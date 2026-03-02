Prev
ડાયાબિટીસમાં રામબાણ છે આ દેશી રોટલી, કંટ્રોલમાં રહેશે સુગર લેવલ, જાણી લો રેસિપી

Birra Roti Benefits: બુંદેલખંડની પરંપરાગત બિર્રા રોટલી ફરી ચર્ચામાં છે. ઘઉં, જુવાર અને ચણાના લોટથી બનેલી આ દેશી રોટલી ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. ઓછા ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ, વધુ ફાઇબર અને ભરપૂર પોષણને કારણે તે બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 02, 2026, 02:35 PM IST

Birra Roti Benefits: ડાયાબિટીસ આજના સમયમાં ઝડપથી ફેલાતી લાઇફસ્ટાઇલ બીમારી બની ગઈ છે. તેવામાં લોકો પોતાના ભોજનમાં એવા વિકલ્પ શોધી રહ્યાં છે, જે સ્વાદની સાથે સ્વાસ્થ્યને સંભાળે. બુંદેલખંડની પરંપરાગત બિરા રોટલી આ કારણે ચર્ચામાં છે. ઘઉં, જુવાર અને ચણાના લોટથી બનનારી આ દેશી રોટલી ગામડામાં ઘણા વર્ષોથી ખાવામાં આવે છે. હવે તેને બ્લડ સુગર કંટ્રોલ માટે સારો વિકલ્પ માનવામાં આવી રહ્યો છે. ખાસ વાત છે કે તેમાં ફાઇબર અને પ્રોટીન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.

સું છે બુંદેલખંડની પરંપરાગત બિર્રા રોટલી?
બુંદેલખંડની આ ખાસ રોટલી ઘઉં, જુવાર અને ચણાના લોટને મિક્સ કરી બનાવવામાં આવે છે. આ સાધારણ રોટલીથી થોડી જાડી હોય છે અને તવા પર ધીમા તાપે શેકવામાં આવે છે. ગામમાં તેને પૌષ્ટિક અને તાકાત આપતું ભોજન માનવામાં આવે છે.

બિર્રા રોટલીનો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ
જુવાર અને ચણાનો લોટ મિક્સ કરવાથી આ રોટલીનો ગ્લાઇસેમિક ઈન્ડેક્સ ઓછો થઈ જાય છે. તેનો મતલબ છે કે તે બ્લડ સુગરને ઝડપથી વધાતી નથી. જુવારમાં રહેલ દ્વાવ્ય ફાઇબર સુગરને ધીમે-ધીમે શરીરમાં રિલીઝ થવા દે છે.

ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે કેમ ફાયદાકારક છે?
ચણાનો લોટ પ્રોટીન અને ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે. તે પાચનને ધીમું કરે છે અને લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રાખે છે. તેનાથી વારંવાર ભૂખ લાગતી નથી અને બ્લડ સુગર લેવલ સંતુલિત રાખવામાં મદદ મળે છે.

હ્રદય અને વજન કંટ્રોલ કરવામાં શું છે ભૂમિકા?
જુવારમાં બીટા-ગ્લૂકોન નામનું ફાઇબર હોય છે, જે કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડવામાં સહાયક માનવામાં આવે છે. સાથે બિર્રા રોટલી વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરી શકે છે, જે ડાયાબિટીસ મેનેજમેન્ટ માટે મહત્વનું છે.

પાચન તંત્ર માટે કેમ છે સારો વિકલ્પ?
આ રોટલીમાં રહેલ ફાઇબર પાચનમાં સુધાર કરે છે અને કબજીયાત જેવી સમસ્યામાં રાહત અપાવી શકે છે. દેશી અનાજથી બનેલી આ રોટલી પેટ માટે હળવી અને સંતુલિત માનવામાં આવે છે.

શું આ રોટલીને ડેલી ડાયટમાં સામેલ કરવી યોગ્ય છે?
બિર્રા રોટલી પરંપરાગત અને પૌષ્ટિક વિકલ્પ છે, પરંતુ ડાયાબિટીસના દર્દીઓએ તેને પોતાના ડાયટમાં સામેલ કરતા પહેલા ડોક્ટર કે ડાયટિશિયનની સલાહ લેવી જોઈએ. યોગ્ય માત્રા અને સંતુલનની સાથે તેને દરરોજ ડાયટમાં સામેલ કરી શકાય છે.

