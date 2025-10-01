Prev
Best Time to Eat Fruits : ફળ ખાવા જરૂરી છે. દિવસ દરમિયાન ડાયટમાં ફળ એડ કરવા જોઈએ પરંતુ ફળ જો ખોટા સમયે ખાવામાં આવે તો તેનો કોઈ ફાયદો નથી. આજે તમને જણાવીએ દિવસમાં ક્યારે ફળ ખાવા અને કયા સમયે ફળ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.

Oct 01, 2025

ફળ ખાવાનો સૌથી બેસ્ટ સમય કયો ? જાણો એક્સપર્ટ પાસેથી કયા સમયે ફ્રુટ ભુલથી પણ ન ખાવા

Best Time to Eat Fruits : અલગ અલગ પ્રકારના ફળ હેલ્ધી ડાયટનો એક ભાગ હોય છે. ફળથી શરીરને જરૂરી વિટામિન્સ, મિનરલ્સ, ફાઈબર અને અન્ટી ઓક્સીડન્ટ મળે છે. ફળ ખાવાથી ત્વચાને પણ લાભ થાય છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ દરેક વ્યક્તિને ડાયટમાં ફળનો સમાવેશ કરવાની સલાહ આપે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ફળને ખોટા સમયે ખાવામાં આવે તો તે શરીરને નુકસાન પણ કરી શકે છે? તો ચાલો જાણીએ ફળ ખાવાનો સારો અને ખરાબ સમય કયો છે. 

ક્યારે ફળ ખાવા જોઈએ ?

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ફળ દિવસમાં 2 વખત ખાવા જોઈએ. બપોરના ભોજન પહેલા અને રાત્રે ભોજન કરતા પહેલા ફળ ખાવા સૌથી બેસ્ટ છે. કારણ કે આ સમયે આપણું પેટ હળવું હોય છે અને પાચન તંત્ર ફળના પોષકતત્વોને સારી રીતે ગ્રહણ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત વર્કઆઉટની 30 થી 40 મિનિટ પહેલા પણ ફળ ખાઈ શકો છો. તેનાથી શરીરને એનર્જી મળે છે અને વર્કઆઉટ દરમિયાન થાક પણ લાગતો નથી. વર્કઆઉટ પહેલા ફળ ખાવા હોય તો કેળા, સફરજન કે સીઝનલ ફ્રુટ ખાઈ શકાય છે. 

આ સિવાય ફળને તમે ડેઝર્ટ તરીકે જમ્યા પછી પણ ખાઈ શકો છો. તેનાથી 2 ફાયદા થશે. એક તો જમ્યા પછી કંઈ ગળ્યું ખાવાની ક્રેવિંગ થતી હોય તો તે શાંત થશે અને ફળનો સ્વાદ પણ મળશે. 

કયા સમયે ફળ ન ખાવા ?

ઘણા લોકો સવારે જાગીને નાસ્તામાં ફળ ખાય છે. એક્સપર્ટ અનુસાર આમ કરવું નહીં. સવારે ખાલી પેટ ફળ ખાવાથી લાભને બદલે નુકસાન થાય છે. ખાલી પેટ ફળ ખાવાથી ઈંસુલિન લેવલ અચાનક વધી જાય છે. સાથે જ ખાલી પેટ ફળ ખાવાથી ગટ બેક્ટેરિયાનું સંતુલન ખરાબ થઈ જાય છે. 

તેવી જ રીતે રાત્રે ભારે ભોજન કર્યા પછી પણ ફળ ખાવા યોગ્ય નથી. આમ કરવાથી પાચન સ્લો થઈ જાય છે અને ગેસ તેમજ બ્લોટિંગની સમસ્યા થાય છે. ફળ પોષણથી ભરપુર હોય છે તેથી તેને યોગ્ય સમયે જ ખાવા જોઈએ. સવારે ખાલી પેટ ફળ ખાવાને બદલે તમે મિડ મીલ સ્નેક્સ તરીકે ફળ ખાઈ શકો છો. આ સિવાય સાંજના સમયે પણ ચા ને બદલે ફ્રુટ ખાઈ શકાય છે. 

