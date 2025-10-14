રોકેટની સ્પીડથી ઘટી જશે હાઈ યુરિક એસિડ, અપનાવો આ 5 નુસ્ખા, હાડકાની સમસ્યા થશે દૂર
How to Reduce Uric Acid: હાઈ યુરિક એસિડને કારણે તમારા હાડકામાં સખત દુખાવો થઈ શકે છે. તો સાંધામાં દુખાવો અને સોજા પેદા કરી શકે છે. તેનાથી જલ્દી છુટકારો મેળવવા માટે તમે આ 5 નુસ્ખાની મદદ લઈ શકો છો.
Health News: હાઈ યુરિક એસિડ આજકાલ ઘણા લોકો માટે મુશ્કેલીનું કારણ બની રહ્યું છે. તે સાંધામાં દુખાવો, સોજા અને સંધિવા જેવી સમસ્યા પેદા કરે છે. પરંતુ કેટલીક સરળ રીત અપનાવી તમે તેને કંટ્રોલ કરી શકો છો અને હાડકાની સમસ્યામાં રાહત મેળવી શકો છો. આવો જાણીએ 5 સરળ ઉપાય, જે યુરિક એસિડને ઝડપથી ઘટાડશે.
ખૂબ પાણી પીવો
પાણી યુરિક એસિડને ઘટાડવા માટે સૌથી સરળ રીત છે. દિવસમાં 8-10 ગ્લાસ પાણી પીવાથી યુરિક એસિડ કિડની દ્વારા બહાર નીકળી જાય છે. લીંબુ પાણી કે નાળિયેર પાણી પણ ફાયદાકારક છે. તે શરીરને ડિટોક્સ કરે છે અને યુરિક એસિડના સ્તરને ઘટાડે છે.
હાઈ-પ્યુરીન ફૂડથી બચો
યુરિક એસિડ વધવાનું મોટું કારણ હાઈ-પ્યુરીનવાળા ખાદ્ય પદાર્થ છે. રેડ મીટ, માછલી, શેલફિશ, દાળ, મશરૂમ અને પાલક જેવા ખાદ્ય પદાર્થોનું ઓછું સેવન કરો. તેની જગ્યાએ આખા અનાજ, લીલા શાકભાજી અને ઓછા પ્યુરીન યુક્ત ફુડને તમારા ડાયટમાં સામેલ કરો.
ફળ અને શાકભાજી
કેટલાક ફળ અને શાકભાજી યુરિક એસિડને ઘટાડવામાં મદદગાર છે. ચેરી, સફરજન, સંતરા અને અનાનાસ જેવા ફળ ખાવો. આ ફળ યુરિક એસિડને ઘટાડે છે અને સોજા પણ ઓછા કરે છે. આ સિવાય કાકડી અને ગાજર જેવા શાકભાજી પણ ફાયદાકારક છે.
વજન કંટ્રોલ કરો
વજન વધારે હોય તો તે યુરિક એસિડના સ્તરને વધારે છે. નિયમિત વ્યાયામ અને સંતુલિત ડાયટથી વજન કંટ્રોલ કરો. દરરોજ 30 મિનિટ વોકિંગ, યોગ કે હળવી એક્સરસાઇઝ કરો. તેનાથી ન માત્ર યુરિક એસિડ ઘટશે, પરંતુ સાંધાનો દુખાવો પણ દૂર થશે.
દારૂ અને સુગરથી દૂર રહો
દારૂ અને વધુ સુગરવાળા પીણા યુરિક એસિડને વધારે છે. બીયર, સોડા અને મીઠા જ્યુસથી બચો. તેની જગ્યાએ હર્બલ ટી કે સાદુ પાણી પીવો. તે તમારૂ શરીર સ્વસ્થ રાખશે અને યુરિક એસિડને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરશે.
આ 5 સરળ ટિપ્સ અપનાવી તમે યુરિક એસિડને ઝડપથી ઘટાડી શકો છો. નિયમિત રૂપથી તેનું પાલન કરો અને ડોક્ટરની સલાહ લો. સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવી તમે હાડકાની સમસ્યાથી પણ બચી શકો છો.
Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
