Dalia: સવારે નાસ્તામાં આ દાણા ખાવાનું શરુ કરો આ વસ્તુ, આખો દિવસ શરીર રહેશે એનર્જેટિક, સાથે થશે 5 સૌથી મોટા ફાયદા
Dalia Health Benefits: સવારનો નાસ્તો પ્રોટીન અને ફાઈબરથી ભરપુર હોય તો તે શરીર માટે લાભકારી છે. એક રિસર્ચ અનુસાર દલિયા આ બંને વસ્તુથી ભરપુર હોય છે. જો સવારે નાસ્તામાં દલિયા ખાવામાં આવે તો શરીરને ચમત્કારી લાભ થાય છે.
Dalia Health Benefits: સવારનો નાસ્તો આખા દિવસ દરમિયાન કામ કરવાની એનર્જી માટે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. દરેક વ્યક્તિએ સવારે નાસ્તો કરવો જ જોઈએ. સવારે નાસ્તામાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જે શરીરને એનર્જી પણ આપે અને પોષક તત્વ પણ આપે. આજે તમને નાસ્તા માટે સૌથી બેસ્ટ ઓપ્શન કયો છે તે જણાવીએ. ઘણા લોકો નાસ્તામાં ઓટ્સ ખાવાનું પસંદ કરે છે. જો તમે ઓટ્સ સિવાય અન્ય કોઈ હેલ્ધી વસ્તુ ખાવા ઇચ્છો છો તો નાસ્તામાં દલિયાનો સમાવેશ કરો. દલિયા જેને ઘઉંના ફાડા પણ કહેવાય છે તે પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે અને સવારના નાસ્તાનો એક શાનદાર વિકલ્પ છે. દલિયા તમે રોજ ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો.
ઘઉં થી બનેલા દલિયા એટલે કે ઘઉંના ફાડા પોષણથી ભરપૂર હોય છે. દલિયાથી શરીરની જરૂરિયાત અનુસારની કેલેરી, પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ અને ફાઇબર મળે છે. ઘઉંના ફાડામાં ફેટ ખૂબ જ ઓછું હોય છે. ઘઉંના ફાડા કાર્બ્સ, ફાઇબર અને જરૂરી વિટામિનનું કોમ્બિનેશન છે. જે શરીરને લાંબા સમય સુધી એનર્જી આપે છે અને પેટ પણ ભરેલું રાખે છે.
દલિયામાં ફાઇબર હોય છે જે પાચનને મજબૂત રાખે છે. દલિયાથી જે પ્રોટીન મળે છે તે મસલ્સ બનાવવામાં મદદ કરે છે. દલિયામાં આયરન, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ જેવા જરૂરી ખનીજ હોય છે. જે લોહી બનાવવામાં હાડકાને મજબૂત કરવામાં અને સ્નાયુને યોગ્ય રીતે કામ કરતા રાખવામાં મદદ કરે છે. દલિયા રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા વધારે છે અને હૃદયના સ્વાસ્થ્યને પણ સુધારી શકે છે..
નાસ્તામાં દલિયા ખાવાથી થતા 5 સ્વાસ્થ્ય લાભ
1. દલિયા વજન ઘટાડવા ઈચ્છતા હોય તેવા લોકો માટે બેસ્ટ ફૂડ છે. તેમાં રહેલું ફાઇબર પેટને લાંબા સમય સુધી ભરેલું રાખે છે અને વારંવાર ભૂખ લાગતી નથી. દલિયામાં કેલેરી ઓછી હોય છે અને તે ઝડપથી પચી જાય છે.
2. દલિયામાં બે પ્રકારના ફાઈબર હોય છે જે બંને મળીને પાચનતંત્રને મજબૂત બનાવે છે તેના કારણે પેટ સાફ રહે છે અને કબજિયાતની સમસ્યાથી મુક્તિ મળે છે.
3. દલિયામાં બીટા ગ્લુકોન હોય છે જે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડે છે. તેમાં રહેલું મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમ બ્લડપ્રેશરને કંટ્રોલમાં રાખે છે અને હાર્ટને હેલ્થી બનાવે છે.
4. દલિયામાં ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ ઓછો હોય છે. જેના કારણે તે સુગર ધીરે ધીરે રિલીઝ કરે છે. ડાયાબિટીસ હોય તે લોકો પણ દલિયા ખાઈ શકે છે તેનાથી બ્લડ સુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રાખવામાં મદદ મળે છે.
5. દરિયામાં કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ હોય છે જે હાડકાને મજબૂત બનાવે છે.. દલિયા મસલ્સ માસ બનાવવામાં મદદ કરે છે.. જે લોકો જીમમાં જતા હોય તેમને દલિયા ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે તેનાથી સ્નાયુ અને હાડકા મજબૂત બને છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
