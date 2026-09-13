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Mulethi: હુંફાળા પાણી સાથે મુલેઠી પાવડર લેવાના ફાયદા, 4 સીઝનલ સમસ્યાથી મળી શકે છે રાહત

Mulethi Benefits : વાતાવરણમાં થતા ફેરફારના કારણે આ સમયે વાયરલ રોગનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. બદલતાં વાતાવરણના કારણે થતી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓથી બચીને રહેવા માટે મુલેઠીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. હુંફાળા પાણીમાં મુલેઠી પાવડર મિક્સ કરીને પીવાનો નુસખો આ સમયે તમને નિરોગી રાખી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 13, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:34 PM IST
Mulethi: હુંફાળા પાણી સાથે મુલેઠી પાવડર લેવાના ફાયદા, 4 સીઝનલ સમસ્યાથી મળી શકે છે રાહત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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