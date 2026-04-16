Drinking Water after Tea: ચા પહેલા કે બાદમાં? ક્યારે પાણી પીવું યોગ્ય, 90% લોકો નથી જાણતા
ચાની ચુસ્કી મોટા ભાગના લોકોને પસંદ હોય છે, પરંતુ હંમેશા એક સવાલ મનમાં રહે છે કે ચા પીતા પહેલા અને ત્યારબાદ પાણી પીવું જોઈએ કે નહીં. અહીં અમે તમને જણાવીશું કે ચા પીધા બાદ કે પહેલા પાણી પીવું યોગ્ય છે કે નહીં.
- ચા પીધા પહેલા કે બાદમાં પાણી પીવું જોઈએ
- ચા પીધા બાદ પાણી પીવાથી થાય છે નુકસાન
- ચા પહેલા પી શકો છો પાણી
હંમેશા ઘણા લોકો ચા પીધા બાદ તુરંત પાણી પીવે છે પરંતુ વિજ્ઞાન અને આયુર્વેદ આ આદતને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સારી માનતા નથી. તેવામાં ચા પીતા પહેલા કે બાદમાં પાણી પીવું જોઈએ કે નહીં, કે કેટલા સમય બાદ પાણી પીવું જોઈએ, આ જાણવું તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે કારણ કે એક ખોટી આદત તમારા પાચન તંત્રને બગાડી શકે છે.
ચા પહેલા પાણી પીવું જોઈએ કે નહીં
ચા પીતા પહેલા પાણી પીવું સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે અને તેનાથી તમને ઘણા લાભ મળે છે.
એસિડિટીથી બચાવઃ ચાની તાસીર એસિડિક હોય છે. ખાલી પેટ ચા પીવાથી શરીરમાં એસિડનું સ્તર વધી જાય છે. જો તમે ચાથી 10-15 મિનિટ પહેલા એક ગ્લાસ પાણી પીવો છો તો તે પેટમાં એક સુરક્ષા પરત બનાવી દે છે, જેનાથી એસિડિટી અને છાતીમાં બળતરાની સમસ્યા ઓછી થાય છે.
દાંતની સુરક્ષાઃ ચામાં ટેનિન નામનું તત્વ હોય છે, જે દાંતો પર પીળી પરત જમા કરી શકે છે. પહેલા પાણી પીવાથી દાંતો પર એક હાઇડ્રેટેડ લેયર બની જાય છે, જે ડાઘ-ધબ્બાને રોકવામાં મદદ કરે છે.
હાઇડ્રેશનઃ ચા એક ડાઇયુરેટિક છે, જે શરીરમાંથી પાણીને બહાર કાઢે છે. પહેલા પાણી પી લેવાથી શરીરમાં પાણીની કમી થતી નથી.
ચા પીધા બાદ પાણી પીવું યોગ્ય છે?
ચા પીધા બાદ તત્કાલ પાણી પીવું શરીર માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. નિષ્ણાંતો અનુસાર તેનાથી ઘણા નુકસાન થાય છે.
દાંતોની સેન્સિટિવિટીઃ ચા ગરમ હોય છે અને પાણી સામાન્ય રીતે ઠંડુ. અચાનક તાપમાન બદલવાથી દાંતોના ઇનેમલ પર ખરાબ અસર પડે છે, જેનાથી દાંતમાં ઝણઝણાટ શરૂ થઈ શકે છે.
પાચનમાં સમસ્યાઃ આયુર્વેદ અનુસાર ખુબ ગરમ બાદ તત્કાલ ઠંડુ લેવાથી શરીરનું તાપમાન અસંતુલિત થઈ શકે છે. ગરમ ચા બાદ તત્કાલ પાણી પીવાથી પેટનું તાપમાન અચાનક ઘટે છે. જેનાથી પાચન પ્રક્રિયા ધીમી થઈ જાય છે અને ભારેપણું કે ગેસની સમસ્યા થઈ શકે છે.
