/Bay Leaf: વર્ષો જૂની ડાયાબિટીસની તકલીફ હોય તો પણ તમાલપત્ર કરશે ફાયદો, જાણો ઉપયોગની રીત

Bay Leaf Benefits in Diabetes: ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવાનો અસરકારક અને સૌથી સરળ ઘરેલુ ઉપાય છે તમાલપત્ર. વર્ષોથી ડાયાબિટીસ હોય તે પણ તમાલપત્રનો ઉપયોગ કરે તો તેને ફાયદો જોવા મળી શકે છે.
Bay Leaf Benefits in Diabetes: જો કોઈને ડાયાબિટીસ હોય તો તે વ્યક્તિ લાઈફસ્ટાઈલમાં જરૂરી ફેરફાર અને આહારમાં જરૂરી ફેરફાર કરીને બ્લડ શુગર કંટ્રોલ કરી શકે છે. ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવા માટે તમાલપત્ર પણ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે. ભારતીય વ્યંજનમાં સ્વાદ અને સુગંધ વધારવા માટે જે તમાલપત્ર ઉમેરવામાં આવે છે તેની જ અહીં વાત થઈ રહી છે. રસોઈમાં વપરાતું તમાલપત્ર એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ, કોપર, કેલ્શિયમ, સેલેનીયમ સહિતના પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. તમાલપત્ર ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે પણ ફાયદાકારક ગણાય છે.
ખરાબ લાઈફસ્ટાઈલ અને ખરાબ આહારના કારણે ડાયાબિટીસના રોગીઓની સંખ્યા દિવસેને દિવસે વધી રહી છે. ઘણા લોકો એવા હશે જેમને વર્ષોથી ડાયાબિટીસ હોય. ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે તે જરૂરી છે જો આવું ન થાય તો તેના કારણે કિડની હાર્ટ સહિતના અંગો પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જો તમને વર્ષોથી ડાયાબિટીસ છે અને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં તે માટે તમે કંઈ નથી કરી શકતા તો તમારી પત્રનો ઉપયોગ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.
તમાલપત્ર ડાયાબિટીસમાં કેવી રીતે ફાયદો કરે?
તમાલપત્ર પર થયેલી રિસર્ચમાં એવું સામે આવ્યું છે કે તમાલપત્ર ડાયાબિટીસના દર્દીઓના ઇન્સ્યુલિન ફંક્શનને સુધારવામાં મદદ કરે છે. ડાયાબિટીસમાં તમાલપત્રથી થતા ફાયદા વિશે જનરલ ઓફ બાયો કેમિકલ ન્યુટ્રીશનમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે તમાલ પત્ર પર થયેલી રિસર્ચમાં એવું જોવા મળ્યું કે જે લોકોને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હતું અને બ્લડ સુગર લેવલ વધારે રહેતું હતું તેમણે તમાલપત્રનું સેવન શરૂ કર્યું તો બ્લડ સુગર લેવલ અને કોલેસ્ટ્રોલમાં ફાયદો જોવા મળ્યો.
ડાયાબિટીસમાં તમાલ પત્ર કેવી રીતે ખાવું ?
તમાલપત્રનો ઉપયોગ રસોઈમાં તો કરવામાં આવતો જ હોય છે. રસોઈમાં તમાલપત્ર ઉમેરવાથી તેના પોષક તત્વો રસોઈમાં ભળી જાય છે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ તમાલપત્ર વાળું ભોજન કરે એ સિવાય અન્ય એક રીત પણ છે જે વધારે ફાયદાકારક સાબિત થશે.. તેના માટે એક વાટકીમાં તમાલપત્રનું એક પાન રાત્રે પલાળી દેવું. સવારે જાગીને તમાલપત્ર પાણીમાંથી કાઢી તે પાણી પી લેવું. રોજ સવારે તમાલપત્રનું પાણી પીવાથી ડાયાબિટીસ નોર્મલ થવા લાગશે.
તમાલપત્રનો આ રીતે ઉપયોગ કરવાથી ફક્ત ડાયાબિટીસમાં જ નહીં પરંતુ શરીરને અન્ય બીમારીઓમાં પણ ફાયદો જોવા મળી શકે છે. રોજ સવારે ખાલી પેટ તમાલપત્રનું પાણી પીવાથી પેટ સંબંધિત બીમારીઓ દૂર થઈ શકે છે અને પાચન ક્રિયા સરળ બને છે. તમારા પત્રનું પાણી કેવા લોકો માટે પણ વરદાન છે જેમને પથરીની સમસ્યા હોય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)