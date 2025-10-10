Hing On Navel: પાચનની તકલીફ હોય તો આ વસ્તુ સાથે મિક્સ કરી નાભિમાં હિંગ લગાડો, દવા કરતાં ઝડપથી અસર કરશે હિંગ
Hing On Navel Benefits: કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં હિંગ દવા જેવું કામ કરે છે. ખાસ કરીને જો નાભિમાં હિંગ લગાડવામાં આવે તો તેનાથી તકલીફમાં તુરંત રાહત મળે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કઈ તકલીફોમાં નાભિમાં હિંગ લગાડી શકાય.
Hing On Navel Benefits: દરેક ભારતીય ઘરમાં રસોઈમાં હિંગનો ઉપયોગ થાય છે. હિંગ રસોઈનો સ્વાદ વધારે છે અને તેમાં સુગંધ પણ ઉમેરે છે. આ ઉપરાંત હિંગ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને પાચન સંબંધિત સમસ્યામાં હિંગ રામબાણ ઈલાજ ગણાય છે. તેના માટે હિંગ ખાવાની જરૂર નથી. તમે નાભિમાં હિંગ લગાડો તો પણ શરીરને લાભ થાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર જો યોગ્ય રીતે હિંગ નાભિમાં લગાડો તો દવા કરતાં ઝડપથી અસર હિંગ કરે છે.
જો કોઈ વ્યક્તિને ગેસ, બ્લોટિંગ, અપચો જેવી સમસ્યાઓ હોય તો હિંગ નાભિમાં લગાડવી અસરદાર નુસખો સાબિત થાય છે. આ ઉપાય ડાયજેશન સુધારે છે. તેનાથી ગેસ, બ્લોટિંગ ઓછું થાય છે. સાથે જ શરીરના ટોક્સિન્સ ધીરે ધીરે બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે.
આયુર્વેદમાં નાભિને શરીરનું કેન્દ્ર બિંદુ કહેવાય છે. જ્યાંથી અનેક નસો શરીરમાં ફેલાય છે. નાભિમાં તેલ કે અન્ય ઔષધિ લગાડવામાં આવે તો તેની અસર ઝડપથી આખા શરીરમાં અનુભવાય છે. હિંગમાં એન્ટી બ્લોટિંગ, એન્ટી બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ઈંફ્લેમેટરી ગુણ હોય છે જે પેટના ગેસ, દુખાવા અને ભારીપણાને દુર કરવામાં મદદ કરે છે.
આયુર્વેદ અનુસાર નિયમિત રીતે નાભિમાં હિંગ લગાડવાથી પાચનશક્તિમાં સુધારો થાય છે. માસિક ધર્મ દરમિયાન થતી સમસ્યા ઓછી થાય છે, પેટના સોજા અને દુખાવાથી રાહત મળે છે. સાથે જ ઊંઘની ગુણવત્તા પણ સુધરે છે.
નાભિમાં હિંગ કેવી રીતે લગાડવી ?
સૌથી પહેલા અડધી ચમચી હિંગ લઈ તેમાં 1 ચમચી એરંડીયાનું તેલ ગરમ કરીને મિક્સ કરો. હવે આ મિશ્રણને નાભિની આસપાસ લગાવી હળવા હાથે મસાજ કરો. આ ઉપાય રાત્રે કરવાથી વધારે લાભ થાય છે. તેલ અને હિંગને આખી રાત પેટ પર લગાડવી રાખો. સવારે હુંફાળા પાણીથી તેને સાફ કરો. આ સિવાય જ્યારે ગેસ થયો હોય, અપચો હોય ત્યારે પણ આ ઉપાય કરી શકાય છે.
જે લોકોની સ્કિન સંવેદનશીલ હોય તેમણે પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો. આ સિવાય હિંગ વધારે પ્રમાણમાં ન લેવી. તેનાથી બળતરા પણ થઈ શકે છે. ગર્ભવતી મહિલાઓએ પણ આ નુસખો ટ્રાય કરતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
