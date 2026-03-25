Betel Leaves: એક-બે નહીં શરીરની 4 સમસ્યામાં ફાયદો કરે પાન, જાણો ક્યારે અને કેવી રીતે ખાવું ?
Betel Leaf Health Benefits: નાગરવેલના પાન ઔષધીય ગુણોથી ભરપુર હોય છે. આ પાન ખાવાથી શરીરની 4 સમસ્યામાં રાહત મળી શકે છે. પરંતુ આ પાનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણવું જરૂરી છે. તો ચાલો આજે નાગરવેલના પાનના ફાયદાની સાથે તેનો ઉપયોગ કરવાની સાચી રીત વિશે પણ જાણીએ.
- નાગરવેલનું પાન ખાવાના ફાયદા.
- નાગરવેલના પાનનો ઉપયોગ કરવાની રીત.
- નાગરવેલના પાન આ 4 બીમારીમાં કરે ફાયદો.
Betel Leaf Health Benefits: નાગરવેલના પાનનો ઉપયોગ વર્ષોથી થતો આવે છે. આ પાન પૂજા-પાઠમાં ઉપયોગી હોવાની સાથે શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. આ પાન ઔષધીય ગુણોથી ભરપુર હોય છે જે શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. મોટાભાગે આ પાનનો ઉપયોગ મીઠું પાન બને તેમાં જ કરવામાં આવે છે. પરંતુ શરીરને લાભ થાય તે રીતે પાન ખાવું હોય તો મીઠા પાન તરીકે નહીં પણ આ રીતે પાન ખાવું જોઈએ. પાન ખાવાની રીત પર તેનાથી થતા લાભનો આધાર હોય છે. જો સાચી રીતે નાગરવેલના પાનનો ઉપયોગ કરશો તો શરીરની 4 સમસ્યામાં તે ઔષધીની જેમ અસર કરશે.
નાગરવેલના પાન આ 4 બીમારીમાં કરે ફાયદો
પાચનની સમસ્યા
ખરાબ આહાર, જમવાનો અનિયમિત સમય, મસાલેદાર ખોરાક, ફાસ્ટફુડ વગેરેનું પ્રમાણ રોજના ભોજનમાં વધી ગયું છે જેના કારણે અનેક લોકોને પાચન સંબંધિત સમસ્યા રહેતી હોય છે. પેટમાં ગેસ, એસિડિટી, અપચો વગેરે ખરાબ પાચનના કારણે થાય છે. આવી તકલીફોમાં નાગરવેલના પાન ફાયદો કરી શકે છે. નાગરવેલના પાનમાં પ્રાકૃતિક તેલ અને ખાસ પ્રકારના એન્જાઈમ્સ હોય છે જે પાચનની તકલીફોમાં રાહત આપી શકે છે. ઉનાળામાં નાગરવેલનું પાન પેટને ઠંડક આપે છે.
કફથી અપાવશે મુક્તિ
નાગરવેલનું પાન છાતીમાં જામેલા કફ અને સીઝનલ બીમારીઓથી રાહત આપવામાં મદદ કરી શકે છે. પાન એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણથી ભરપુર હોય છે. પાનનો ઉપયોગ કફમાં કરવાથી છાતીમાં જામેલો કફ ઢીલો પડી નીકળી જાય છે. વર્ષોથી શરદી, કફ સહિતની સમસ્યામાં પાનનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે.
મૂડ સુધારવામાં કરશે મદદ
મહિલાઓને માસિક સમયે, મેનોપોઝ સમયે મૂડ સ્વિંગ થતા હોય છે. આ સમયે થાક, સ્ટ્રેસ, ઉદાસી અનુભવાય છે. આવા સમયે મૂડ સુધારવાનું કામ પાન કરી શકે છે. પાનમાં ખાસ પ્રકારના રસાયણ હોય છે જે મનને શાંત કરે છે અને ખરાબ મૂડને સુધારવામાં મદદ કરે છે.
ઓરલ હેલ્થ સુધરશે
નાગરવેલના પાન એન્ટી બેક્ટેરિયલ અને એન્ટી ફંગલ ગુણનો ખજાનો છે. આ પાન ખાવાથી ઓરલ હેલ્થ સારી રહે છે. પાન ખાવાથી પેઢાના સોજા, મોંમાંથી આવતી દુર્ગંધની સમસ્યાથી મુક્તિ મળી શકે છે. પાન ખાવાથી દાંતમાં વધતાં બેક્ટેરિયાનો નાશ થઈ શકે છે. પાન દુનિયાનું સૌથી બેસ્ટ નેચરલ માઉથ ક્લીનર છે.
નાગરવેલના પાનનો ઉપયોગ કરવાની રીત
નાગરવેલના પાનનો ઉપયોગ કરવાથી થતા લાભ વિશે તો તમે જાણી લીધું. હવે જાણો કે આ ફાયદા પાન કેવી રીતે ખાવાથી થાય છે. ઉપર જણાવ્યા અનુસારના સ્વાસ્થ્ય લાભ માટે પાનનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તેમાં સોપારી, ગુલકંદ સહિતના મસાલા ઉમેરી ખાવું નહીં. એટલે કે મીઠું પાન બનાવી ખાવું નહીં. મીઠું પાન રોજ ખાવાથી ફાયદાને બદલે નુકસાન થઈ શકે છે. પાનથી થતા લાભ મેળવવા હોય તો કાચું પાન જ ખાવું. અથવા તેને પાણીમાં ઉકાળી તેનો કાઢો બનાવીને પીવો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
