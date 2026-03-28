Hypertension: ધૂમ્રપાનની કુટેવ હોય તેને કેન્સર જ નહીં આ બીમારી થવાનું જોખમ પણ સૌથી વધુ, આ બીમારી એકવાર થઈ તો ક્યારેય ન મટે

Hypertension: સાયલન્ટ કિલર હાઈ બ્લડ પ્રેશર એવી સમસ્યા છે જેનો શિકાર એકવાર થયા પછી આજીવન દવા લેવી પડે છે. આ સમસ્યા થવાનું કારણ વ્યસન બની શકે છે. ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર વ્યસન ખાસ કરીને સિગારેટ પીવાની આદત હોય તેમને હાઈ બ્લડ પ્રેશર થવાનું રિસ્ક સૌથી વધુ હોય છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 28, 2026, 07:45 AM IST
  • ધુમ્રપાન કરવાથી થતી ગંભીર બીમારી
  • હાઈ બીપી થવાનું રિસ્ક વધારતા વ્યસન
  • હાઈ બ્લડ પ્રેશરને મેડિકલ ભાષામાં સાયલન્ટ કિલર કહેવાય છે.

Hypertension: હાઈપરટેન્શન એટલે કે હાઈ બ્લડ પ્રેશર સાયલન્ટ કિલર બીમારી છે. એકવાર આ બીમારી થઈ જાય તો પછી આજીવન દવા ખાવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. એકવાર થયા પછી ન મટે તેવી આ બીમારી થવાના અલગ અલગ કારણોમાંથી એક ધુમ્રપાન પણ છે. ધુમ્રપાન કરનારાના લોકોને કેન્સર સહિતની ગંભીર બીમારીઓ થવાનું જોખમ વધારે રહે છે આ બીમારીઓમાંથી એક હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશરને લોકો સામાન્ય સમસ્યા સમજે છે પરંતુ હાઈ બ્લડ પ્રેશરને મેડિકલ ભાષામાં સાયલન્ટ કિલર કહેવાય છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર શરીરને અંદરથી ખતમ કરી નાખે છે. 

ધૂમ્રપાન અને હાઈપરટેન્શન

રાજકોટની મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી પ્રગતિ હોસ્પિટલના ડો અમિત હાપાણીએ હાઈપરટેન્શન સંબંધિત જાણકારી આપતા જણાવ્યું હતું કે એકવાર જો વ્યક્તિને હાઈ બ્લડ પ્રેશર થઈ જાય છે તો આજીવન તે મટતું નથી. દવામાં ફેરફાર થઈ શકે પરંતુ દવા ક્યારેય બંધ ન કરી શકાય. આ બીમારી થવાનું રિસ્ક ધૂમ્રપાન કરતાં લોકોને વધારે હોય છે. ધૂમ્રપાન શરીરને ગંભીર નુકસાન કરી શકે છે. આજે જાણીએ સ્મોકિંગની આદતથી હાઈપરટેન્શનું રિસ્ક કેવી રીતે વધી જાય છે ?

આપણા શરીર પર નિકોટીન સહિતના હાનિકારક તત્વો તુરંત અસર કરે છે. આ અસર એવી હોય છે જે શરીરને અંદરથી નુકસાન કરે છે. ડો હાપાણીના જણાવ્યા અનુસાર જ્યારે વ્યક્તિ સિગરેટ પીવે છે તો તેમાં રહેલું નિકોટીન નસોને સાંકળી કરી નાખે છે. ધુમ્રપાન કરવાથી તંત્રિકા તંત્રને ઉત્તેજિત કરે છે, જેના કારણે હાર્ટની ગતિ વધી જાય છે. બીપીના કારણે નસો સાંકળી થઈ ગઈ હોય છે જેથી હાર્ટ પર વધારે પ્રેશર આવે છે. ધૂમ્રપાન હૃદય અને નસો પર પ્રેશર વધારી દે છે જેના કારણે હાઈપરટેન્શન થવાનું જોખમ સામાન્ય વ્યક્તિ કરતાં વ્યસન કરતાં લોકોમાં વધી જાય છે. 

ધૂમ્રપાનના લીધે હાઈબ્લડપ્રેશર કેવી રીતે થાય ?

ડો હાપાણીના જણાવ્યા અનુસાર નિકોટીન આપણા શરીરની લોહીની નસોને સાંકળી કરી નાખે છે. સ્મોકિંગ કરતાં લોકોમાં રક્ત વાહિકાઓ બરાબર કામ કરતી નથી. જેના કારણે બ્લડનું પ્રેશર વધી જાય છે. ધૂમ્રપાનના કારણે હાર્ટને વધારે જોર કરવું પડે છે. ધૂમ્રપાન કરતાં લોકોના હૃદયને વધારે મહેનત કરવી પડે છે. તેના કારણે બ્લડ પ્રેશર કંટ્રોલમાં રહેતું નથી. 

એટલા માટે જરૂરી છે કે જે લોકોને સ્મોકિંગ સહિતના વ્યસનો હોય તેમણે છોડી દેવા જોઈએ. કારણ કે એકવાર જો હાઈપરટેન્શન થઈ જાય તો આજીવન તેની દવાઓ લેવી પડે છે. એટલા માટે જ દરેક વ્યક્તિએ એક્ટિવ અને હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ અપનાવવી જોઈએ જેથી હાઈબીપી જેવો રોગ થાય જ નહીં.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

