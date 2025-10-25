ઘઉં નહીં બેસનની રોટલી છે સ્વાસ્થ્યનો ખજાનો, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલથી વજન ઘટાડવામાં થશે ફાયદો
બેસન એટલે કે ચણાના લોટથી બનેલી રોટલી ન માત્ર ટેસ્ટમાં સારી હોય છે, પરંતુ તે સ્વાસ્થ્યને ઘણા ફાયદા પહોંચાડે છે. આ રોટલી પ્રોટીન, ફાઇબર અને જરૂરી પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે, જે શરીરને અંદરથી મજબૂત બનાવે છે.
Trending Photos
Health News: ભારતમાં મોટા ભાગના લોકો રોટલીનું સેવન જરૂર કરે છે. સામાન્ય રીતે આપણે ઘઉંની રોટલીનું સેવન કરીએ છીએ કારણ કે આપણે લાગે છે કે તે સ્વાસ્થ્ય માટે સારી છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ઘઉંની રોટલી સિવાય બેસન એટલે કે ચણાના લોટની રોટલી ન માત્ર ટેસ્ટમાં સ્વાદિષ્ય હોય છે, પરંતુ તેમાં સ્વાસ્થ્યના ઘણા રાઝ છુપાયેલા છે. આ રોટલી પ્રોટીન, ફાઇબર અને આવશ્યક પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે જે શરીરને અંદરથી મજબૂત બનાવે છે. ખાસ કરીને ડાયાબિટીસના દર્દીઓ અને વજન ઘટાડવાની યાત્રા પર રહેલા લોકો માટે, ચણાના લોટની રોટલી એક વરદાન છે. તો ચાલો ચણાના લોટની રોટલીનાં ફાયદાઓ શોધીએ.
ચણાના લોટની રોટલીના ફાયદા શું છે
1. ડાયાબિટીસને નિયંત્રણમાં રાખવામાં મદદ કરે છે - ચણાના લોટની રોટલીનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે બ્લડ સુગરમાં અચાનક વધારો થતો અટકાવે છે. તેમાં ગ્લાયકેમિક ઇન્ડેક્સ ઓછો હોય છે, જે શરીરમાં ખાંડને ધીમે ધીમે મુક્ત કરે છે. આ જ કારણ છે કે આ રોટલી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. જો તમને અથવા તમારા ઘરમાં કોઈને ડાયાબિટીસ છે, તો ઘઉંને બદલે ચણાના લોટની રોટલી ખાવી એ એક સ્માર્ટ અને સ્વસ્થ પસંદગી હોઈ શકે છે.
2. કોલેસ્ટ્રોલને નિયંત્રિત કરે છે - ચણાના લોટમાં ફાઇબર વધુ હોય છે, જે શરીરમાં ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. આ હૃદય રોગનું જોખમ પણ ઘટાડે છે. જો તમે તમારા હૃદયના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવા માંગતા હો, તો ચણાના લોટની રોટલી તમારા માટે યોગ્ય પસંદગી છે.
3. વજન ઘટાડવામાં અસરકારક- વજન ઘટાડવા માંગતા લોકો માટે ચણાના લોટની રોટલી ખૂબ જ મદદરૂપ છે. તેમાં રહેલા પ્રોટીન અને ફાઇબરનું પ્રમાણ પેટને લાંબા સમય સુધી ભરેલું રાખે છે, જેનાથી ભૂખ ઓછી લાગે છે અને વધુ પડતું ખાવાનું બંધ થાય છે. આ રોટલી ડાયેટ પર બેસ્ટ વિકલ્પ છે.
4. પાચનતંત્ર સુધારે છે - ચણાના લોટની રોટલી પેટના સ્વાસ્થ્યનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખે છે. તેમાં રહેલું ફાઇબર કબજિયાત જેવી સમસ્યાઓમાં રાહત આપે છે અને પાચનમાં સુધારો કરે છે. આ રોટલી આંતરડાને સ્વચ્છ રાખવામાં મદદ કરે છે અને શરીરમાંથી હાનિકારક ઝેરી તત્વોને દૂર કરે છે.
5. આયરન અને જરૂરી પોષણથી ભરપૂરઃ ચણાનો લોટ ન માત્ર પ્રોટીન અને ફાઇબરનો સારો સ્ત્રોત છે, પરંતુ તેમાં આયરન જેવા જરૂરી મિનરલ્સ પણ હોય છે. તે શરીરમાં લોહીની ઉણપ એટલે કે એનીમિયાથી બચાવે છે અને હીમોગ્લોબિનનું સ્તર બનાવી રાખવામાં મદદ કરે છે. મહિલાઓ અને બાળકો માટે આ રોટલી ફાયદાકારક છે.
ચણાના લોટની રોટલી કેવી રીતે બનાવવી?
ચણાના લોટની રોટલી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. તમે થોડી સેલરી, મીઠું, લીલા મરચાં, ડુંગળી અને ધાણા ઉમેરીને લોટ ભેળવી શકો છો. જો ઈચ્છો તો, રોટલી સુંવાળી બનાવવા માટે તમે થોડો ઘઉંનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો. તેને તવા પર શેકો અને ઘી અથવા માખણ સાથે ગરમાગરમ પીરસો.
ડિસ્ક્લેમર
આ સ્ટોરીમાં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જાણકારી માત્ર સામાન્ય માહિતી છે. કોઈપણ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા માટે હંમેશા ડોક્ટરની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે