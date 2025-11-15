Elaichi Water: કોણે રોજ એલચી પાણી પીવું જોઈએ ? જાણો એલચી બનાવવાની રીત અને પીવાનો સાચો સમય
Elaichi Water Benefits: એલચી આપણા ઘરના રસોડામાં હોય તેવો મસાલો છે. એલચી પાણીની ચર્ચા સોશિયલ મીડિયા પર પણ થઈ રહી છે ત્યારે તમને જણાવીએ કઈ સમસ્યામાં એલચી પાણી પીવું જોઈએ અને તેનાથી કેવા ફાયદા થાય છે.
Trending Photos
Elaichi Water Benefits: એલચીનો ઉપયોગ તમે પણ તમારા ઘરમાં અલગ અલગ વાનગી બનાવવામાં કરતા હશો. એલચીનો ઉપયોગ કેટલીક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં ઔષધી તરીકે પણ કરવામાં આવે છે. એલચીને ચામાં ઉમેરવાથી ચા સ્વાદિષ્ટ અને સુગંધી બને છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે એલચીનું પાણી પણ આપણા શરીર માટે લાભકારી છે ?
એલચી પાણીની ચર્ચા સોશિયલ મીડિયા પર પણ થાય છે. ત્યારે ચાલો તમને પણ જણાવીએ કે કઈ કઈ સમસ્યામાં એલચીનું પાણી પી શકાય છે અને તેનાથી શરીરને કેવા લાભ થાય છે. સાથે જ જાણીએ કે એલચી પાણી બનાવવું કેવી રીતે ?
એલચીમાં નિયાસિન, વિટામીન સી, આયરન, એન્ટી ઓક્સીડન્ટ અને એન્ટી બેક્ટેરિયલ ગુણ હોય છે. એલચીનું સેવન કરવાથી પાણી સંબંધિત સમસ્યા થવાનું રિસ્ક ઘટી જાય છે. એલચી મહિલાઓ માટે વરદાન છે. એલચીમાં ફાઈબર હોય છે.
એલચી પાણી પીવાથી થતા લાભ
- એલચી પાણી પીવાથી દાંતમાં સડો નથી થતો અને કીડા નથી થતા. તેનાથી દાંત મજબૂત થાય છે.
- એલચી પાણી પીવાથી ઓવરઓલ હેલ્થ સુધરે છે. તેનાથી મોં માંથી આવતી વાસની સમસ્યા દુર થાય છે.
- રોજ એલચી પાણી પીવાથી ફેફસામાં જમા ગંદકી બહાર નીકળી જાય છે. તેનાથી ફેફસા ડિટોક્સ કરવામાં મદદ મળે છે.
- જો કોઈને શ્વાસ સંબંધિત સમસ્યા હોય તેમના માટે પણ એલચી પાણી ફાયદાકારક છે.
- થાઈરોઈડના દર્દી માટે પણ એલચી પાણી લાભકારી છે.
- એલચી પાણી પીવાથી મહિલાઓને ફાયદો થાય છે. તેનું પાણી નિયમિત પીવાથી મહિલાઓને યૂટીઆઈ અને અન્ય સંક્રમણથી બચવામાં મદદ મળે છે.
કેવી રીતે બનાવવું એલચી પાણી ?
એલચી પાણી બનાવવું એકદમ ઈઝી છે. તેના માટે 1 ગ્લાસ પાણીમાં 2 એલચી રાત્રે પલાળી દો. સવારે ખાલી પેટ આ પાણી પી જવું. જો તમે નોર્મલ પાણી પીશો તો પણ ચાલશે. પરંતુ જો તમે એલચી સાથે પાણીને ઉકાળી અને હુંફાળુ કરીને પીશો તો પણ ફાયદો થશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે