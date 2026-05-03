Bhramari Pranayam Benefits: વાત જ્યારે માનસિક સ્વાસ્થ્યની આવે તો લોકો પોતાની સમસ્યા વિશે બોલવામાં સંકોચ કરે છે. સ્ટ્રેસ, બેચેની થવી, ઊંઘ ન આવવી, ગુસ્સો આવવો જેવી સમસ્યા વિશે કોઈ સાથે વાત ન કરવી હોય અને તેનાથી મુક્ત થવું હોય તો રોજ આ પ્રાણાયામ કરવાનું શરુ કરી દો. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 03, 2026, 07:38 AM IST
  • માનસિક સ્વાસ્થ્યની આવે તો લોકો પોતાની સમસ્યા વિશે બોલવામાં સંકોચ કરે છે. 
  • સ્ટ્રેસ, ભવિષ્યની ચિંતા, ઊંઘ ન આવવી, બેચેની થવી ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થના લક્ષણો.
  • આ પ્રાણાયામ પર થયેલી રિસર્ચમાં વૈજ્ઞાનિકોને પણ ચોંકાવનારું પરિણામ જોવા મળ્યું છે. 
     

Bhramari Pranayam: દવા કે ટ્રીટમેન્ટ વિના મેન્ટલ હેલ્થ સુધરશે, રોજ આ પ્રાણાયામ કરો, વિજ્ઞાનીકોએ પણ માન્યું આ પ્રાણાયામ છે બેસ્ટ

Bhramari Pranayam Benefits:ટેકનોલોજી, સોશિયલ મીડિયા અને આધુનિક જીવનશૈલીના કારણે લોકોના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર સૌથી વધુ અસર જોવા મળે છે. સ્ટ્રેસ, ગુસ્સો, ઊંઘની ખામી, બેચેની જેવી સમસ્યાને લોકો સામાન્ય ગણે છે પણ આ સમસ્યાઓ જીવન પર મોટું જોખમ છે. શરીરમાં કોઈ તકલીફ હોય તો તેના વિશે લોકો મુક્તમને ચર્ચા કરે છે પણ આજના સમયમાં પણ લોકો મેન્ટલ હેલ્થને લઈને નોર્મલ નથી. તેથી પોતાની સમસ્યા વિશે વાત કરવાનું પણ ટાળે છે. 

સ્ટ્રેસ, ક્રોધ આવવો, ઉદાસી રહેવી, નેગેટિવ વિચારો આવવા, વધારે પડતા વિચાર આવવા, ભવિષ્યની ચિંતા થવી, ઊંઘ ન આવવી, બેચેની થવી જેવી તકલીફો ખરાબ મેન્ટલ હેલ્થના લક્ષણો હોય છે. આવી સમસ્યાથી મુક્તિ મેળવવા દવા લેવાની કે ટ્રીટમેન્ટ માટે જવાની જરૂર નથી. રોજ ઘરે એક આસન કરીને પણ તમે તમારી મેન્ટલ હેલ્થને સુધારી શકો છો. આજે તમને એક પાવરફુલ આસન વિશે જણાવીએ. જેના પાવરને વિજ્ઞાન પણ માને છે. એટલે કે આ પ્રાણાયામ પર થયેલી રિસર્ચમાં વૈજ્ઞાનિકોને પણ ચોંકાવનારું પરિણામ જોવા મળ્યું છે. 

જે પ્રાણાયામની અહીં વાત થઈ રહી છે તે છે ભ્રામરી પ્રાણાયામ. ભારત સરકારનું આયુષ મંત્રાલય અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણાયામ વિશે જાણકારી આપતું હોય છે. તેમાંથી એક ભ્રામરી પ્રાણાયામ પણ છે. આયુષ મંત્રાલયના જણાવ્યાનુસાર આ પ્રાણાયામ કરવાથી ચિંતા ઓછી થાય છે, મન શાંત રહે છે, બેચેની થતી નથી. ઊંઘ સારી આવે છે. 

ભ્રામરી પ્રાણાયામના ફાયદા

ભ્રામરી પ્રાણાયામમાં આંખ અને કાન બંધ કરી શ્વાસ છોડતી વખતે ભમરી જેવો અવાજ કરવાનો હોય છે. આ અવાજ મગજમાં તરંગ ઊભા કરે છે. જેના કારણે સ્ટ્રેસફુલ નસો શાંત થઈ જાય છે. આ આસન એવા લોકો માટે પણ લાભકારી છે જેમને કામમાં ફોકસ કરવામાં સમસ્યા થતી હોય છે. રોજ સવારે આ પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવાથી કામમાં ફોકસ કરવામાં મદદ મળે છે. 

ભ્રામરી પ્રાણાયામ કરવાની રીત

આ પ્રાણાયામ કરવાની રીત એકદમ સરળ છે. ઘરની શાંત જગ્યાએ આસન પાથરી શાંત બેસો. આંખ બંધ કરો અને હાથના અંગૂઠા વડે કાન બંધ કરી ઊંડા શ્વાસ લેવા અને છોડવાના છે. શ્વાસ અંદર નોર્મલ રીતે લેવાનો હોય છે પણ જ્યારે શ્વાસ છોડો ત્યારે ગળામાંથી ભરમી જેવી અવાજ કરતાં કરતાં શ્વાસ છોડવો. આ અવાજ જેટલો લાંબો ચાલી શકે એટલું સારું. આ સ્ટેપને ફક્ત 5 વખત પણ કરશો તો 7 દિવસમાં તમને પરિણામ દેખાવા લાગશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

