હોય તો શરીરમાં એનર્જી બની રહે છે, સ્કીન સાફ દેખાય છે, મૂડ સારો રહે છે અને ઊંઘ પણ સારી આવે છે. પરંતુ જ્યારે ગટ હેલ્થ ખરાબ હોય તો આ બધી જ બાબતોમાં તકલીફ થાય છે. 

ઘટ હેલ્થ ખરાબ હોવાના લક્ષણ 

વારંવાર પેટ ફૂલી જવું
કબજિયાત રહેવી
પેટ સાફ ન આવવું
ભૂખ ન લાગવી
વારંવાર મોઢામાં ચાંદા પડવા. 
સતત થાકનો અનુભવ થવો.

આ બધા જ ખરાબ ગટ હેલ્થના લક્ષણ છે. આ સમસ્યાઓ હોય તો સમજી લેવું કે ગટ બેક્ટેરિયાનું બેલેન્સ બગડેલું છે. 

ગટ હેલ્થ સુધારવી હોય તો જંક ફૂડ, પ્રોસેસ ફૂડ ખાવાનું ટાળો અને મોડી રાત્રે ખાવાનું પણ અવોઇડ કરો. આ સિવાય દહીં, છાશ, ફળ, લીલા શાકભાજી અને ફાઇબરથી ભરપૂર વસ્તુઓનું સેવન કરો. રોજ સાતથી આઠ કલાકની ઊંઘ કરો અને સ્ટ્રેસ મેનેજ કરો. તેનાથી ગટ હેલ્થ નેચરલી ઠીક થઈ જાય છે.

ગટ હેલ્થ સુધારવા માટે ડાયટમાં ફાઇબરથી ભરપૂર વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. તેનાથી આંતરડામાં ગુડ બેક્ટેરિયા વધે છે અને કબજિયાતની સમસ્યા મટે છે. ફાઇબરથી ભરપુર આહારમાં ફળ, શાકભાજી, દાળ, આખા અનાજ જેવી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. હેલ્ધી વસ્તુઓ ખાવાની સાથે સમયસર ભોજન કરવું પણ જરૂરી છે. આહારને ધીરે ધીરે ચાવીને ખાઓ અને શરીરને હાઈડ્રેટ રાખો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

