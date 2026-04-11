Period Cramp: પીરિયડ ક્રેમ્પ્સથી રાહત આપશે 5 ફુડ, એક ફળ તો માસિક સમયે દરેક મહિલાઓ ખાવું જ જોઈએ
Food for Period Cramp: માસિક સમયે થતા દુખાવાથી રાહત મેળવવા માટે આહારમાં આ 5 વસ્તુઓનો સમાવેશ કરો. ખાસ કરીને માસિકના દિવસો દરમિયાન આ ફળ સહિતની વસ્તુઓ ખાવાથી પીરિયડ ક્રેમ્પ્સથી રાહત મળી શકે છે.
Trending Photos
Food for Period Cramp: એક ઉંમર સુધી દરેક મહિલાને દર મહિને પીરિયડ સાયકલમાંથી પસાર થવું પડે છે. માસિકને દરેક મહિલાના જીવનની સામાન્ય પ્રક્રિયા માની લેવામાં આવી છે પણ આ દિવસો મહિલા માટે મુશ્કેલ હોય છે. પીરિયડ શરુ થાય તે પહેલાંથી જ મહિલાના શરીરમાં અમુક ફેરફાર શરુ થઈ જતા હોય છે જેના કારણે મૂડ સ્વિંગ, ગુસ્સો આવવો, પગ દુખવા, પેટમાં દુખાવો, કમરમાં દુખાવો જેવી સમસ્યાઓ રહેતી હોય છે. ત્યારબાદ જ્યારે માસિક શરુ થાય છે ત્યારે પણ તીવ્ર દુખાવો 2 થી 3 દિવસ રહે છે. જેને પીરિયડ ક્રેમ્પ્સ કહેવામાં આવે છે.
પીરિયડ ક્રેમ્પ્સ સાથે રોજના કામ, ઓફિસ બધું જ હેન્ડલ કરવું મુશ્કેલ હોય છે. પીરિયડ ક્રેમ્પ્સ માટે દર મહિને દવાઓ લેવી પણ યોગ્ય નથી. જો કે દવા વિના પણ પીરિયડ ક્રેમ્પ્સથી રાહત મેળવી શકાય છે. 5 એવા ફુડ છે જેને ખાવાથી મહિલાઓને પીરિયડ ક્રેમ્પ્સથી રાહત મળી શકે છે. આ 5 વસ્તુઓને માસિક દરમિયાન આહારમાં સામેલ કરવી જોઈએ.
પીરિયડ ક્રેમ્પ્સથી રાહત માટે ખાવી આ 5 વસ્તુઓ
કેળા
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર માસિક દરમિયાન મહિલાઓ કેળા ખાય તો તેમને પીરિયડ ક્રેમ્પ્સમાં રાહત મળી શકે છે. કારણ કે કેળામાં પોટેશિયમ, વિટામિન B6 ભરપુર માત્રામાં હોય છે. આ પોષકતત્વો એવા છે જે સ્નાયૂના ખેંચાણમાં રાહતનો અનુભવ કરાવે છે. કેળા ખાવાથી થાક નથી લાગતો અને તુરંત એનર્જી મળે છે. માસિક દરમિયાન 1 થી 2 કેળા ખાવાથી પીરિયડ ક્રેમ્પ્સથી રાહત મળશે.
આદુ
માસિક દરમિયાન આદુનું સેવન નેચરલ પેન કિલર રેમેડી છે. આદુના પોષકતત્વો ગર્ભાશયના સ્નાયૂને રિલેક્સ કરે છે. માસિક દરમિયાન આદુવાળી ચા પી શકાય છે. સવારે અને સાંજે આદુની હર્બલ ટી પીવાથી આરામ મળી શકે છે.
દહીં
પ્રોબાયોટિક્સથી ભરપુર દહીં પણ માસિક સમયે આહારમાં એડ કરવું જોઈએ. દહીં પેટની અસુવિધાને દુર કરે છે. કેલ્શિયમ, વિટામિન ડીથી ભરપુર દહીં ખાવાથી સ્નાયૂના દુખાવાથી રાહત મળે છે. દહીં શરીરને ઠંડક કરે છે અને એસિડિટીથી પણ બચાવે છે. માસિક સમયે દહીં બપોરે ભોજન સાથે લેવું.
ડ્રાયફ્રુટ્સ
પીરિયડ ક્રેમ્પ્સથી રાહત માટે કાજુ, બદામ, અખરોટ, મગફળી જેવી વસ્તુઓ ખાઈ શકાય છે. આ વસ્તુઓ મેગ્નેશિયમ, વિટામિન ઈ અને ઓમેગા 3 થી ભરપુર હોય છે. જે સ્નાયૂને રિલેક્સ કરી દુખાવો ઓછો કરે છે.
ડાર્ક ચોકલેટ
ડાર્ક ચોકલેટ સ્વાદમાં ભલે કડવી હોય પણ તે માસિક સમયે થતા દુખાવા અને મૂડ સ્વિંગને સુધારવામાં મદદ કરે છે. ડાર્ક ચોકલેટ સેરોટોનિન અને એંડોર્ફિનનું સ્તર વધારે છે. જેથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે