Curd: ઉનાળામાં માટીના વાસણમાં જમાવેલું દહીં ખાવું લાભકારી, જાણી લો ખાસ દહીંથી થતા લાભ વિશે
Benefits Of Curd Set in Clay Pot: ઉનાળામાં દિવસમાં 1 વાટકી દહીં ખાવું હેલ્થ માટે લાભકારી છે. તેમાં પણ આ દહીં જો માટીના વાસણમાં જમાવેલું હોય તો તેના ફાયદા અનેકગણા વધી જાય છે. માટીના વાસણમાં જમાવેલું દહીં ખાવાથી કેવા લાભ થાય છે ચાલો જાણીએ.
Benefits Of Curd Set in Clay Pot: ઉનાળામાં પેટને ઠંડક આપે તેવી વસ્તુઓમાં દહીંનો સમાવેશ પણ થાય છે. ઉનાળામાં દહીં ખાવાથી પાચન સુધરે છે, દહીં ડિહાઈડ્રેશનથી બચાવે છે. ઉનાળામાં દહીં ખાવાથી લૂ થી બચાવ કરવામાં મદદ મળે છે. દહીં પ્રોબાયોટિક્સથી ભરપુર હોય છે જે આંતરડાને સ્વસ્થ રાખી ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. તેમાં પણ આ દહીં જો માટીના વાસણમાં જમાવેલું હોય તો તેના ફાયદા વધી જાય છે.
માટીના વાસણમાં દહીં જમાવવાના ફાયદા
ગરમીના દિવસોમાં જો તમે માટીના વાસણમાં દહીં જમાવો છો તો તેનાથી એક નહીં એક કરતાં વધુ ફાયદા થશે. સૌથી પહેલો ફાયદો કે દહીં ખાટું નહીં થાય, દહીં ઘટ્ટ જામશે અને માટીના વાસણમાં જમાવેલું દહીં ગરમીમાં શરીરને વધારે લાભ કરનાર બની જાય છે.
માટીના વાસણમાં જમાવેલું દહીં ખાવાના ફાયદા
1. માટીમાં પ્રાકૃતિક રીતે કેલ્શિયમ, આયરન, પ્રોટીન જેવા પોષકતત્વો હોય છે. માટીમાં દહીં સેટ કરવાથી આ પોષકતત્વો દહીંમાં ભળી જાય છે. આ દહીં ખાવાથી શરીરને લાભ થાય છે.
2. ગરમીની ઋતુમાં માટીના વાસણમાં જમાવેલું દહીં ખાવાથી શરીરને પ્રાકૃતિક રીતે ઠંડક મળે છે. માટીનું દહીં ખાટું પણ થતું નથી.
3. માટીના વાસણ પ્રાકૃતિક રીતે ક્ષારીય હોય છે જે દહીંની એસિડિટીને સંતુલિત કરે છે. માટીના વાસણમાં જમાવેલું દહીં ખાવાથી પેટમાં બળતરા ઓછી કરવામાં મદદ મળે છે.
4. માટીના વાસણમાં દહીં સેટ કરો છો તો તેમાંથી ખાસ પ્રકારની સુગંધ આવે છે અને આ દહીં ઘટ્ટ જામેલું હોય છે જેથી ખાવામાં પણ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે.
5. માટીના વાસણમાં જમાવેલા દહીંમાં ગુડ બેક્ટેરિયાનો ગ્રોથ સારી રીતે થાય છે. એટલે કે માટીમાં જામેલા દહીંમાં પ્રોબાયોટિક્સની માત્રા વધારે હોય છે. આ દહીં ગટ હેલ્થ સુધારવામાં મદદ કરે છે.
6. માટીમાં જમાવેલું દહીં પાચનમાં હળવું હોય છે. પાચન તંત્ર સંબંધિત સમસ્યા રહેતી હોય તેમણે દહીંને માટીના વાસણમાં જમાવીને જ ખાવું જોઈએ.
માટીના વાસણમાં દહીં જમાવવાની રીત
દહીં જમાવવા માટે દૂધને સૌથી પહેલા હુંફાળુ ગરમ કરો અથવા ગરમ કરેલું દૂધ હુંફાળુ હોય ત્યારે તેને ઉપયોગમાં લઈ લો. દૂધને માટીના વાસણમાં કાઢો અને તેમાં 1 ચમચી મોળુ દહીં મેળવણ તરીકે ઉમેરી બરાબર હલાવો. મેળવણ ઉમેર્યા પછી દૂધના વાસણને ઢાંકીને 5 કલાક રાખો. 5 કલાકમાં દહીં સેટ થઈ ગયું હશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
