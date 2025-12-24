Sweet Potatoes: ડાયાબિટીસમાં શક્કરિયા ખાવા કે નહીં ? જાણો કેવા શક્કરિયા શરીરને ફાયદો કરે
Sweet Potatoes In Diabetes: ડાયાબિટીસમાં દર્દીએ પોતાના આહારનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જો ખાવાપીવામાં બેદરકારી થઈ જાય તો બ્લડ શુગર ઝડપથી વધી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ડાયાબિટીસમાં શક્કરિયા ખાવાની સાચી રીત કઈ છે.
Sweet Potatoes In Diabetes: ડાયાબિટીસમાં વ્યક્તિએ ખાવા-પીવાને લઈને ખાસ સતર્ક રહેવું પડે છે. ડાયાબિટીસ હોય તેમણે કઈ વસ્તુઓ ખાવી અને કઈ વસ્તુઓ ન ખાવી તે જાણવું જરૂરી હોય છે. કારણકે જો ડાયાબિટીસમાં વ્યક્તિ ખાવા પીવામાં બેદરકારી દાખવે તો ગંભીર આરોગ્ય સમસ્યા અસર જાય શકે છે જે જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે. ડાયાબિટીસ હોય તેમને કેટલીક વસ્તુઓને લઈને હંમેશા મનમાં પ્રશ્ન રહે છે. આવી વસ્તુઓમાં શક્કરિયાનો પણ સમાવેશ થાય છે. સ્વાદમાં મીઠા શક્કરિયા ડાયાબિટીસના દર્દીઓ ખાઈ શકે કે નહીં તે અંગે પ્રશ્ન હોય છે. જો તમને પણ આ પ્રશ્ન હોય તો ચાલો તેનું સમાધાન તમને જણાવી દઈએ.
શક્કરિયાને લઈને પ્રશ્ન હોય છે કે શું ડાયાબિટીસમાં શક્કરિયા ખાઈ શકાય ? આ પ્રશ્નનો જવાબ છે હા. શક્કરિયા સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે લો ગ્લાયસેમિક ફૂડ છે. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય માત્રામાં શક્કરિયા ખાવા ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ એક માપ છે જે જણાવે છે કે તે વસ્તુ ખાધા પછી બ્લડ શુગર કેટલું ઝડપથી વધશે. ખાવા પીવાની દરેક વસ્તુને હાઈ ગ્લાઇસેમિક ઇન્ડેક્સ અને લો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. હાઈ ગ્લાઈસેમિક ઇન્ડેક્સ વાળી વસ્તુઓ જેમ કે ખાંડ, મેંદો ખાધા પછી ઝડપથી ગ્લુકોઝ વધી જાય છે જેના કારણે ડાયાબિટીસમાં બ્લડ સુગર લેવલ વધી જાય છે. જ્યારે આખા અનાજ, શક્કરીયા, દાળ, કઠોળ જેવી વસ્તુઓ બ્લડમાં ગ્લુકોઝ ધીરે ધીરે છોડે છે જેના કારણે બ્લડ સુગર લેવલ મેન્ટેન રહે છે.
શક્કરિયા બટેટા કરતાં સ્વાદમાં મીઠા હોય છે. શક્કરિયાનું ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ તેને પકાવવાની રીત પ્રમાણે બદલી જાય છે. છાલ સાથે બાફેલા શક્કરિયા ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે બટેટા કરતા સારો વિકલ્પ છે. બટેટામાં ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ 85 હોય છે જ્યારે શક્કરિયામાં 44 થી વધુમાં વધુ 61 સુધીનો હોય છે. એટલે કે બટેટા કરતા શક્કરિયું હેલ્ધી વિકલ્પ છે.
શક્કરિયામાં બટેટા કરતા કાર્બોહાઈડ્રેટ પણ ઓછા હોય છે. શક્કરીયા ફાઇબરનો સૌથી સારો સોર્સ છે. શક્કરિયામાં વિટામિન એ, વિટામીન સી અને પોટેશિયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવા મિનરલ્સ પણ હોય છે. શક્કરીયા ખાવાથી ઓક્સિડેટીવ સ્ટ્રેસ અને સોજા ઓછા કરવામાં મદદ મળે છે. આ બંને સમસ્યા પણ ડાયાબિટીસ સંબંધિત હોય છે.
ડાયાબિટીસમાં શક્કરિયા કેવી રીતે ખાવા?
ડાયાબિટીસના દર્દીઓ શક્કરિયાને બાફીને અથવા બેક કરીને ખાઈ શકે છે. શક્કરિયાને તળીને અથવા તો વધારે પડતા મસાલા ઉમેરીને ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. સૌથી બેસ્ટ છે કે તમે શક્કરિયાને બાફીને ઉપયોગમાં લો. બાફેલા શક્કરિયા સંતુલિત આહાર ગણાય છે. આ રીતે શક્કરિયા ખાવાથી બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહે છે અને શક્કરિયાના પોષક તત્વો પણ શરીરને મળે છે. તમે શક્કરિયાને તેલ વિના એર ફ્રાયરમાં ફ્રાય કરીને પણ ખાઈ શકો છો.
