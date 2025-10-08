Healthy Diet: ભોજન કર્યા બાદ ફૂલવા લાગે છે પેટ, તો ડાયટમાં સામેલ કરો આ ફૂડ્સ
How To Relieve Indigestion Naturally:આજકાલ, ગેસ અને અપચોની સમસ્યા ઝડપથી વધી રહી છે, અને તેની પાછળનું કારણ એ છે કે આપણે કંઈપણ અને બધું ખાઈ રહ્યા છીએ. ચાલો તમને જણાવીએ કે આમાંથી કેવી રીતે રાહત મેળવવી.
Foods That Reduce Bloating: દુનિયામાં ઘણા લોકો એવા છે, જેને ભોજન કર્યા બાદ પેટ ફૂલવાની ફરિયાદ રહે છે. ખોટા ખાનગાન અને એક લિમિટથી વધુ ભોજન કરવાને કારણે પણ આવું થાય છે અને ક્યારેય બીમારીને કારણે પણ આ સમસ્યા જોવા મળે છે. પરંતુ તેમાં સૌથી મોટું કારણ છે ખોટા ખાનપાન, ગેસ, અપચો કે પાણીની કમી. આ એક એવી સમસ્યા છે જો તમને રાત્રે થાય તો સૂવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. આ સિવાય દિવસ દરમિયાન તમારૂ રૂટિન પ્રભાવિત કરે છે. આવો તમને જણાવીએ કયા ફૂડ્સની મદદથી આ સમસ્યાને ખતમ કરી શકાય છે.
કયા ફૂડ્સથી થઈ શકે છે ફાયદો?
આ સમસ્યાથી બચવા માટે તમે ઘણા પ્રકારના ફૂડ્સ તમારા ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો, જે તમને બ્લોટિંગની સમસ્યામાં રાહત અપાવવામાં મદદ કરે છે. તેમાં પ્રથમ નંબર પર આદુ આવે છે. તેમાં એન્ટી-ઈન્ફ્લેમેટરી તત્વ હોય છે, જે આપણા પાચનતંત્રને સારૂ રાખે છે, જેનાથી પેટમાં ગેસ કે પેટ ફૂલવાની સમસ્યામાં રાગત મળે છે. જો તમે આદુને સામેલ કરવા ઈચ્છતા નથી તો બીજો વિકલ્પ પણ છે જેમ કે
દહીં
જો તમે તમારા ડાયટમાં આદુને સામેલ કરવા ઈચ્છતા નથી તો બીજો વિકલ્પ દહીં છે. તેમાં પ્રોબાયોટિક્સ હોય છે, જે આંતરડાને હેલ્ધી રાખે છે. આ રીતે જ્યારે આંતરડા હેલ્ધી રહે છે તો પાચન સારૂ રહે છે.ડદહીંના સેવનથી પેટમાં સારા બેક્ટેરિયાની સંખ્યા વધે છે, જેનાથી ગેસ અને અપચાની સમસ્યા દૂર થાય છે.
આ ઉપાય પણ અજમાવી શકો છો
તમારી પાસે એક વિકલ્પ કાકડીનો પણ છે. તેનું સેવન સલાડના રૂપમાં કરી શકાય છે. કાકડીમાં 95 ટકા પાણી હોય છે, જે શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવા અને પેટમાં સોજાને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. કાકડી સિવાય તમે કેળાનું સેવન કરી શકો છો. તેમાં પોટેશિયમ ભરપૂર હોય છે, તે શરીરમાં સોડિયમના લેવલને જાળવી રાખે છે અને તેનાથી હેસ અને અપચાની સમસ્યા દૂર થાય છે. તમે પપૈયાને પણ ડાયટમાં સામેલ કરી શકો છો. આ સિવાય ભોજન કર્યા બાદ થોડી વરિયાળી પણ ચાવી શકો છો, જજેમાં પ્રાકૃતિક એન્ટી-સ્પાસ્મોડિક ગુણ હોય છે. તે પેટમાં અપચા અને ગેસની સાથે અન્ય સમસ્યાનું સમાધાન કરે છે. પરંતુ તમારે તે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ડાયટમાં એવી વસ્તુ સામેલ ન કરો જેનાથી ગેસ અને અપચાની સમસ્યા થઈ રહી છે.
