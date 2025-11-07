Health Tips: સૂતા પહેલા પગના મોજાની અંદર ડુંગળીની સ્લાઈસ રાખવાથી થતા લાભ વિશે જાણો
Onion Slice on Feet Benefits: રાત્રે સૂતી વખતે ડુંગળીની સ્લાઈસ પગના તળીયા પર રાખી મોજા પહેરીને સુવાથી શરીરને લાભ થાય છે. આ નુસખો શરીરને કેવા લાભ કરે છે આજે તમને જણાવીએ.
Onion Slice on Feet Benefits: ડુંગળી ભોજનનો સ્વાદ વધારવાની સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ સુધારે છે. આજે તમને ડુંગળીના આવા જ નુસખા વિશે જણાવીએ જેને અપનાવ્યા પછી તમને પણ શરીરમાં પોઝિટિવ ફેરફાર દેખાવા લાગશે. તમે એ વાત તો કદાચ સાંભળી પણ હશે કે ડુંગળીને બગલમાં રાખવામાં આવે તો શરીરનું તાપમાન વધી જાય છે. આ વાત જરા અટપટી લાગશે. પરંતુ જો તમે ડુંગળીને પગના તળીયા પર રાખી સુઈ જાવ છો તો આ પ્રક્રિયાથી શરીરને કેટલાક લાભ થાય છે.
ડુંગળીની જાડી સ્લાઈસ કરી તેને પગના તળીયા પર રાખી તેના પર મોજું પહેરી લેવું. આ રીતે આખી રાત ડુંગળીને મોજામાં રાખવી. આ રીતે મોજા પહેરી ડુંગળી રાખવાથી શરીર કુદરતી રીતે ડિટોક્સ થાય છે. આ સિવાય શરીરને કેવા લાભ થાય છે ચાલો તમને જણાવીએ.
બોડી ડિટોક્સ થશે
સૂતી વખતે પગના તળીયા પર ડુંગળીનો ટુકડો રાખવાથી બોડી ડિટોક્સ થશે. માન્યતા છે કે આ રીતે ડુંગળી રાખવાથી રક્ત શુદ્ધ થાય છે. શરદી-ઉધરસ જેવા સંક્રમણોથી બચાવ થાય છે. આ એક ઘરેલુ નુસખો છે. તેને અપનાવવા માટે પગમાં મોજા પહેરી તેમાં ડુંગળીનો એક ટુકડો રાખી દેવો અને પછી સુઈ જવું.
ઈમ્યૂનિટી બુસ્ટ થશે
પગ નીચે ડુંગળીનો ટુકડો રાખવાથી ઈમ્યૂનિટી બુસ્ટ થશે. ડુંગળીમાં એન્ટી બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી વાયરલ ગુણ હોય છે જે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે.
ફ્લૂમાં રાહત
સૂતા પહેલા પગ નીચે ડુંગળીનો ટુકડો રાખવાથી શરદી અને ફ્લૂથી રાહત મળી શકે છે તેવો દાવો કરવામાં આવે છે. ડુંગળીનો ટુકડો કાપી તેને તળીયા પર રાખી મોજું પહેરી આખી રાત રહેવા દો.
ત્વચા માટે લાભકારી
સૂતા પહેલા પગ નીચે ડુંગળીનો ટુકડો રાખવાથી ત્વચાને પણ લાભ થાય છે. તેનાથી ત્વચા મુલાયમ અને હાઈડ્રેટેડ રહે છે. તેનાથી સ્કિનને જરૂરી મોઈશ્ચર મળે છે અને ડ્રાયનેસ દુર થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
