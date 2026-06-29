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આયુષ મંત્રાલયે જણાવેલા બારમાસીના ફૂલના ફાયદા વિશે જાણો, 3 ગંભીર સમસ્યામાં આ ફૂલ દવા જેવું કામ કરે

Barmasi Flower Uses and Benefits: બારમાસી ફૂલ શરીર માટે ઔષધીનું કામ કરે છે. આ ફુલનો ઉપયોગ જો યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો તેનાથી 3 ગંભીર બીમારીમાં પણ લાભ થાય છે. બારમાસી ફૂલના ફાયદા અને તેનો ઉપયોગ કરવાની રીત આયુષ મંત્રાલયે જણાવી છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 29, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:43 AM IST
આયુષ મંત્રાલયે જણાવેલા બારમાસીના ફૂલના ફાયદા વિશે જાણો, 3 ગંભીર સમસ્યામાં આ ફૂલ દવા જેવું કામ કરે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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